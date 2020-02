Kahdesta hoitokodista on löytynyt sairaalabakteeria Hämeenlinnassa – Suomessa harvinainen MRSA-kanta

Hämeenlinnassa on löydetty kahdesta hoitokodista antibiooteille vastustuskykyistä MRSA-bakteeria (siirryt toiseen palveluun).

Ensimmäinen havainto tehtiin Ilveskodissa yli vuosi sitten, jolloin sairaalabakteerista tiedotettiin asukkaille ja heidän omaisilleen. Tuorein havainto tehtiin tammikuussa 2020 Voutilakeskuksen Uppsalankaaren Lyhty-yksikössä, missä yhdellä hoidossa olleella henkilöllä todettiin sama MRSA-kanta kuin aiemmin Ilveskodissa.

Kyseinen, Suomessa harvinainen MRSA-kanta on löytynyt nyt yhteensä 16 henkilöltä. Kolmella henkilöllä on ollut leikkauksen jälkeisen kuntoutuksen yhteydessä ilmennyt haavainfektio. Pääosa tapauksista on epidemiaselvityksen yhteydessä löytyneitä oireettomia kantajia, kuten MRSA-epidemioissa on tavallista.

Epidemia on toistaiseksi laajin Kanta-Hämeessä ilmennyt yhden kannan aiheuttama MRSA-epidemia. Torjuntatoimia on tehty yhteistyössä Kanta-Hämeen keskussairaalan sairaalahygieniayksikön kanssa.

– Epidemian laajenemisen ehkäisemiseksi MRSA-seulontaa tehostetaan nyt kaikkien hoivakotiasukkaiden laitossiirtojen yhteydessä, ja on tarkoituksenmukaista tiedottaa epidemiasta myös julkisuuteen, kertoo Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Janne Mikkola.

Keskeisimpiä toimenpiteitä hoitokodeissa ovat käsihygienian tehostaminen, asukkaiden kohortointi eli keskittäminen samoihin tiloihin ja altistuneiden seulonta viljelynäyttein. Myös siivouksen ja välinehuollon käytännöt on käyty läpi. Epidemia ei ole vaikuttanut hoitokotien asukkaiden arkeen tai potilasliikenteeseen.