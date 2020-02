Juuri nyt: Sortumavaarassa oleva talo on asetettu asumiskieltoon Tampereella

Tampereen rakennusvalvonta on asettanut sortumisvaarassa olevan talon asumiskieltoon. Kielto astui voimaan hetki sitten tiistaina.

Tamperelainen kaksikerroksinen rivitalo joutui sortumavaaraan, kun maa sortui aivan talon perustusten vierestä.

Maat sortuivat talon juurelta sunnuntain ja maanantain välisenä yönä, kun satoi paljon.

Tampereen kaupungin tarkastusinsinööri Timo Laitinen kertoo, että käyttökielto on asetettu. Taloyhtiössä ei ollut asukkaita enää viime yönä. Asuminen ei ole Laitisen mukaan enää turvallista.

– Näky on sellainen kuin lehdistä kaikki on ehtinyt katsoa.

Laitisen mukaan asukkaat ovat evakossa arviolta ainakin useita viikkoja. Tilanne on harvinainen myös rakennusvalvonnalle.

– Tämä on omalla kohdalla ensimmäinen tässä mittakaavassa.

Talo on tehty teräsbetonipaaluille ja Laitisen mukaan nyt pohditaan, miten tilannetta voidaan korjata.

– Iltapäivällä tulee suunnittelijat paikalle, jotka tekevät suunnitelmat.

Harvinainen tilanne

Rakennustekniikan professori Tim Länsivaara Tampereen yliopistosta kehotti Ylellä aiemmin asukkaita lähtemään talosta, jos eivät ole jo lähteneet.

Tilanne on hyvin harvinainen Suomessa. Hän muistaa yhden vähän samankaltaisen tapauksen Espoosta, jossa omakotitalo oli sortumavaarassa.

Talossa asuu neljä perhettä. Kaksikerroksinen talo sijaitsee Tuurnankadulla Vaakkolammen rannalla lähellä Nokian moottoritietä.

Talo on paalutettu.

– Kuvien mukaan talo on kestänyt yllättävän hyvin. Kuvissa ei näy halkeamia. Tässä on selvä vaara, kun ei tiedä, mikä on sortuman syy. On ilmeinen vaara, että sortuma voi edetä. Tämä voi aiheuttaa sen, että paalut vaurioituvat rakennuksen alla, Länsivaara kertoi.

Taloyhtiö on siirtänyt tiedostusvastuun Realia Isännöinti Nokialle. Taloyhtiön kiinteistövastaava Vesa Peltonen sanoi Ylelle tiistaina aamuna, että vielä ei ole tietoa sortuman syistä. Siksi asiasta ei tiedoteta.

Maat lähtivät liikkeelle sateiden jälkeen. Antti Eintola / Yle

Taloyhtiö on siirtänyt tiedottamisen isännöintiyhtiölle. Peltosen mukaan he eivät vielä kommentoi mitään. Hän sanoo vain, että tilanne on harvinainen.

Aamulehden haastattelemien (siirryt toiseen palveluun) asukkaiden mukaan sortumasta oli jo aiemmin pieniä merkkejä.

Tilanne yllätti myös kiinteistövakuutusten asiantuntijan

Tampereen sortumavaarassa olevan rivitalon tilanne yllätti kiinteistövakuutuksiin perehtyneen johtavan asiantuntijan Petri Meron Finanssialan yhdistyksestä.

Vastaavia tilanteita ei ole tullut hänellä vastaan.

Mero kävi läpi eri kiinteistövakuutuksia, eikä löytänyt yhdestäkään tekstiä, jonka perusteella korvauksia tulisi Tampereen kaltaisesta tapauksesta.

– Maan vajoaminen on aika lailla sellainen ilmiö, jonka aiheuttamia vaurioita kiinteistövakuutus ei korvaa, Mero sanoo.

Kiinteistövakuutus korvaa sopimuksesta riippuen erilaisia yllättäviä vahinkoja. Mero kannustaa tekemään vahinkoilmoituksen vakuutusyhtiöön vahingon satuttua, jotta tilanne saadaan selviämään.

