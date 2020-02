Sakko uhkaa, jos hoitoaikaa ei peru kolme vuorokautta etukäteen – mielenterveyskuntoutuja moittii: "Jo kotoa poistumiseen voi tarvita tukea"

Ahdistuneisuushäiriöstä kärsinyt Saana muistuttaa, että tulevaisuuden ennakointi kolmen vuorokauden päähän on hyvin vaikeaa, jos pelkästään kotoa lähteminen tuottaa tuskaa. Kuvituskuva.

Lapin sairaanhoitopiirin tiukka käytäntö periä sakkomaksu käyttämättömästä vastaanottoajasta mielenterveys- ja päihdepalveluissa herättää kritiikkiä. Asiakasmaksuja peritään muuallakin Suomessa, mutta vain Lapissa hoitoaika pitäisi perua vähintään kolme vuorokautta etukäteen. Monelle mielenterveyspotilaalle tämä voi olla kohtuutonta.

Kolmikymppinen rovaniemeläinen Saana on kärsinyt vakavasta ahdistuneisuushäiriöstä. Hän haluaa esiintyä jutussa vain etunimellään.

Saana kertoo, että oman tilanteen ennakoiminen päiväkausia etukäteen voi olla hyvin vaikeaa. Ahdistuneisuushäiriöstä kärsivälle pelkästään kotoa lähteminen saattaa tuottaa suurta tuskaa.

– Esimerkiksi kun sairastaa ahdistuneisuushäiriötä, ja kun se nousee pahimmilleen päälle, voi jo kotoa poistuminen olla haastavaa ja siihen tarvitsee tukea. Taustalla voi olla vielä muita, diagnosoimattomia asioita, Saana muistuttaa.

Lapin sairaanhoitopiirissä perumatta ja käyttämättä jääneestä vastaanottoajasta aletaan maaliskuun alusta periä täysimääräinen asiakasmaksu, joka on suuruudeltaan 50,80 euroa. Menettely on täysin lain mukainen.

Asiakkaan täytyy perua aika jopa kolme vuorokautta ennen vastaanottoaikaa, jotta välttyy asiakasmaksulta.

Vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtzin mukaan kuukausittain sairaanhoitopiirin alueella jää käyttämättä ja perumatta 400–500 vastaanottoaikaa.

– Tämä tarkoittaa vuositasolla noin viiden työntekijän työpanosta, Erholtz laskee.

Sosiaalisessa mediassa kommenttiryöppy

Lapin sairaanhoitopiirin sakkomaksun nosti julkiseen käsittelyyn rovaniemeläinen lähihoitaja Akseli Torvinen. Sosiaalisessa mediassa se sai valtavan kommenttiryöpyn. Maanantaina kommentteja oli jo lähes 200.

– Suurin osa oli samaa mieltä, että on täysin kohtuutonta vaatia mielenterveyskuntoutujalta tuollaista varoaikaa, kun monelle saattaa olla kahden tunnin päähän miettiminen yhtä tuskaa ja kolmen vuorokauden miettiminen ei yksinkertaisesti vaan onnistu.

Torvinen on tällä hetkellä vammaistyössä, mutta aiemmassa työpaikassaan asiakkaiden mielenterveysongelmat olivat vahvasti läsnä ja jokapäiväisiä.

Lähihoitaja Akseli Torvinen herätteli keskustelua sairaanhoitopiirin linjauksesta sosiaalisessa mediassa. Hän pitää sakkomaksuja kohtuuttoman kovana keinona. Antti Mikkola / Yle

Häneltäkin Lapin sairaanhoitopiirille löytyy silti ymmärrystä: käyttämättömien aikojen määrä on suuri. Koville keinoille sen sijaan ei kannatusta heru.

– Ymmärrän hyvin, että kun laajennetaan maksuttomuutta, niin se raha on jostakin saatava. Mutta kun lyödään maksimipäivät, jolloin pitää perua, niin se on ihan naurettavaa, Torvinen moittii.

Kolmikymppisen Saanan mielestä tärkeää olisi, että pystyttäisiin asiakaslähtöisesti määrittämään missä tilanteessa lasku käyttämättömästä ajasta lähetetään asiakkaalle.

– Minä uskon, että siellä on aika paljon niitä, joilla se menee muun laskupinon lisäksi. Se tiukentaa sitten elämää entisestään. Aiheuttaako se sitten hyötyä hoitovasteeseen ja jääkö hoitokäyntejä ottamatta, hän miettii.

Moni sairaanhoitopiiri perii sakkomaksua

Suomessa mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidossa peritään ainakin neljässä sairaanhoitopiirissä niin sanottua asiakasmaksua perumatta jätetyistä vastaanottoajoista.

Lappi on ainoa asiakasmaksua perivistä sairaanhoitopiireistä, jossa aika on peruttava kolme päivää ennen vastaanottoa. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä HUS:ssa riittää, kun ajan peruu vuorokautta ennen ja usein sen voi tehdä samana päivänä.

– Meillä ei ole tarkkaa sääntöä perumiseen, sen voi tehdä vaikka samana päivänä, vahvistaa HUS:n palvelupäällikkö Satu Willgren.

HUS:ssa psykiatrian asiakasmaksuja lähetettiin asiakkaille viime vuonna yli 3000 kappaletta, mikä on koko asiakasmaksuista noin 12 prosenttia.

Asiakas- eli sakkomaksua peritään käyttämättömistä mielenterveys- ja päihdepalveluiden vastaanottoajoista Lapin sairaanhoitopiirin tietojen mukaan HUS:n ohella Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Kaikissa edellä mainituissa peruutusaika on yksi vuorokausi.

Lapin sairaanhoitopiirissä pehmennetään käytäntöä?

Lapin sairaanhoitopiirin mielenterveys- ja päihdepalvelujen yksikössä mietitään julkisen keskustelun jälkeen sakkomaksukäytännön pehmentämistä asiakasystävällisemmäksi.

– Ajattelin, että meidän on syytä tarkentaa näitä kirjallisia ohjeita, että kaikki ymmärtävät, mistä on kysymys. Tällä ei ole tarkoitus hankaloittaa potilaan asemaa, pohtii vs. tulosaluejohtaja Johanna Erholtz.

Lapin sairaanhoitopiirissä on Erholtzin mukaan jossakin vaiheessa tarkastelussa kolmen vuorokauden varoaika ajan perumisessa. Hän tähdentää, asiakasta muistutetaan vastaanottoajasta tekstiviesteillä ennen vastaanottoaikaa.

Tällä hetkellä kuitenkin päätöksessä on edelleen maininta, että vastaanottoaika täytyy perua kolmea vuorokautta ennen, jotta välttyy asiakasmaksulta. Asiakasmaksusta voi reklamoida lain mukaan 14 vuorokauden kuluessa.

Millä keinoilla käyttämättä jäävien aikojen määrää voitaisiin vähentää päihde- ja mielenterveyspalveluissa? Osallistu keskusteluun huomiseen kello 23 asti.

