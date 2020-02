Jyväskylällä ja Kuopiolla vuosien kiista vaativien leikkausten keskittämisestä – syöpäpotilas: "Hoitoketjuhan katkeaisi automaattisesti"

Joutsalainen Hilja Moilanen on sairastanut syöpää lähes 13 vuotta.

Joutsalainen Hilja Moilanen sai syöpädiagnoosin lähes 13 vuotta sitten.

– Heinäkuussa vuonna 2007 minulta löydettiin mahalaukun syöpä, joka oli silloin jo tehnyt etäpesäkkeitä maksaan. Leikkaushoitoa ei voinut ajatella ja ainoa hoitotapa olivat sytostaatit, kertoo Moilanen.

Monien eri sytostaattihoitojen jälkeen Hilja Moilasen mahasyöpä leikattiin Keski-Suomen keskussairaalassa Jyväskylässä viime vuoden maaliskuussa.

– Primäärikasvain poistettiin mahalaukusta ja etäpesäkkeitä maksasta. Etäpesäkkeitä maksasta ei saatu kaikkia poistettua, kertoo Moilanen.

Tämän tapaiset syöpäleikkaukset saatetaan tehdä jatkossa muualla kuin lähellä olevissa keskussairaaloissa. Sosiaali- ja terveysministeriö on ehdottanut kaikkien vaativien leikkauksien keskittämistä pelkästään yliopistollisiin sairaaloihin.

Keski-Suomen keskussairaalan ja Kuopion yliopistollisen keskussairaalan välillä on pitkään ollut kiista, joka johtuu erikoissairaanhoidon keskittämisasetuksesta (siirryt toiseen palveluun) (oikeusministeriö).

Asiasta on väännetty jo vuosia, mutta Jyväskylän ja Kuopion välillä asiasta ei olla päästy sopuun.

Syöpäosaaminen saattaisi kadota Jyväskylästä

Kuopion yliopistollisen sairaalan erityisvastuualueen sairaalat vetosivat yhdessä ministeriöön, jotta vaativia leikkauksia voitaisiin tehdä muuallakin kuin Kuopiossa.

Ministeriön asetusmuutos veisi Keski-Suomen keskussairaalalta mahdollisuuden tehdä esimerkiksi ruokatorvi-, keuhko-, peräsuoli- ja mahasyöpäleikkauksia, koska ne siirtyisivät Kuopion yliopistollisen sairaalan tehtäväksi.

Vaativien leikkausten loppuminen voisi tarkoittaa myös huippuosaajien ja lääkärien lähtöä Jyväskylästä.

Keski-Suomen keskussairaalassa on vastustettu ankarasti suunnitelmaa, joka veisi vaativat syöpäleikkaukset Kuopioon tai muihin yliopistosairaaloihin.

Johtajaylilääkäri Vesa Kataja Keski-Suomen keskussairaalasta sanoo, että Jyväskylässä on yli 30 vuotta haettu leikkaustoiminnan kärkiä.

– Syöpätautien leikkaukset ovat yksi kärkemme. Olemme panostaneet vaativiin leikkauksiin ja osaamisemme on myös tunnustettu kansainvälisissä vertailuissa.

Sytostaattihoidoissa ensin Helsingissä, nyt Jyväskylässä

Kroonista syöpää sairastava Hilja Moilanen on saanut sytostaattihoitoa sairauteensa runsaan seitsemän vuoden ajan.

Vuoden ajan hän joutui matkustamaan Joutsasta Helsinkiin saadakseen oikeanlaista hoitoa. Nyt Moilanen saa sytostaatteja kerran kolmessa viikossa Jyväskylässä sekä lisäksi tabletti- ja pistoshoitoa.

Syöpähoidot ja kuvantamistekniikka ovat kehittyneet runsaan kymmenen viime vuoden aikana huimasti. Syöpähoitojen kehittymistä tärkeämpiä ovat oma perhe ja sisarukset.

– Omat neljä lastani, mieheni ja omat sisarukset ovat minulle erittäin tärkeitä. Heistä huokuu se, että he ovat minua varteni, tukeni ja turvani, sanoo Moilanen.

Keski-Suomen keskussairaalan leikkaushoito saa kiitosta Hilja Moilaselta.

– Sain aivan huippulaatuista hoitoa, keskussairaalan lääkärit ovat todella ammattitaitoisia. Moniammatillinen hoitopolku oli erinomainen: kun leikkauspäätös tehtiin helmikuun loppupuolella, olin leikkauksessa jo parin viikon sisällä, kertoo Hilja Moilanen.

Myös leikkauksen jälkeinen sytostaattihoito jatkui Keski-Suomen keskussairaalassa.

Syöpäleikkausten loppuminen Jyväskylässä olisi isku myös syöpäpotilaille.

– Hoitoketjuhan katkeaisi automaattisesti. Jos olet luonut luottamuksellisen suhteen potilaan ja lääkärin välille, mitä tapahtuu, kun sinut heitetään Kuopioon tai Tampereelle. Lääkäreiden tuki on jo itsessään pois. Sitten tulevat vielä pitkät välimatkat, sanoo Hilja Moilanen.

Keskussairaala on saanut tunnustusta syöpäosaamisestaan

Keski-Suomen keskussairaalassa on vuosien ajan leikattu muun muassa keuhko-, mahalaukku- ja ruokatorvi- sekä haimasyöpiä. Vuosittain tehdään noin 350 vaativaa leikkausta.

Johtajaylilääkäri Vesa Katajan mukaan pitkään jatkuneet, vaativat leikkaukset ovat tuoneet keskussairaalaan moniammatilliset ja toimivat hoitoketjut.

– Meillä hoitoketju kestää diagnoosista leikkaukseen ja leikkauksen jälkeiseen lääkehoitoon, ja niiden välissä moniammatilliset tiimit pohtivat potilaan tilannetta. Mikäli leikkaus tehtäisiin toisessa sairaalassa, katkeaisi hoitoketju todella merkittävästi, sanoo johtajaylilääkäri Kataja.

Kataja sanoo, että leikkausten järjestelyihin ja leikkauksen jälkeiseen toimintaan tulisi varmasti viivettä, mikäli vaativat leikkaukset keskitettäisiin tiettyihin sairaaloihin.

Myös Keski-Suomen Syöpäyhdistys korostaa syöpäpotilaan inhimillisten kärsimysten lisääntymistä, jos leikkaukset siirtyvät pois Jyväskylästä.

– Jos yksi palanen hoitoketjusta lähtee toiseen kaupunkiin, niin vääjäämättä tulee viivästyksiä potilaan leikkaukseen ja sen jälkeiseen hoitoon. Tämä puolestaan lisää stressiä, huolta ja turvattomuutta potilaan mieleen, sanoo vt. toiminnanjohtaja Hannele Arvekari Keski-Suomen Syöpäyhdistys ry:stä.

Hilja Moilanen hehkuttaa vielä, ettei parempaa hoitoa voisi saada muualla kuin Jyväskylässä.

– Olemme sopineet keskussairaalan lääkäreiden kanssa, että heidän tehtävänsä on pitää minut hengissä ja minun tehtäväni on elää. Se on aika hyvä työnjako, muistuttaa Moilanen.