Ruotsalaisyyttäjän kova neuvo al-Holin leiriltä omaisiaan kotiin kaipaaville: "Tehkää lapsistanne sotarikosilmoitus"

TUKHOLMA Monet ruotsalaiset omaiset ovat yrittäneet kuukausien ajan saada al-Holin leirillä olevia omaisiaan kotiin. Ruotsin kanta on, että he eivät auta aikuisia palaamaan Ruotsiin.

Al-Holin leirillä on entisten Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. Leirillä on 57 ruotsalaista lasta, suurin osa äitiensä kanssa.

Suomalaisia naisia on leirillä kymmenkunta ja lapsia noin 30. Kaksi orpolasta evakuoitiin leiriltä Suomeen ennen joulua.

Ruotsiin on tuotu takaisin vain edesmenneen terroristin Michael Skråmon seitsemän orpolasta.

Maanantaina omaisille tuli ruotsalaiselta syyttäjältä raju ehdotus pohdittavakseen.

Ruotsalainen syyttäjä Thomas Ahlstrand ehdottaa Dagens Nyheter - lehden haastattelussa (siirryt toiseen palveluun) omaisille, että he ilmoittaisivat poliisille lapsensa syyllistyneen sotarikokseen.

Silloin syyttäjä voisi etsintäkuuluttaa henkilön ja pyytää kansainvälistä apua. Henkilöä voitaisiin yrittää syyttää Ruotsissa.

Ahlstrandin mukaan tämä keino voisi saada vauhtia poliitikkoihin, jos olemassa olisi mahdollisuus syyttää näitä ihmisiä Ruotsissa.

Ahlstrad työskentelee syyttäjälaitoksen kansainvälisessä yksikössä Göteborgissa ja tutkii Ruotsiin palanneiden Isis- taistelijoiden epäiltyjä sotarikoksia.

Leirillä olevan isä pitää ehdotusta pohtimisen arvoisena

Sotarikossyytettä varten tarvitaan konkreettista näyttöä. Sellaiseksi Ahlstrand mainitsee orjuuttamisen. Isis orjuutti muun muassa jesidinaisia. Näyttönä voi olla myös se, jos on asunut toiselta ottamassa asunnossa.

Dagens Nyheterin haastattelemalla omaisella on leirillä tytär ja kaksi lastenlasta. Miehen mielestä ehdotusta kannattaa pohtia. Hän aikoo keskustella siitä tyttärensä kanssa.

–Tähän asti olemme yrittäneet virallista tietä, mutta turhaan, mies sanoo.

Al-Holin leirillä on myös Suomesta lähteneitä naisia ja lapsia. Otso Reunanen / Yle

Mies sanoo, että hänen tyttärensä on asunut Raqqassa jossain vaiheessa.

–Talo on kuulunut alunperin jollekin toiselle. Mutta kenelle, tuskin tyttärenikään tietää.

Asunnon anastaminen voi olla sotarikos

Suomen apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe uskoo, että tilanne Syyriassa voisi täyttää sotarikoksen edellyttämän sotatilan tai asellisen konfliktin.

Hänestä on täysin mahdollista, että suomalaiset ovat syyllistyneet sotarikoksen tunnusmerkistön mukaiseen tekoon, mutta esitutkinnan käynnistämiseksi vaaditaan rikoksen tapahtumiseen viittaavia tosiseikkoja.

Pelkkä konfliktialueelle meneminen ei täytä rikoksen tunnusmerkkejä.

Rikoslaissa olevassa sotarikoksen tunnusmerkistössä on toistakymmentä erilaista tekotapaa, joista yksi koskee omaisuuden anastamista, tuhoamista tai takavarikoimista mielivaltaisesti ilman sotilaallista tarvetta

–Tarvittaisiin tietoja, jotka viittaisivat siihen, että juuri kyseinen henkilö on anastanut jonkun tietyn henkilön asunnon. Silloin voisi olla syytä epäillä sotarikoksen tapahtuneen ja sitä koskeva esitutkinta olisi mahdollista käynnistää.

Jukka Rappe. Markku Ojala / AOP

Suomi voisi käyttää pakkokeinoja, kuten kansainvälistä etsintäkuulutusta jonkun henkilön tavoittamiseksi. Edessä olisi kuitenkin vaikea työ rikoksen ja tekopaikan tutkimisessa alueella, jossa Suomen esitutkintaviranomaisilla ei ole toimivaltaa.

Rappe pitää todennäköisenä, että tapaus tyssäisi tähän.

Ruotsalainen syyttäjä Thomas Ahlstrand pitää kuitenkin ehdottamaansa keinoa oljenkortena omaisille.

–Syytetyt joutuisivat oikeuden eteen ensisijaisesti siinä maassa, missä he ovat eikä heitä tuotaisi automaattisesti Ruotsiin. Mutta toisena vaihtoehtona on maa, joka on heidät etsintäkuuluttanut eli siinä tapauksessa Ruotsi.