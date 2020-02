Sijoitushuijarit löytävät jatkuvasti uusia uhreja – menetykset ovat olleet jopa kymmeniä tuhansia euroja

Rikollisten haaviin joutunut sijoittaja on voinut menettää lyhyessä ajassa suuriakin summia rahaa.

Rikollisten haaviin joutunut sijoittaja on voinut menettää lyhyessä ajassa suuriakin summia rahaa. Jaani Lampinen / Yle

Huijareiden kaappaamien rahojen jäljille on poliisinkin vaikea päästä.

Kaava on lähes aina sama: ensin houkutellaan sijoittamaan pari sataa euroa ja muutaman päivän päästä sijoitustili näyttää sijoituksen kasvaneen jo viiteen sataan euroon ellei ylikin.

Huijariyritysten nettisivut näyttävät ammattimaisilta ja rahojen siirrot onnistuvat sutjakasti.

Syntyy houkutus sijoittaa lisää ja usein siemensijoituksen tekijää vielä kärtetään lisäämään rahaa soittamalla hänelle suoraan.

Puhelu tulee ulkomaisesta numerosta ja keskustelua käydään englanniksi. Myös firman nimi saattaa muistuttaa jotain tunnettua sijoitusyhtiötä.

Sijoittamista saatetaan jatkaa viikkoja, jopa kuukausia. Sitten, tuottojen kotiutusvaiheessa karu totuus paljastuu.

Rahat eivät liiku, viesteihin saati soittopyyntöihin ei vastata tai selitellään nettisivuilla olevan teknisiä häiriöitä, jotka eivät tunnu korjaantuvan päivienkään kuluessa.

Joissakin tapauksissa huijauksen uhri on sallinnut etäyhteyden tietokoneelleen, mikä on vain pahentanut tilannetta.

Finanssivalvonnan lakimies Harri Hirvi on törmännyt surullisiin tapauksiin, joissa sijoitushuijareiden petosten uhri on voinut menettää erittäin suuria summia rahaa. Toni Määttä / Yle

– Tämä on osa kansainvälistä rikollisuutta, jota rakentavat monenlaiset yhteydenottajat. Tarkkaa tietoa ei ole saatu siitä, ketkä ovat tämän toiminnan taustalla. Vaikka he esiintyvät tiettyjen yritysten nimissä, heitä ei saada tunnistetuksi. Se on ongelma, lakimies Harri Hirvi Finanssivalvonnasta kertoo.

Rahat viedään jopa kahteen kertaan

Aina kaikki rahat eivät ole olleet edes omia, vaan tutuilta tai sukulaisiltakin lainattuja.

– Tappiohaitari on melko iso. Aloituspanos on usein se 250 euroa, mutta suurimmillaan meille tulleet huijaukset ovat olleet 60 000 euroa, rikoskomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisista kertoo.

Poliisille tehty rikosilmoitus ei valitettavasti tuo rahoja takaisin. Ne katoavat maailmalle nopeiden rahansiirtojen avulla maasta toiseen. Poliisin tutkinta ei pysy siirtorallin perässä, vaikka tutkintapyyntöjä tehdään rahansiirtojen kohdemaihin.

– Rahoja menee moneen maahan ympäri maailman. Ei ole oikeastaan järkeä lähteä siirtelemään [tutkintapyyntöjä] sinne tänne, koska ne kiertävät maasta toiseen. Ei auta, vaikka tutkintapyyntö siirretään maahan ”x”, niin raha sieltä jo siirtynyt maahan ”y”. Työ on hyödytöntä, Kortelainen sanoo.

Pahimmillaan rahojaan menettäneitä huijataan kahteen kertaan.

Rikoskomisario Hannu Kortelainen Helsingin poliisista kehottaa käyttämään arkijärkeä, kun törmää netissä satumaisia tuottoja lupaileviin huijariyrityksiin. Niiden kelkkaan ei kannata lähteä. Toni Määttä / Yle

– Kun huijatuksi tullut sijoittaja huomaa tilanteensa, ilmaantuu hänen "avukseen" esimerkiksi lakiasiantoimisto, joka tarjoaa palvelujaan asian selvittämisessä. Auttaminen kuitenkin maksaa ja sijoittaja menettää nekin rahat. Hänet vedetään tavallaan kahdesti kölin ali, Kortelainen kertoo.

Poliisin petostutkijoiden pöydälle päätyy vuosittain muutamia kymmeniä huijauksia. Määrä on pieni verrattuna tuhansissa laskettaviin petosjuttujen kokonaismäärään, mutta sijoitushuijausten aiheuttamat taloudelliset menetykset ovat monesti selvästi niin sanottuja tavallisia petoksia suurempia.

Varoituslista kannatta ottaa todesta

Finanssivalvonta pitää yllä listaa (siirryt toiseen palveluun) havaitsemistaan luvattomista palveluntarjoajista. Viime vuonna listalle päätyi parikymmentä uutta yrittäjää, mutta vuosien saatossa niitä on kertynyt jo puoleen väliin toista sataa.

Listalle eivät päädy kaikki huijarifirmat, vaan samanlaisia varoituslistoja ylläpitävät muidenkin maiden valvojat. Vastaavalla kansainvälisellä varoituslistalla (siirryt toiseen palveluun) näitä huijareita onkin pitkälle toista tuhatta. Näyttäisi, että tämä rikollisuuden laji oli kasvussa.

– Ainakaan se ei ole vähentynyt. Päinvastoin sanoisin, että uusien finanssituotteiden, kuten kryptovaluuttojen ynnä muiden eksoottisten sijoitustuotteiden ilmaantuminen markkinoille on vain kasvattanut tätä toimintaa ja se herättää ihmisissä mielenkiintoa saada lisätuottoja, Harri Hirvi Finanssivalvonnasta sanoo.

Huijaukset yhä röyhkeämpiä

Myös Finanssivalvonta ja Suomen Pankki ovat itse joutuneet hyväksikäytön kohteeksi, kun kummankin nimissä on lähetelty ihmisille huijaussähköposteja pankkitunnusten kalastelemiseksi. Kansalaisia varoitetaan (siirryt toiseen palveluun) tarttumasta näihin huijauksiin.

Verkosta löytää myös valeuutisia, joissa kerrotaan tunnettujen suomalaisten sijoittaneen menestyksellä kryptovaluuttaan. Huijauksia on lavastettu näyttämään aidoilta uutisilta hyväksikäyttämällä esimerkiksi Ylen brändiä.

Jaani Lampinen / Yle

Nämä kaikki viritelmät ovat tuttuja Finanssivalvonnan Harri Hirvelle. Hän kehottaakin kaikkia pitämään pään kylmänä, kun törmää yltiösuuriin tuottolupauksiin. Niihin ei kerta kaikkiaan pidä tarttua.

– Nyrkkisääntö on, että puhelin on syytä sulkea heti, jos vastaa eksoottisesta paikasta tulevaan vieraskieliseen soittoon. Jos puheluun lähtee mukaan, niin se on yleensä tuhon tie. Riskit kasvat sitä enemmän, mitä kauemmin puhelua jatkaa, Finanssivalvonnan lakimies Harri Hirvi ohjeistaa.

Myös rikoskomisario Hannu Kortelainen kehottaa olemaan varovainen, jos törmää lupauksiin hurjista tuotoista.

– Kannattaa ottaa selvää ja käydä verkossa tekemässä hakuja näistä yrityksistä. Hyvin nopeasti törmää varoituksiin, että kyseisin yrityksiin ei kannata varojaan sijoittaa. Myös me viranomaiset varoittelemme näistä tietyistä huijariyrityksistä. Tässä riittää ihan arkijärjen käyttäminen.