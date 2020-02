Rivitalo vakavassa sortumavaarassa Tampereella, syy yhä mysteeri – professori: "Kehottaisin asukkaita lähtemään"

Tamperelainen kaksikerroksinen rivitalo on sortumavaarassa. Maa on sortunut aivan talon perustusten vierestä.

Rakennustekniikan professori Tim Länsivaara Tampereen yliopistosta sanoo, että tilanne on hyvin harvinainen Suomessa. Hän muistaa yhden vähän samankaltaisen tapauksen Espoosta, jossa omakotitalo oli sortumavaarassa.

Länsivaara on tiedoissa kuvien varassa. Hänen mukaansa on mahdollista, että sortuma etenee varsinkin kun syytä maiden lähtöön talon alta ei näytetä tiedettävän.

Koska syytä ei tiedetä, talon turvallisuudesta ei ole Länsivaaran mukaan takeita.

– Kehottaisin asukkaita lähtemään, jos vielä rakennuksessa ovat.

Talossa asuu neljä perhettä. Kaksikerroksinen talo sijaitsee Tuurnankadulla Vaakkolammen rannalla lähellä Nokian moottoritietä.

Talo on paalutettu.

– Kuvien mukaan talo on kestänyt yllättävän hyvin. Kuvissa ei näy halkeamia. Tässä on selvä vaara, kun ei tiedä, mikä on sortuman syy, on ilmeinen vaara, että sortuma voi edetä. Tämä voi aiheuttaa sen, että paalut vaurioituvat rakennuksen alla.

Isännöintiyhtiö ei kommentoi

Taloyhtiö on siirtänyt tiedostusvastuun Realia Isännöinti Nokialle. Taloyhtiön kiinteistövastaava Vesa Peltonen sanoi Ylelle tiistaina aamuna, että vielä ei ole tietoa sortuman syistä. Siksi asiasta ei tiedoteta.

Taloyhtiö on siirtänyt tiedottamisen isännöintiyhtiölle. Peltosen mukaan he eivät vielä kommentoi mitään. Hän sanoo vain, että tilanne on harvinainen.

Esimerkiksi sitä ei kerrota, ovatko asukkaat lähteneet pois talosta.

Taloyhtiön hallitus on pyytänyt myös asukkaita olemaan kertomatta asiasta. Tämä on Peltosen mukaan pyyntö, ei käsky.

Antti Eintola / Yle

Tampereen kaupungin rakennusvalvonta on menossa tekemään tarkastusta kiinteistölle tänään tiistaina.

Mitä voidaan tehdä?

Rakennustekniikan professorin Tim Länsivaaran mukaan rakenteissa voi olla jotain ongelmaa.

– Onko kuivatus toiminut huonosti ja jokin putki jäätynyt? Kun on satanut paljon, luiskan massa on kasvanut ja voinut olla osasyynä sortumaan. Toki talojen pitäisi olla sellaisessa kaltevuudessa, ettei tällaista pääse syntymään, Länsivaara kertoo.

Professorin katsomien GTK:n karttojen mukaan alueella on rannassa savimaata ja turvetta. Talo on professorin mukaan hiekkamuodostelman päällä.

Vielä on epäselvää, mitä talolle voidaan tehdä.

– Nyt pitäisi varmistua, ettei tuo pääse enää etenemään. Jos siellä on ylimääräistä vettä, varmistua että kuivatus toimii. Jos mahdollista, alas pitäisi saada vastapainoa, että se ei lähde tuosta enempää sortumaan.

Vastapainolla professori tarkoittaa vettä läpäisevää mursketta. Tätä ennen pitää varmistua, että murske ei aiheuta lisää sortumavaaraa.

– Luotan siihen, että siellä on asiantuntijat paikalla, jotka ovat päässeet perehtymään asiaan.

Ilmastonmuutosta ei voi syyttää

Ilmastonmuutosta ei voi professorin mukaan syyttää sortumavaarasta. Leuto talvi on hänen mukaansa kuin syksy, eli siihen suomalaisten rakennusten pitäisi olla varautuneita.

– Kun ilmasto muuttuu, olosuhteet pahevat ja riskikohteet tulevat nopeammin esille. Jos kaikki on kunnossa, huolehditaan, että kuivatukset ovat kunnossa ja varmuustasot määräysten mukaisia, ei tällaista pitäisi päästä tapahtumaan.

Asiasta lisää hetken kuluttua.