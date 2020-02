Sote-uudistuksen pilottimaakunta rakoilee – Lieksa uhkaa erota kuntayhtymästä, koska jatkossa lääkäripäivystykseen olisi 100 kilometrin matka

Sopu sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä rakoilee pahasti sote-uudistuksen pilottimaakuntana pidetyssä Pohjois-Karjalassa. Reilun 10 000 asukkaan Lieksan kaupunki harkitsee eroa kuntayhtymästä, sillä lääkärin ilta- ja viikonloppuvastaanotot kaupungin terveyskeskuksessa ovat päättymässä sairaanhoitopiirin säästöjen vuoksi.

Kuntayhtymä Siun sote on järjestänyt julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut 14 kunnan alueella vuodesta 2017 alkaen. Siun soten säästökuuri viime vuosina on ollut tiukka. Vuodenvaihteessa käytyjen yt-neuvottelujen seurauksena lääkärin vastaanotot iltaisin ja viikonloppuisin ovat päättymässä Lieksassa ja Kiteellä. Nurmeksessa loppuisi yövastaanotto.

Tämä tarkoittaa, että iltaisin ja viikonloppuisin lääkäriin olisi lähdettävä Joensuuhun asti, johon esimerkiksi Lieksasta on matkaa vajaat 100 kilometriä.

– Peruspalveluiden turvaaminen on niin tärkeä asia kaupungille ja kaupunkilaisille, että emme voi hyväksyä näiden lähipalveluiden karsimista, sanoo Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttänen sanoo, että kaupunkilaisten turvallisuuden tunne on järkkynyt. Petri Lassheikki / Yle

Ero tulisi kalliiksi

Lieksan kaupunginhallitus päätti eilen, ettei se hyväksy Siun soten yt-neuvotteluiden lopputulosta. Nyt kaupunki selvittää neljää eri vaihtoehtoa ongelman ratkaisemiseksi.

Ensimmäinen vaihtoehto on päästä neuvottelemalla sopimukseen Siun soten kanssa. Lieksan kanta on kuitenkin, että ilta- ja viikonloppuvastaanoton ja röntgenpalveluiden on säilyttävä kaupungissa.

Toisena vaihtoehtona on eroaminen kuntayhtymästä ja terveyspalveluiden järjestäminen kaupungin omana toimintana. Jos Lieksa irtisanoutuisi Siun sotesta tämän vuoden aikana, palvelujen järjestämisvastuu siirtyisi kaupungille vuonna 2022.

Kaupunginhallituksen pöytäkirjassa todetaan, että tämä vaihtoehto aiheuttaisi sekä kaupungille että Siun sotelle paljon työtä ja kustannuksia.

Kolmas vaihtoehto on ero Siun sotesta ja terveyspalveluiden järjestäminen yhdessä lähikuntien kanssa. Kaupunginhallituksen mukaan mahdollisia kumppaneita Lieksalle voisivat olla naapurikunnat Nurmes tai Juuka.

Neljäs vaihtoehto kaupunginhallituksen mukaan on, että Lieksa pysyisi mukana Siun sotessa, mutta järjestäisi itse ilta- ja viikonloppuvastaanoton.

Lääkärin ilta- ja viikonloppuvastaanotot Lieksan terveyskeskuksessa ovat kaupungin johdolle kynnyskysymys. Heikki Haapalainen / Yle

"Pienestä asiasta suuri kohu"

Siun soten säästöt ja erityisesti ilta- ja viikonloppuvastaanottojen sulkeminen ovat kirvoittaneet Pohjois-Karjalassa suuren porun terveyspalveluiden saatavuudesta. Siun sotea on pidetty sote-uudistuksen pilottimaakuntana. Monia palveluita on keskitetty viime vuosina.

Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskasen mielestä pienestä asiasta on nyt noussut suuri kohu.

– Ymmärrän, että palveluihin puuttuminen kirvoittaa mielipiteitä. Yt-neuvottelut on kuitenkin käyty siitä lähtökohdasta, että sote-palveluista saadaan säästettyä 20 miljoonaa niin, että se näkyy palveluiden saatavuudessa mahdollisimman vähän, Pirskanen sanoo.

Lieksan ja Kiteen ilta- ja viikonloppuvastaanottojen sekä Nurmeksen yövastaanoton hintalappu on yhteensä noin miljoona euroa.

Lieksan kaupunginjohtaja Jarkko Määttäsen mielestä kyse on suuresta asiasta.

– Turvallisuuden kokemus lieksalaisilla on nyt järkkynyt, kaupunginjohtaja Määttänen sanoo.

Määttäsen mukaan Siun sotella ei ole tällä hetkellä Lieksassa tarpeeksi lääkäreitä edes arkipäivien vastaanottotarpeen hoitamiseen.

Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi sanoi aiemmin Ylen haastattelussa, että yt-neuvottelujen päätöksissä mitataan ensimmäistä kertaa kuntayhtymä Siun soten toimivuus.

Siun soten valtuusto käsittelee myöhemmin tällä viikolla yt-neuvottelujen tulosta ja myös ilta- ja viikonloppuvastaanottojen lakkauttamista osana sitä.

