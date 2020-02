Brändiosasto pyysi poistamaan Tampereen yliopiston logosta tehdyn vanhan pilapiirroksen, nyt niitä virtaa nettiin solkenaan

Tampereen yliopiston logosta tehdyt pilapiirrokset puhuttavat sosiaalista mediaa.

Asia tuli ilmi, kun Tampereen yliopiston vihreä vasemmisto -opiskelijaryhmä kertoi tiistaina asiasta nettisivuillaan (siirryt toiseen palveluun). Viesti levisi nopeasti sosiaalisessa mediassa, jonka jälkeen pilaversioita yliopiston logosta ilmestyi koko ajan lisää.

Vihreä vasemmisto -opiskelijajärjestö kertoi yliopiston markkinointiviestinnän puuttuneen ryhmän kaksi vuotta vanhaan, Facebookissa julkaisemaan vappupilapiirrokseen yliopiston logosta.

'Ilmeeni kun' kuulin tästä innostuksen pienestä innovaatiotulipalosta, jonka yhteinen nimittäjä on ihminen, tai jotain.



Hyvä pöhinä @TampereUni. pic.twitter.com/bcF0ceB01I — Tuomas Tammisto (@tutamAW) 18. helmikuuta 2020

Yliopiston brändilogossa on violetti naama, niin sanottu tuninaama. Tuni tulee yliopiston sähköpostiosoitteesta. Opiskelijajärjestö oli laittanut logoon lonkeromaisia partahaivenia, millä viitattiin kuvitteelliseen Cthulhu-hirviöön.

Pilapiirros kaksi vuotta vanha

Opiskelijajärjestön aktiivi Ilona Taubert sai vaatimuksen kuvien poistamisesta vastikään omaan yliopiston sähköpostiinsa, koska järjestöllä ei ole omaa sähköpostia.

Tampereen yliopiston markkinointiviestintä pyysi kirjeellä poistamaan kuvan. Kirjeessä vedottiin tavaramerkkilakiin.

– Pyydämmekin teitä lopettamaan merkin käytön tällä tavalla, ja poistamaan jo levitetyt kuvat kampuksilta sekä verkosta välittömästi, kirjeessä sanottiin.

Yle on nähnyt alkuperäisen kirjeen. Ilona Taubert pitää vaatimusta erikoisena.

– Aika uskomattomaltahan tämä tuntuu. Alkuperäinen hassuttelumielessä tehty kannanottomme ja sitä varten tehty satiirinen kuvitus tehtiin 2018 toukokuussa, emmekä silloin saaneet mitään kommenttia yliopistolta.

Opiskelijajärjestö aikoo vastustaa pyyntöä. Sen mukaan yliopistoa tulee voida kritisoida sekä suoraan että tarvittaessa satiirin keinoin.

– Tulkitsemme logomuunnelmamme uudeksi ja itsenäiseksi teokseksi, koska sitä ei voida sekoittaa yliopiston omaan brändiin, eikä se näin ollen voi rikkoa tavaramerkkilakia. Katsommekin, että yliopisto ei voi tavaramerkki- tai tekijänoikeuslakiin nojaten käskeä meitä poistamaan versiotamme, ryhmä sanoo.

Opiskelijajärjestön mukaan kirje on uusi osoitus yliopiston brändäämisen ongelmista.

– Valitettavasti tälläiset tapaukset eivät ole harvinaisia, ja yliopiston tulee pohtia vakavasti, miten suhtautua kriittisiin opiskelijoihin ja henkilöstön jäseniin, Taubert sanoo.

Rehtorin mukaan logo on herkullinen

Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls sanoo, että hänen tietonsa mukaan markkinointiviestinnästä on oltu yhteydessä harrastejärjestöön. Rehtorin mukaan kahden vuoden takaisiin kuviin ei ole syytä puuttua.

Ylipistolla on rehtorin mukaan ohjeet logon käyttöön ja yliopisto toivoo, että logoa käytetään organisaation ohjeistuksen mukaan. Rehtorin mukaan yliopisto ei voi puuttua satiirisiin muunnoksiin.

– Yliopisto ei voi kontrolloida, millaisia muunnoksia logosta rakentuu.

Wallsin mukaan muunnokset kertovat siitä, että yliopisto on tärkeä ihmisille. Yliopiston iskulause on, että Ihminen ratkaisee. Logoasiassa ihminen on ollut kekseliäs, rehtori sanoo.

– Yliopiston logossa on ihmisen kasvot, logomme on siitä näkökulmasta hyvin herkullinen erilaisten tunteiden ilmaisuun, Walls sanoo.

Pilapiirroksia alkoi virrata

Opiskelijajärjestö julisti pyynnön saatuaan parodiakisan. Hashtagilla #tuninaama alkoi Twitteriin virrata pilapiirroksia.

Neljäs kohu

Tämä on neljäs kerta, kun Tampereen yliopiston brändäys puhuttaa sosiaalista mediaa. Yle kertoi asiasta helmikuussa.

Edellinen kohu koski Tampereen yliopiston rekryilmoitusta, jossa viestintäasiantuntijaa haettiin monen kommentoijan mukaan lennokkaalla ja vaikeaselkoisella ilmoituksella. Yliopisto haki tehtävään "monikanavaisen tarinankerronnan huippuosaajaa", jolla on supervoimia ja joka luo sanoitusta ja visualisointia.

Tampereen yliopiston brändäystä on kritisoitu voimakkaasti myös yliopiston sisällä.

Ensimmäinen kohu syntyi rehtori Mari Wallsin henkilökunnalle lähettämästä viestistä (siirryt toiseen palveluun).

Sotahistorian tutkija ja tietokirjailija Jussi Jalonen kertoo blogissaan, että osa ylipiston työntekijöistä oli osallistunut eläinten mukaan nimettyihin pienryhmiin, joissa oli haettu WAU!-kokemuksia.

– Viestiä lukiessaan moni tutkimuksen ja opetuksen ammattilainen tunsi allekirjoittaneen tavoin, että häntä puhutellaan kuin tarhaleikkejä odottavaa pikkulasta, Jalonen kirjoittaa.

Toinen kohu syntyi Tampereen yliopiston Kauppalehdessä julkaistusta mainostekstistä (siirryt toiseen palveluun). Siihen oli haastateltu yliopiston uutta innovaatiojohtajaa Taru Pilveä. Eniten huomiota herätti tämä kohta:

– Yliopisto on luovien, itseohjautuvien ja intohimoisesti alaansa suhtautuvien ihmisten yhteisö. Sen sisälle tarvitsemme kuitenkin Future Findersin kaltaisia, eri alojen rajapinnoilla itsensä likoon laittavia ihmisiä, jotka ikään kuin sytyttävät pieniä innostuksen tulipaloja, Taru Pilvi sanoo.

Tampereen yliopiston viestintä- ja brändijohtaja Camilla Lindfors sanoi Ylelle helmikuussa, että uusi Tampereen korkeakouluyhteisö tarvitsi uuden brändin. Yliopisto muodostaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun kanssa korkeakouluyhteisön.

