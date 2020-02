Yhdysvaltain suurinta partiojärjestöä uhkaa konkurssi – tuhannet entiset jäsenet vaativat korvauksia seksuaalisesta ahdistelusta

Boy Scouts of American leirialueen portti Yhdysvalloissa Utahin osavaltiossa.

Boy Scouts of American leirialueen portti Yhdysvalloissa Utahin osavaltiossa. George Frey / AFP

Yhdysvaltain suurin partiojärjestö Boy Scouts of America hakeutuu konkurssiin. Uutistoimisto AP:n mukaan 110 vuotta sitten perustettu järjestö jätti konkurssihakemuksen tiistaina.

AP:n mukaan konkurssijärjestelyjä on arvioitu Yhdysvaltain historian laajimmiksi ja monimutkaisimmiksi, koska järjestö toimii kaikissa Yhdysvaltain osavaltioissa ja sillä on tiiviit yhteydet kirkkoihin ja kansalaisjärjestöihin, jotka tukevat partioryhmien toimintaa.

Boy Scouts of American edustajan mukaan partiotoiminta jatkuu normaalisti, eikä konkurssihakemus koskee järjestön paikallisosastoja.

Järjestö saattaa joutua myymään kiinteistö- ja maaomistuksiaan, kuten leirikeskuksia ja vaellusreittejä, saadakseen koottua rahaston, josta ahdistelun uhreille voidaan maksaa korvauksia. Rahastoon on arvioitu tarvittavan jopa yli miljardi dollaria.

Osavaltioiden lakimuutokset avasivat tien oikeusjutuille

Taustalla on uhkaava oikeusjuttujen suma: Arviolta tuhannet entiset partiolaiset ovat vetämässä järjestöä oikeuteen seksuaalisen ahdistelun takia.

Tapaukset juontavat juurensa vuosikymmenten taakse: useimmissa kyse on tapahtumista 1960–1980-luvuilla. Ne saattavat kuitenkin yhä päätyä oikeuteen, koska useat osavaltiot pidensivät vastikään tiettyjen rikosten vanhenemisaikoja.

Tuoreita tapauksia joukossa on partiojärjestön mukaan vain muutamia. Boy Scouts of America alkoi 1980-luvulla selvittää henkilökunnan ja vapaaehtoistyöntekijöiden rikostaustat ja kouluttaa heitä ehkäisemään hyväksikäyttöä.

Julkaisemassaan lausunnossa järjestö sanoo pyytävänsä "vilpittömästi anteeksi kaikilta, joita on loukattu partioaikoinaan".

Jäsenistö kutistunut alle puoleen viime vuosikymmeninä

Partiolaisten määrä Yhdysvalloissa on romahtanut 40 viime vuoden aikana. Kun 1970-luvulla Boy Scouts of American toimintaan osallistui yli neljä miljoonaa yhdysvaltalaislasta ja -nuorta, nyt jäseniä on alle puolet siitä. Isoimman loven jäsenistöön teki viime vuodenvaihteessa mormonikirkon päätös katkaista yhteydet partiojärjestöön ja viedä mukanaan 400 000 partiolaista.

Yhdysvalloissa useat lasten ja nuorten parissa toimivat instituutiot, kuten katoliset kirkot sekä Penn State- ja Michigan State -yliopistot. ovat viime vuosina joutuneet maksamaan tuntuvia korvauksia seksuaalisesta ahdistelusta.

Lähteet: AP, AFP