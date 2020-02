Raju kevättulva alkoi Kymijoessa – kriittinen tulvaraja menee rikki lähipäivinä

Kymijokeen yhdistyvä Juotjoki on tulvinut pellolle Anjalassa.

Kymijokeen yhdistyvä Juotjoki on tulvinut pellolle Anjalassa. Pyry Sarkiola / Yle

Talvi on poikkeuksellinen, koska yleensä vedenkorkeus laskee tähän aikaan vuodesta.

Vedenpinnat ovat poikkeuksellisen korkealla useissa Kymijoen vesistöalueen järvissä. Syynä ovat runsaat sateet ja lauha sää.

Tavallisesti Kymijoen vesistöt alkavat tulvia vasta huhtikuussa. Tänä vuonna ne tulvivat kuitenkin jo helmikuun puolivälissä.

– Ajankohta on todella poikkeuksellinen, koska kevättulvat ovat tulleet nyt kaksi kuukautta tavallista aikaisemmin, vesitalousasiantuntija Juha Pohjoisaho Kaakkois-Suomen ely-keskuksesta kertoo.

Yleensä vedenkorkeus päinvastoin laskee talven aikana ja on alimmillaan huhtikuun alkupuolella.

Kymijoki alkaa Kymijoen vesistön pääjärvestä Päijänteestä ja laskee itäiseen Suomenlahteen.

Vesi historiallisen korkealla

Esimerkiksi Päijänteen pinta on nyt noin puoli metriä ajankohdan mediaanitasoa ylempänä ja on edelleen nousussa. Vettä on alettu juoksuttaa Kalkkisen säännöstelypadosta vedennousun hillitsemiseksi.

Myös Keiteleen pinta on noin 40 senttimetriä tavallista korkeammalla ajankohtaan nähden, ja pinta nousee ennusteen mukaan maaliskuun loppuun mennessä vielä 10–20 senttimeträ.

Jo nyt näyttää lähes varmalta, että huhtikuun alussa Keiteleen pinta nousee selvästi historian korkeimmaksi sinä aikana, kun havaintoja on kerätty vuodesta 1886 lähtien.

Sadevedet valuvat liukkaasti vesistöihin

Runsaat sateet ja lumeton talvi ovat nostaneet vedenpintoja myös Kaakkois-Suomen alueella.

Lumeton, mutta routainen maa johtaa vesisateet tehokkaasti vesistöihin, mikä aiheuttaa pienien järvien ja jokien vedenpintojen nousemisen korkealle.

Esimerkiksi Luumäellä olevan Ylä-Kivijärven vedenkorkeus on noin 30 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla ajankohtaan nähden. Ennusteen mukaan järven pinta nousee vielä noin 10 senttimetriä.

Saimaalla Lappeenrannan Lauritsalan mittausasemalla veden pinta on kolmessa kuukaudessa noussut noin 40 senttimetriä ja jatkaa nousuaan vielä ainakin kesäkuuhun saakka.

Kouvolassa Vuohijärven vedenkorkeus on nyt noin 25 senttimetriä keskimääräistä korkeammalla. Ennusteen mukaan Vuohijärven vedenkorkeus nousee vielä noin viisi senttiä, minkä jälkeen vedenkorkeus kääntyy laskuun maaliskuun loppupuolella.

Virtaus kasvaa

Veden virtaus kasvaa lähipäivinä Kymijoella selvästi tavallista nopeammaksi. Yleensä vesi virtaa helmikuun puolivälin tienoilla 350 kuutiota sekunnissa. Lähipäivinä veden virtaama nousee Kuusankoskella 500–550 kuutioon sekunnissa.

Kymijoen tulvarajana pidetään yleisesti 480 kuutiota sekunnissa. Tuolloin vesi nousee Anjalan lähellä oleville Muhjärven pelloille.

Viime viikonlopuna sateet nostivat vedenkorkeudet ennätyslukemiin myös muualla Etelä-Suomessa.

Kotkassa tulvavesi nousi tiistaiaamuna niin korkealle, että tie 170 piti sulkea Tavastilan ja Rantahaan liittymän välillä.