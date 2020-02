Marja Sannikka: Suomalainen koulu on sekaisin

Blogi Ylen uutis- ja ajankohtaistoiminnan blogeja tekee joukko oman alansa tarkkaan tuntevia toimittajia. > Kaikki blogit voit lukea täältä

Suomalainen koulu kelpaa vielä vientituotteeksi (siirryt toiseen palveluun), mutta kotimaassa peruskoulu on yhä kovemman kritiikin kohteena: asiantuntijoiden mielestä oppilaille on sälytetty liikaa vastuuta, erityisoppilaiden sulauttaminen tavallisille luokille on takkuillut ja uudet avoimet oppimisympäristöt ovat osalle oppilaista liian rauhattomia.

Arvostelua tukevat myös havainnot koululaisten osaamisesta. Pisa-tulokset ovat olleet laskusuunnassa kohta jo 15 vuotta.

Samaan aikaan kun tulokset ovat huonontuneet, koulua on kehitetty. Vuonna 2016 tuli voimaan uusi opetussuunnitelma, jota asiantuntijoiden lisäksi myös opettajat ovat kritisoineet.

Nykykoulun avainsanoja ovat inkluusio, itseohjautuvuus, yhteisopettajuus ja luokattomuus.

Epäselvää tuntuu olevan se, mistä nämä suuntaukset tulevat, mihin ne perustuvat – ja kuka niistä päättää?

Käyn yllä olevalla videolla läpi nykykoulun ongelmia.

Katso video ja tule keskustelemaan aiheesta. Miten koulua pitäisi kehittää, jotta tulokset saadaan taas nousuun ja kaikki oppilaat pysymään opetuksessa mukana? Olen mukana keskustelussa klo 21 saakka.

Marja Sannikka

Toimittaja, jonka mielestä joskus totuus sattuu, mutta sitä päin täytyy silti katsoa. Asioita ei voi muuttaa paremmaksi, ennen kuin näkee totuuden.

Marja Sannikka käsittelee peruskoulun ongelmia ja ratkaisuja ohjelmassaan TV1:llä ja Yle Areenassa perjantaina klo 20. Vieraana ovat kasvatustieteen professori Erno Lehtinen, Opetushallituksen perusopetuksen päällikkö Marjo Rissanen ja luokanopettajaopiskelija Ronja Aaltonen.