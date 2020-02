Työurien pidentämisestä suuttuneet kreikkalaiset lakkoilevat – Ateenan julkinen liikenne halvaantui 24 tunniksi

Konservatiivihallituksen ajama eläkeuudistus on jo kolmas eläkejärjestelmään tehtävä iso muutos vuosikymmenen aikana.

Kreikan konservatiivihallituksen ajamasta eläkeuudistuksesta raivostuneet työntekijät lakkoilevat 24 tuntia. Lakko halvaannuttaa muun muassa Ateenan liikennettä, kun niin paikallisjunat kuin lautatkin seisovat. Kreikkalainen Ekathimerini-lehti kirjoittaa (siirryt toiseen palveluun) Ateenan ja Thessalonikin liikenteen olevan lakon seurauksena autoilijan painajainen.

Julkisen hallinnon työpaikoilla on ulosmarsseja ja toimittajat pidättäytyvät töistä kolmen tunnin ajan. Lisäksi useissa kaupungeissa järjestetään ammattiyhdistysliikkeen mielenosoitusmarsseja.

Työtaistelun taustalla on hallituksen suunnitelma saada kreikkalaiset työskentelemään nykyistä pidempään ennen eläkkeelle jäämistä. Ehdotettu uudistus hillitsisi työministeriön mukaan eläkekulujen kasvua ja kannustaisi jo eläkkeellä olevia tekemään töitä.

Lakko sekoittaa pahasti Ateenan julkista liikennettä. Muutama matkustaja odotti tiistaiaamuna junaa laiturilla Ateenassa. Orestis Panagiotou / EPA

Hallituksen esityksestä on määrä äänestää parlamentissa perjantaina.

Toteutuessaan eläkeuudistus on jo kolmas järjestelmään tehtävä suuri muutos vuosikymmenen aikana. Kreikan ajauduttua vakavaan talouskriisiin loppuvuodesta 2009 maassa on tehty lukuisia kipeitä säästötoimia, joiden seurauksena myös aiemmin anteliasta eläkejärjestelmää on kiristetty.

Säästöt ovat olleet EU:n ja Kansainvälisen valuuttarahaston IMF:n antaman miljardiavun ehtona.

– Tämä [konservatiivihallituksen ajama] lakiesitys on käytännössä jatkoa vuosien 2010–2019 säästölaille, valtion virkamiehiä edustava Adedy-ammattiliitto sanoo.

Lue myös:

Seitsemän vuotta säästökuuria – "Missä se kehitys on?" kysyy kreikkalainen

Euroryhmä suivaantui eläkeläisten joulurahasta ja jäädytti Kreikan velkahelpotukset

Lähteet: AFP