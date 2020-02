Moskovalainen ilmastoaktivisti Aršak Makitšjan ei lannistu edes vankeustuomiosta – “On niin paljon kaunista, jonka vuoksi taistella”

MOSKOVA Ohikulkijat vilkaisevat uteliaana nuorta naista, joka seisoo t-paitasillaan lumipyryssä ja pitää kädessään mielenosoituskylttiä.

– Olen t-paidassa ilmastonmuutoksen takia, on niin lämmintä, Ljubov Samylova, 20, sanoo lumisateen yltyessä yhä sankemmaksi.

Samylova on yksi moskovalaisista ilmastoaktivisteista, jotka ottavat osaa viikottaisiin Fridays for Future -mielenilmauksiin. Niitä järjestetään perjantaisin Moskovan ydinkeskustassa sijaitsevalla Puškinin aukiolla ruotsalaisen ilmastoaktivisti Greta Thunbergin viitoittaman esimerkin mukaisesti.

Venäjällä ilmastomielenosoitukset ovat kuitenkin paljon läntisiä esikuviaan vaatimattomampia.

Viranomaiset eivät nimittäin anna lupaa mielenosoitusten järjestämiseen. Ainoaksi lailliseksi keinoksi jäävätkin yhden ihmisen mielenilmaukset. Niitä saa Venäjän lainsäädännön mukaan järjestää ilman ennakkolupaa.

Mielenilmaukset jatkuneet jo lähes vuoden ajan

Jokaperjantaiset mielenilmaisut alkoivat Moskovassa vajaa vuosi sitten. Silloin opiskelija Aršak Makitšjan, 25, näki sattumalta Thunbergin tviitin koululaisten ilmastolakoista.

Viulunsoittoa Moskovan konservatoriossa opiskellut Makitšjan kiinnostui ilmastonmuutoksesta, josta hän ei aiemmin tiennyt käytännössä mitään. Hän halusi kiinnittää ongelmaan huomiota ja alkoi toimia.

– Maailmassa on niin paljon kaunista, jonka vuoksi taistella, hän sanoo.

Viime perjantaina vuorossa oli Makitšjanin 49. perättäinen ilmastomielenilmaus. Aluksi Makitšjan kävi kuukausien ajan osoittamassa mieltä yksin.

Ilmastoaktivistit voivat osoittaa mieltä Moskovassa vain yksi kerrallaan, sillä viranomaiset eivät ole antaneet heille lupaa mielenosoituksen järjestämiseen lukuisista yrityksistä huolimatta. Grigori Vorobjov / Yle

Nyt Venäjälle on muodostettu oma Fridays for Future -liikkeen maaosasto ja toiminta on levinnyt Moskovasta joihinkin muihin venäläiskaupunkeihin. Suomessa liike tunnetaan paremmin koululaisten ilmastolakkona.

Suomeen verrattuna toiminta Venäjällä on silti pientä. 14 miljoonan asukkaan Moskovassa perjantaisiin mielenilmaisuihin osallistuu usein vain kourallinen ihmisiä.

Luvaton mielenosoitus johti vankeuteen

Moskovan ilmastoaktivistit ovat nykyään tarkkoja siitä, että mieltä osoittaa kerrallaan vain yksi ihminen.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yksi mielenosoittaja saa pitää kerrallaan näkyvissä mielenosoituskylttiä ja toiset odottavat vuoroaan etäämpänä. Muuten luvassa voi olla vaikeuksia virkavallan kanssa.

Yritämme käyttäytyä kuin aikuiset ilman turhaa huutamista. ilmastoaktivisti Aršak Makitšjan

Viime vuoden lokakuussa poliisi otti kiinni Aršak Makitšjanin ja kaksi muuta aktivistia, koska he osoittivat mieltä kolmistaan.

Oikeus tuomitsi Makitšjanin myöhemmin 6 päivän vankeuteen laittoman mielenosoituksen järjestämisestä.

– Vangittuna oli tylsää ja siellä oli torakoita, mutta kaiken kaikkiaan se oli kiinnostava kokemus. Tutustuin erilaisiin ihmisiin ja esimerkiksi monet poliisit olivat kanssani samaa mieltä siitä, että ilmastonmuutos on vakava ongelma, Makitšjan sanoo.

Ilmastoaktivisti Aršak Makitšjan katsoo toiveikkaasti tulevaisuuteen kaikista vaikeuksista huolimatta. Kyltissä lukee "Ilmaston säilyttämisen puolesta". Grigori Vorobjov / Yle

Lupaa mielenosoituksiin haetaan oikeudessa

Iltapäivän edetessä Puškinin aukiolle saapuu Veronika Essen, 25. Hän tulee paikalle suoraan oikeudenkäynnistä, jossa aktivistit yrittivät saada lupaa ilmastomielenosoitusten järjestämiseen.

Pikavauhtia annettu päätös ei kuitenkaan tuonut asiaan muutosta. Oikeus katsoi, ettei kaupunki ole toiminut väärin hylätessään anomukset ilmastomielenosoitusten järjestämiseksi.

Aktivistit aikovat valittaa päätöksestä ylempiin oikeusistuimiin ja tarvittaessa aina Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen saakka.

Moskovalaiset ilmastoaktivistit eivät kuitenkaan ole menettäneet toivoa.

Presidentin ilmastoneuvonantaja Ruslan Edelgerijev otti nuoret pari viikkoa sitten vastaan ja kuunteli heidän vaatimuksiaan.

– Olemme valmiit vuoropuheluun ja yritämme käyttäytyä kuin aikuiset ilman turhaa huutamista. Teemme kaikkemme, jotta pystymme vaikuttamaan asiaan jollain tavalla, Aršak Makitšjan sanoo.

Hän arvelee, että ilmastomielenosoitukset tullaan lopulta sallimaan, sillä viranomaisten nuiva suhtautuminen asiaan saa Venäjän kansainvälisesti huonoon valoon.

Asenteet ilmastonmuutosta kohtaan muuttuvat

Presidentti Vladimir Putin on alkanut viime aikoina puhua yhä painokkaammin ilmastonmuutoksen vaaroista.

Vielä joitakin vuosia sitten Putin puhui mieluummin ilmaston lämpenemisen myönteisistä vaikutuksista. Media on esimerkiksi siteerannut tiuhaan presidentin vuonna 2003 antamaa kommenttia (siirryt toiseen palveluun), jonka mukaan ilmastonmuutos vähentäisi venäläisten turkkeihin käyttämää rahamäärää ja parantaisi maan viljasatoa.

Myös kansalaisten huoli ilmastonmuutoksen aiheuttamista vaaroista kasvaa.

Tammikuun lopussa julkaistun tutkimuskeskus Levadan kyselyn mukaan (siirryt toiseen palveluun) 34 prosenttia vastaajista pitää ilmaston lämpenemistä ihmiskunnan suurimpana uhkana tällä vuosisadalla. Sitä suuremmiksi haasteiksi venäläiset näkevät ympäristön saastumisen, kansainvälisen terrorismin sekä aseelliset konfliktit ja sodat.

Myös Moskovassa on ollut tänä talvena selvästi tavanomaista lämpimämpää. Sergei Savostyanov / TASS / AOP

Venäläisten ilmastotietoutta on kasvattanut poikkeuksellisen lämmin talvi. Venäjällä on arvioitu (siirryt toiseen palveluun), että kuluva talvi tulee olemaan 130 vuotta kestäneen mittaushistorian lämpimin.

Hiilivedyt pysyvät Venäjän talouden pohjana

Venäjällä on puhuttu strategisesta linjanmuutoksesta sen jälkeen, kun maa vihdoin viime syksynä hyväksyi lopullisesti Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanon.

Asiantuntijat kuitenkin suhtautuvat epäillen siihen, että öljy- ja kaasuvaroistaan elävä Venäjä muuttaisi nopeasti kurssiaan vähähiilisemmäksi.

Venäjän energiaministeriön tilastojen mukaan (siirryt toiseen palveluun) maan öljyn- ja kaasuntuotanto on vain kasvanut 2010-luvulla. Näyttääkin ennemmin siltä, että hiilivedyt säilyvät Venäjän talouden perusteena vielä pitkään.

Lue lisää aiheesta:

Venäjällä ekoilu ei ole ilmastoahdistusta vaan kaipuuta menneeseen maailmaan – Jelena Šahrai löysi onnen ekokylästä, vaikka alku oli "shokki"

Fortum rakentaa Venäjän suurinta tuulipuistoa – Turbiineja arvostellaan Putinia myöten: “Ne värähtelevät niin, että madot ryömivät maasta“

Öljyä esi-isien mailla

Ryssland lever av kol, gas och olja – och vill inte offra dem för att stoppa klimatförändringen (ruotsiksi)