Koneen toimitusjohtaja kaupan kaatumisesta: Thyssenkrupp vaati 2,5 miljardin euron ennakkomaksua – riski oli liian suuri

Koneen toimitusjohtajan Henrik Ehrnroothin mukaan Thyssenkruppin taloudellinen tilanne on erittäin huono.

Koneen ja Thyssenkruppin välinen kauppa tyssäsi ennakomaksuun, kertoo Koneen toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth Ylelle. Hänen mukaansa Thyssenkrupp vaati 2,5 miljardin euron ennakkomaksua, jonka Kone olisi maksanut kaupan allekirjoituksen yhteydessä.

Itse kauppa olisi toteutunut kuitenkin vasta 1–1,5 vuoden päästä.

Ehrnroothin mukaan Thyssenkruppin taloudellinen tila on erittäin huono.

– Jos Thyssenkrupp ei olisi pysynyt hengissä tätä aikaa, me olisimme hävinneet sen 2,5 miljardia. Se riski oli loppujen lopuksi liian iso meille, Ehrnrooth sanoo.

Hänen mukaansa kilpailuviranomaisten mahdollinen toiminta ei ollut syy vetäytymiselle.

– Kauppa olisi varmasti mennyt tarkkaan syyniin, mutta se ei ollut se syy (vetäytymiselle). Meillä oli rakenne, joka olisi ratkaissut nämä ongelmat, Ehrnrooth sanoo.

Hänen mukaansa asioiden saama käänne harmittaa, mutta Koneella on vahva kilpailukyky ja tase.

– Meillä on vahva tilanne, ja sen kehittämistä jatketaan. Thyssenkrupp-kansio on nyt suljettu kokonaan, ja me katsomme eteenpäin.