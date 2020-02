Koneen nenän edestä paiskattiin yritysosto-ovi kiinni – mitä Antti Herlin aikoo tehdä hissiyhtiön miljardeilla?

Koneen ja Thyssenkruppin hissifuusion kaatuminen jätti jälkeensä nipun kysymyksiä firmojen jatkosta. Vastauksia pohditaan kuumeisesti paitsi yhtiöiden pääkonttoreissa myös sijoitusmarkkinoilla.

Molemmilla yhtiöillä on nyt edessä vakava paikka: sekä Koneen että Thyssenkruppin omistajien on valittava strategia, jolla yhtiötä lähdetään viemään määrätietoisesti eteenpäin pitkään vaihtoehtona olleen hissifuusion sijasta.

Hissimarkkinoiden herruudesta kamppailee neljä suuryritystä: suurin on yhdysvaltalainen Otis, kakkonen on sveitsiläinen Schindler, seuraavaksi tulevat Kone ja Thyssenkrupp.

Todennäköisesti suuret hissiyhtiöt – Thyssenkruppia lukuun ottamatta – jatkavat kuten ennenkin eli suuria fuusioita ei ole luvassa. Sen sijaan suuret yhtiöt jatkanevat pienempien huolto- ja ylläpitoyhtiöiden ostamista.

Näin myös Kone on edennyt suuryhtiöksi vuosien mittaan. Se on ostanut pienempiään pois markkinoilta tiuhaan tahtiin.

Hissien ja liukuportaiden valmistamisen lisäksi Kone tekee hyvin rahaa juuri huolto- ja kunnossapitobisneksellä. Kone hakee kuumeisesti lisää markkinaosuuksia ja jalansijaa Etelä- ja Pohjois-Amerikan markkinoilta.

Kone voi keskittyä nyt omaan tehokkuuteensa

Thyssenkrupppin hissitoiminnan ostamisen kaaduttua Koneella on sotakassa täynnä riihikuivaa rahaa. Jonnekin raha on laitettava. Tilanne on sama kuin taannoin Fortumilla verkkoyhtiöiden myynnin jälkeen. Raha suorastaan poltteli taskuissa, ja jotain oli ostettava. Uniper jäi käteen.

Koneen suuromistaja, hallituksen puheenjohtaja Antti Herlin ja toimitusjohtaja Henrik Ehrnrooth tuskin jäävät sormi suussa voivottelemaan Thyssenkrupp-operaation kaatumista; sekin vaihtoehto oli toki otettu huomioon.

Itse asiassa Koneelle yritysoston kaatuminen oli myös helpotus. Suureen fuusioon liittyvää suursiivousta ei tarvitse tehdä, vaan energia voidaan kohdistaa oman toiminnan tehostamiseen ja hiukan pienempiin yritysostoihin.

Isojakin yritysostoja Koneella voi olla kiikarissa. Enemmän tai vähemmän mielikuvitukselliset spekulaatiot lisääntyvät, kun Thyssenkrupin poistui seurantalistalta. Yksi sellainen voisi olla Koneen ja japanilaisen Hitachin hissiliiketoimintojen yhdistyminen.

Haluaako Kone toisen tukijalan

Toinen spekulaatio liittyy Koneen laajentumiseen kokonaan muualle kuin hissibisnekseen. Maailmantalouden tilanne voi houkutella hissijättiä etsimään toista tukijalkaa nykyisten bisnesten rinnalle.

Monialayhtiöt saattavat taas tehdä uutta tuloaan, mutta mistä Kone löytäisi toisen tukijalan? Paperi- ja sellukoneista? Tietoliikenteestä? Terveysteknologiasta?

Hissimoottoreita Koneen tehtaalla Hyvinkäällä. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Entäpä sitten Thyssenkruppin hissitoiminta? Sen kohtaloksi tulee siis joko joutuminen pääomasijoittajien haltuun tai listautuminen pörssiin.

Hissipuolen eriyttämisen jälkeen loput teräskonsernista on saatava nopeasti kuntoon ja velat maksettua, jotta se ylipäätään selviytyisi elossa.

Jos hissipuoli joutuu pörssin sijasta pääomasijoittajien syleilyyn, meno on säälimätöntä. Ankaran saneerauksen jälkeen pääomasijoittajat myyvät omistuksensa pois. Siinä vaiheessa Thyssenkruppin hissibisneksen osia voidaan tarjota jopa Koneelle.

Taantuman iskiessä pääomasijoittajien kärsivällisyys voi loppua nopeastikin. Niiden työtä on ostaa, siivota, pilkkoa, ja myydä.

Thyssen selviää helmikuun aikana

Mutta mitä markkinoilla ajatellaan? Vastaajana on Osuuspankin analyytikko Anssi Raussi.

Analyytikko Anssi Raussi, mitä Koneen ja Thyssenkruppin ympärillä tapahtuu seuraavaksi?

– Koneen kohdalla jatketaan liiketoimintaa normaalisti. Kaupan peruuntuminen otettiin varmasti harmistuneina vastaan yhtiön sisällä, mutta yhtiö kääntää todennäköisesti katseensa eteenpäin nopeasti.

– Thyssen puolestaan jatkaa neuvotteluja kahden eri pääomasijoitusryhmittymän kanssa. Thyssenin osalta neuvottelutuloksia saadaan varmasti vielä helmikuun aikana. Yhtiö ilmoitti hissiliiketoimintojen pörssiin listaamisen olevan edelleen vaihtoehto, mikäli neuvotteluissa ei päästä eteenpäin muiden tahojen kanssa.

Miten eilinen uutinen on otettu vastaan maailmalla?

– Markkinat ottivat uutisen pettyneinä vastaan. Molempien yhtiöiden osakekurssit laskivat selvästi uutisen tultua julkisuuteen. Toteutumatta jäänyt kauppa heijastuu Koneeseen saamatta jääneinä synergioina sekä markkinaosuutena. Thyssenille Koneen vetäytyminen näkyy taas korkeimman kauppahinnan ja etukäteismaksun toteutumatta jäämisenä.

Mitä vaihtoehtoja Koneella on tästä eteenpäin?

– Kone jatkaa liiketoimintaansa varmasti kuten ennenkin. Yhtiön johto kommentoikin ”sulkevansa kansion Thyssenin osalta”. Kone on edelleen yksi maailman johtavista hissilaitevalmistajista. Saman kokoluokan yrityskauppoja ei kuitenkaan ole nähtävissä aivan lähitulevaisuudessa.

Voisiko Kone ostaa suuren japanilaisen hissivalmistaja Hitachin?

– Hitachi ei tarjoa näkemyksemme mukaan Koneelle vastaavaa maantieteellistä vahvistumista Amerikoissa mitä Thyssen olisi tehnyt. Hitachi on keskittynyt enemmän Aasian markkinoille, joilla Kone on jo ennestään hyvin vahva. Emme siis pidä kovinkaan todennäköisenä, että Kone tekisi aloitteita Hitachin suuntaan lähitulevaisuudessa.

Minkälaisen omistajan Thyssenkruppin hissit saavat jatkossa?

– Mikäli Thyssenkruppin hissit päätyvät pääomasijoittajien omistukseen, jää omistusaika tällöin todennäköisesti muutamaan vuoteen. Pääomasijoittajien aikeita Thyssenin suhteen on kuitenkin vielä aikaista sanoa. Mahdollisuutena on esimerkiksi listautuminen muutaman vuoden kuluttua. Jos Thyssenin hissit listataan pörssiin, omistajapohjasta tulisi varsin laaja.