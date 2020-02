Uusi tietovuoto Kiinan uiguurivainoista: Rukoileminen ja parta riittivät pidätyksen syyksi

Kiinan keskushallituksen toimista Xinjiangin maakunnan islamilaista uiguuriväestöä kohtaan on tullut ilmi lisää tietoa. Asiakirjavuoto on peräisin Xinjiangissa olevalta lähteeltä, joka on toimittanut sen julki Kiinan ulkopuolella asuvien uiguurien kautta.

Yli kolmeatuhatta ihmistä koskevista viranomaismerkinnöistä käy selville, että uiguureja pidätetään ja suljetaan leireille paljon väljemmillä perusteilla kuin Kiina sanoo. Kiinan mukaan se ainoastaan torjuu pidätyksillä ääri-islamilaista terrorismia.

– On hyvin selvää, että kohteena on uskonnon harjoittaminen, kiistää Kiinan perusteet Coloradon yliopiston tutkija Darren Byler uutistoimisto AP:lle.

– Tällainen hölynpöly ei ole kommentoimisen arvoista, sanoi Kiinan ulkoministeriön tiedottaja Geng Shuang.

Parta, moskeija, perhe

Tietovuodon perusteella Kiinan vankileireille joutumiseksi ei tarvita osallistumista terrorismihankkeeseen tai poliittiseen toimintaan.

Pidättämiseen on riittänyt rukoileminen, moskeijassa käyminen tai pitkä parta. Myös pidätettyjen sukulaiset joutuvat leirille muita herkemmin. Samoilla perusteilla on punnittu, voidaanko henkilö vapauttaa leiriltä.

Pidätyspäätöksiä tehdessään viranomaiset ovat arvioineet muun muassa henkilön luotettavuutta, uskonnollisuuden astetta ja yhteyksiä ulkomaille.

Kiina on sanonut, että leirit ovat vapaaehtoisia uudelleenkoulutuskeskuksia. Leireillä kerrotaan olevan satojatuhansia uiguureja.

Edellinen suuri tietovuoto viime marraskuussa paljasti, kuinka Kiinan leirijärjestelmä toimii. Molemmat tietovuodot ovat todennäköisesti peräisin samasta lähteestä.

Tietovuodosta ovat uutistoimisto AP:n lisäksi kertoneet muun muassa brittiläinen yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) ja amerikkalainen tv-kanava CNN (siirryt toiseen palveluun).

Lähteet: AP