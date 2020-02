Koripalloseura joutuu ahtaalle, koska Espoon kaupungin tahot eivät keskustele keskenään – Liikuntahallin peruskorjaus johtaa pahimmillaan seuran lakkauttamiseen

Espoo Basket Teamin on vaikea löytää korvaavia vuoroja, sillä Koripalloliiton sarjamääräyksiä täyttäviä saleja on vähän Espoossa.

Espoossa Espoonlahden liikuntahalli sulkeutuu kesäkuun alussa peruskorjauksen vuoksi. Tämä aiheuttaa vaikeuksia paikalliselle koripalloseura Espoo Basket Teamille, jonka kotihallina kyseinen Koripalloliiton sarjamääräykset täyttävä halli toimii.

– Pahimmassa tapauksessa tämä ajaa meidän toiminnan alas niin edustus- kuin junioritasolla, sanoo seuran toiminnanjohtaja Pipa Böök.

Hallissa pelaavat seuran naisten Korisliigan, miesten 1. divisioonan ja naisten 1. divisioonan joukkueet sekä 12 juniorijoukkuetta, jotka kilpailevat valtakunnallisissa sarjoissa. EBT myös hoitaa hallia eli iltaisin ja viikonloppuisin joukkueet valvovat tiloja. Seura on lisenssimäärältään yksi Suomen suurimmista koripalloseuroista.

EBT:llä on vajaat 20 tuntia vuoroja hallissa arkisin. Kun Böök otti viime kesänä yhteyttä Espoon kaupungin liikuntatoimeen, korvaaviksi vuoroiksi tarjottiin kuutta tuntia Opinmäestä.

Espoon liikuntatoimenjohtaja Martti Merra toteaa, että hankaluuksia tulee aina, kun remontoidaan paikkoja.

– EBT pääsee kuitenkin Opinmäkeen pelaamaan ja harjoittelemaan. Seuralla on 6 000 tuntia vuoroja vuodessa ja nyt puhutaan 50 viikkotunnin menettämisestä. EBT pärjää kyllä, kunhan asiat mietitään huolella ja muistetaan, että kysymys on kuitenkin vain vuodesta.

– Emmekä me tässä yksin touhua, joka päivä olemme seurojen kanssa yhteistyössä. Koetamme tehdä asiat niin tasa-arvoisesti ja hyvin kuin mahdollista, Merra jatkaa.

Espoonlahden hallin remontin on tarkoitus valmistua 1. elokuuta 2021. Hallia käyttävät myös muut seurat kuin EBT.

Heikosti saleja, jotka täyttävät sarjamääräykset

Vaikka seura iloitsee kotihallinsa remontista (siirryt toiseen palveluun) (EBT), toiminnanjohtaja Pipa Böök kokee, että asia on suunniteltu ja tiedotettu huonosti.

– Liikuntatoimi ja me espoolaiset koripalloseurat ehdotimme kaupungille, että remonttia siirrettäisiin kunnes Matinkylään valmistuu sarjamääräykset täyttävä halli. Näyttää siltä, ettei tähän pyyntöön suostuta, Böök sanoo.

Ehdotuksen takana olivat EBT:n lisäksi Tapiolan Honka ja Leppävaaran Pyrintö (siirryt toiseen palveluun) (Länsiväylä). Remontin siirto ei ole toteutumassa, sillä liikuntatoimenjohtajan Martti Merran mukaan koulupuolen investointiohjelma ei taipunut tähän järjestelyyn. Lisäksi luottamushenkilöt ovat pitäneet tärkeänä, ettei kouluremontteja myöhästytetä tai vaaranneta. Matinkylään on tulossa Suomen suurin lukio (siirryt toiseen palveluun) (Länsiväylä).

Böök on etsinyt korvaavia vuoroja yksityisistä saleista, mutta Espoossa ei ole sellaisia saleja, jotka täyttäisivät sarjamääräykset eli lattiamateriaali olisi esimerkiksi parketti.

Seuralle on ehdotettu vuoroja muun muassa Lohjalta Kisakalliosta, missä on hyvät salit, mutta sinne on tunnin mittainen ajomatka suuntaansa.

– Vuokrakin on varmaan aika kova. Jos saamme korvaavia vuoroja yksityisiltä, puhumme aivan eri euromääristä kuin nyt. Olemme tehneet pidempään matalan kynnyksen toimintaa, mutta emme pysty sitä jatkamaan, jos kustannukset nousevat. Ja myös kilparyhmille tämä tietäisi suurempia maksuja, Böök toteaa.

Merrakin näkee kohtuuttomana sen, että juniorien pitäisi kulkea kauas harjoittelemaan. Hän muistuttaa kuitenkin, ettei koripalloseuran tilanne ole poikkeuksellinen: esimerkiksi jääurheilun puolella oli kaksi hallia yhtä aikaa käyttökiellossa.

– Väistösuunnitelmissa ei aina oteta huomioon liikuntatiloja. Olen kuitenkin edellyttänyt, että näihin suunnitelmiin otettaisiin aikaisempaa paremmin tämäkin asia huomioon. Mutta meidän ja tilapalvelujen välisessä yhteistyössä on vielä paljon parannettavaa.

Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo on samaa mieltä, että vuoropuhelun pitäisi olla parempaa tilapalvelujen, liikuntatoimen ja sivistystoimen kanssa.

– Korjaustyöt ovat väistämättömiä rakennuksissa, mutta pitäisi olla suunnitelma siitä, kuinka väistötilanteet hoidetaan remontin aikana. Helposti käy niin, etteivät seurojen tarpeet ole iltakäytön osalta selvillä, että millaisia tiloja kukin tarvitsee. Tilapalvelulla ei aina näitä edellytyksiä ole ollut tiedossa.

Myös Böök on pistänyt merkille, että Espoon sisäinen dialogi vaikuttaa olevan vajavaista tai sitä ei ole.

Vanhemmat huolissaan nuorten yöunista

Seuran lisäksi espoolaiset vanhemmat ovat huolissaan Espoonlahden liikuntahallin sulkeutumisesta. Maria Nelskylän tytöt treenaavat molemmat neljä kertaa viikossa. Tälläkin hetkellä osaan harjoituspaikoista tytöt viedään autolla, mutta esimerkiksi Espoonlahden halliin tytöt pystyvät kulkemaan itse.

Hallin sulkeutuminen tarkoittaa sitä, että auton käyttäminen harjoitus- ja pelimatkoihin lisääntyy perheessä.

– Olen huolissani tyttöjen jaksamisesta, jos matkat kovastikin pitenevät. Etenkin kun 14-vuotiaalla on jo pitkät koulupäivätkin. Jostainhan se on sitten pois ja pahoin pelkään, että yöunista, Nelskylä sanoo.

Perheen äiti toteaa myös, että omaankin ajankäyttöön asia vaikuttaa sekä perheen yhteiseen aikaan arki-iltaisin.

Nelskylä on keskustellut muidenkin koripallovanhempien kanssa asiasta. Matka-aika ja auton käytön ympäristöystävällisyys eivät ole ainoita asioita, jotka huolestuttavat, vaan myös mahdolliset toimintamaksujen korotukset, jos seura joutuu ostamaan yksityishalleista vuoroja.

– Mutta hevillä ei haluaisi luopua siitä, että lapset saavat harrastaa. Vaakakupissa ovat ajankäyttö ja taloudellisuus sekä lasten liikunnan edistäminen, ja ei tämä ratkaisu kyllä jälkimmäistä edistä.

Ulla Vuolteen perheen lapset eivät tällä hetkellä käy Espoonlahden hallissa, mutta Vuolletta asia mietityttää silti.

– He, jotka siellä nyt treenaavat, tarvitsevat tiloja. Tämä tarkoittaa meidän kannaltamme sitä, että meidänkin käyttämämme tilat saattavat vaihtua kauempana oleviin. Se vaikuttaa sitten ajankäyttöön, ja on pois muulta vapaa-ajalta, kavereilta ja levolta. Toki jopa yöunista.