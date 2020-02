Täältä saadaan pian materiaalia jopa miljoonaan sähköauton akkuun vuodessa – lue ja katso, mistä Terrafamen akkukemikaalitehtaassa on kyse

Akkumateriaalien valmistuksessa on kolme päävaihetta: paineliuotus, uutto ja kiteytys. Paineliuotus on ensimmäinen vaihe. Kuvassa on kolme raudansaostusreaktoria, joissa paineliuotuksesta tulevasta liuoksesta poistetaan jäännösrauta. Mari Jäntti / Yle