Lunta on nyt niin vähän, että Oulun Tervahiihto perutaan – ensimmäistä kertaa yli 130 vuoteen

Perinteinen Tervahiihto joudutaan perumaan talven huonojen olosuhteiden vuoksi. Tervahiihto oli tarkoitus järjestää karkauspäivänä 29. helmikuuta.

Kyseessä on tiettävästi ensimmäinen kerta, kun Tervahiihto on jouduttu perumaan lumen puutteen vuoksi. Tervahiihto on maailman vanhin yhtäjaksoisesti järjestetty hiihtotapahtuma. Sitä on järjestetty vuodesta 1889 saakka, aluksi Oulun hiihdon nimellä. Sotavuosina hiihto hiihdettiin rintamalla.

Oulun Hiihtoseuran järjestelytoimikunnan puheenjohtaja Anne Talvensaari-Mattila kertoo, että Tervahiihdon reittiä lyhennettiin ja lähtöpaikkakin muutettiin Utajärveltä Muhokselle, mutta sekään ei pelastanut kisoja.

– Päätös kisojen perumisesta tehtiin raskain mielin. Reitin varrella on pitkiä lumettomia taipaleita, jopa kahden kilometrin mittaisia. Kisojen järjestäminen on mahdotonta.

Ilmoittautuneita hiihtäjiä oli tässä vaiheessa noin nelisensataa.

Myös esimerkiksi Lahden ympäristössä hiihdettävä Finlandia-hiihto on tänä vuonna peruttu lumen puutteen takia.

Näin lumetonta oli Oulussa 13.2. Risto Degerman / Yle

Tervahiihdon perumisesta kertoi ensin Kaleva (siirryt toiseen palveluun).

