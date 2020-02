Sairaaloiden kirjekuoret voivat kertoa liikaa sivullisille – apulaisoikeusasiamies tutkii, onko potilaan yksityisyyden suoja uhattuna

Pelkästään tieto terveydenhuollon asiakkuudesta on salassa pidettävä, linjaa apulaisoikeusiamies Maija Sakslin.

Apulaisoikeusasiamies selvittää terveydenhuollon toimijoiden lähettämän kirjepostin laillisuutta.

Potilaille lähetettävissä kirjekuorissa oleva lähettäjätieto ei apulaisoikeusasiamiehen mukaan saa olla teksti, josta käy ilmi hoitopaikan nimi ulkopuoliselle.

Pelkästään tieto terveydenhuollon asiakkuudesta on salassa pidettävä, linjaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin sekä asiasta lausunnon antanut sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira.

Tämä herättää kysymyksen, voiko kuoressa olla edes esimerkiksi sairaanhoitopiirin tai keskussairaalan nimeä vaarantamatta potilaan yksityisyyden suojaa.

– Terveydenhuollon asiakkuus on lain mukaan salassa pidettävä tieto. On syytä löytää menettelytapa, jolla asiakkuus on mahdollista pitää salassa, vastaa apulaisoikeusasiamies Sakslin Ylelle sähköpostitse.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin tutkii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä tehtyä kantelua. Sasha Silvola / Yle

Apulaisoikeusasiamies nojaa muun muassa perustuslakiin, julkisuuslakiin, henkilötietolakiin sekä potilaslakiin.

Ne sitovat sekä julkista että yksityistä terveydenhuoltoa.

– Salassa pidettäviä tietoja koskeva lainsäädäntö sitoo yhtäläisesti kaikkia terveydenhuollon yksiköitä, toteaa Sakslin.

Kantelu Tyksin kuorimerkinnöistä

Taustalla on vuonna 2018 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä tehty kantelu. Asia on edelleen vireillä Eduskunnan oikeusasiamiehen toimistossa.

Tyksin kuorista rastitetaan sen lähettänyt taho. Jouni Koutonen / Yle

Turun yliopistollisen keskussairaalan lähettämässä postissa on ollut merkintä sairaalayksiköstä, josta se on lähetetty. Kirje palautuu sinne, mikäli vastaanottajaa ei tavoiteta.

Kyseessä on maantieteellinen sairaalarakennuskokonaisuus, ei esimerkiksi yksittäinen hoito-osasto.

– Sinänsä on tärkeää, että Postilla on tieto mihin posti, jota ei ole saatu toimitettua, tulee palauttaa. Ymmärrän myös postia saavana asiakkaana, että olisi käytännöllistä heti kuoresta nähdä lähettäjä, toteaa apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri perusteli merkintöjä muun muassa potilasturvallisuudella.

– Olemme katsoneet, että potilasturvallisuuden kannalta on tärkeää saada tieto lähettävään yksikköön mahdollisimman nopeasti, jos potilasta ei tavoiteta. Näin voimme tavoitella potilaita muilla keinoin, lähinnä puhelimitse, sanoo Tyksin sairaalajohtaja Petri Virolainen.

Sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan kirjepostia tullaan käyttämään vielä pitkään, sillä kaikilla asiakkailla ei ole mahdollisuuksia sähköisten välineiden käyttöön. Jouni Koutonen / Yle

Yksilöidyt hoitopaikkatiedot on apulaisoikeusasiamiehen mukaan voitu yhdistää kantelijan hoitosuhteisiin näihin yksikköihin.

Sairaanhoitopiiri perusteli edelleen, etteivät kuoret kieli välttämättä hoitosuhteesta, sillä samoilla kuorilla lähtee postia myös sen 8 000 työntekijälle sekä kunnille ja muille yhteistyötahoille.

– Saattaa olla tilanteita, joissa terveydenhuollon yksikkö lähettää postia muillekin kuin terveydenhuollon asiakkaille. Koska tämä lienee poikkeuksellista, ei ole kestävää ajatella, ettei hoitoyksikön nimen mainitseminen vaarantaisi salassapitoa, toteaa Sakslin.

Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin on pyytänyt Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiriltä helmikuun loppuun mennessä vastausta, mihin toimenpiteisiin hänen kannanottonsa on antanut aihetta.

– Olemme päättäneet poistaa merkinnät, ja kirjeeseen jää vain sairaanhoitopiirin kirjaamon osoite. Ne palautuvat kirjaamoomme, joka toimittaa kirjeen sisäisessä postissamme lähettäneeseen yksikköön, vastaa hallintojohtaja Jari-Pekka Tuominen.

Sairaalan kirjaamohenkilökuntaa sitoo sama salassapitovelvollisuus kuin muutakin henkilökuntaa. Uuden käytännön ei pitäisi merkittävästi hidastaa tiedonkulkua, eikä kiireellisiä asioita muutenkaan hoideta etanapostilla.

Kaksi perusoikeutta puntarissa

Sosiaali- ja terveysalasta vastaava apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin antoi viime marraskuussa ratkaisunsa vuonna 2018 tehtyyn kanteluun (siirryt toiseen palveluun).

Saatuaan lähiviikkoina Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin vastauksen hän arvioi tehtyjen toimenpiteiden riittävyyttä ja mahdollisia jatkotoimia.

– Toki noudatamme apulaisoikeusasiamiehen kannanottoa. Mutta kantamme on edelleen, että emme näe potilaan yksityisyyden suojan vaarantuneen, sanoo hallintojohtaja Jari-Pekka Tuominen.

Täysin tunnuksettomat kuoret vaarantaisivat hallintojohtaja Jari-Pekka Tuomisen mukaan sekä potilasturvallisuuden että yksilön suojan. Jouni Koutonen / Yle

Puntarissa on kaksi tärkeää perusoikeutta, pohtii Tuominen. Oikeus hyvään terveydenhuoltoon ja potilasturvallisuuteen ajavat hänen mielestään edelle.

– Tietysti oikeus elämään on meidän ja uskoakseni myös kansalaisten mielestä tärkeämpi kuin mahdollinen yksityisyyden suojan loukkaus.

Valkoiset kuoret päätyisivät Postin avattaviksi

Ajatus täysin tunnuksettomista kuorista ei innosta Turun yliopistollisessa keskussairaalassa.

Blankot kuoret päätyisivät helposti mainospostin mukana kierrätykseen.

Hallintojohtaja Jari-Pekka Tuomisen mukaan tämä vasta koettelisikin yksityisyydensuojaa.

– Silloin Posti joutuisi avaamaan kirjeitä, joka ei varmasti olisi potilasturvan eikä yksityisyyden suojan kannalta suositeltavaa, toteaa hallintojohtaja Virolainen.

Apulaisoikeusasiamies ehdotti, että kuorissa voidaan käyttää esimerkiksi koodeja, joilla palautunut posti ohjautuu viipymättä oikeaan paikkaan.

Tätä ei Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä edes harkittu, sillä Posti ei tunnistaisi koodimerkintöjä ja ne voisivat aiheuttaa sekaannuksia.

Turun yliopistollinen keskussairaala joutuu joka tapauksessa muuttamaan kirjekuoriensa merkintöjä. Jouni Koutonen / Yle

Vanhoja kuoria on varastossa tuhansittain, mutta ne aiotaan käyttää loppuun ennen uusien tilaamista. Ensi vaiheessa henkilökunta vain ohjeistetaan jättämään rastittamatta tarkempi lähettäjätaho.

Vaihtelevia käytäntöjä eri puolilla maata

Sairaanhoitopiireillä on erilaisia käytäntöjä lähettämänsä kirjepostin merkinnöissä.

Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lähettämät e-Kirjeet palautuvat postilokero-osoitteen kautta HUS:iin. Pirkanmaalla Taysin kirjeissä ei ole lähettävän yksikön merkintöjä, logon ohella vain sairaanhoitopiirin yhteystiedot.

Vaasan keskussairaalan potilaskirjeiden kuorissa on sairaalan nimi ja osoite. Sairaaloita on kolmessa kunnassa, Vaasassa, Kristiinankaupungissa ja Pietarsaaressa.

– Poliklinikoiden, osastojen tai sairaalarakennusten nimiä ei ole kuoriin painettu. Olemme myös erikseen ohjeistaneet, että kirjekuoriin merkittäisiin yksikön numero, ei nimeä, jos jotain laitetaan, kertoo viestintäpäällikkö Heli Masa.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite lähestyy asiakkaitaan yleisellä organisaatiotunnuksella.

– Tarkemmin ei yksilöidä mistä Soiten yksiköstä kirje tulee. Täällä on vain yksi sairaalarakennus, joten siinä mielessä meillä ei vastaavaa ongelmaa ole, kertoo viestintäpäällikkö Suvi Melender-Lågland.

Oulun yliopistollisessa sairaalassa on ohjeistus, että kaikkien yksiköiden kirjeet lähtevät samanlaisessa kirjekuoressa, jossa on tunnuksena OYS.

Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä käyttää lähettäjämerkintänä yksikkönumerokoodia.

Itä-Savon Sosteri käyttää kaikissa yhteydenotoissa samaa organisaatiokuorta, jossa on osoitteen ohella puhelinvaihteen numero. Kuntayhtymään on koottu sosiaalipalvelut, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito.

Kanta-Hämeessä toimintaa on kahdessa yksikössä, Hämeenlinnassa ja Riihimäellä.

Viestintäjohtaja Iisakki Kiemungin mukaan kummassakin rakennuksessa on monen erikoisalan palveluita, eikä yleisestä kuoresta pysty päättelemään mitään tarkempaa potilaan terveydestä tai hoidosta.

– Tämän kyselyn seurauksena ohjeistamme vielä sihteerityön yksikköä, että kirjekuoriin ei saa missään tapauksessa tarkentaa käsinkirjoitettuna tai tarroilla kirjeen lähettävää yksikköä, toteaa Kiemunki Ylen yhteydenoton jälkeen.

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin kuorissa ei näy yksikkötietoa vaan Eksoten logo sekä lähettäjän nimikirjaimet.

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä ei käytetä yksilöityjä tietoja vaan Siun soten logoa palautusosoitteella.

– Palautuvat kirjekuoret avataan kirjaamossa, muualla tätä toimenpidettä ei saa tehdä. Kirjaamosta ne toimitetaan oikeaan yksikköön, kertoo Siun soten logistiikkapäällikkö Veikko Korhonen.

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä käyttää kirjekuoria, joissa lähettäjämerkintänä on Kymsote. Sairaalarakennuskokonaisuuksia tai vastaavaa ei yksilöidä kuorissa.

