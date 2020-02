Algoritmeilla koronavirusta vastaan – Kiina avasi älysairaalan koronan nurjertamiseksi

Qiboshan sairaala Zhengzhoussa rakennettiin aikoinaan SARS-viruksen saaneita varten. Nyt sairaalaa on muokattu koronaviruspotilaiden hoitoon sopivaksi.

Sairaala on varusteltu erilaisella älytekniikalla. Lääkärit voivat konsultoida hoitohenkilöstöä videoyhteydellä reaaliaikaisesti. Potilaan kuumetta tarkkaillaan ympärivuorokautisesti potilaalle puettavalla tarkkailulaitteella ja robotti avustaa lääkkeiden ja tarvikkeiden toimituksissa.

Robotti osaa avata ja sulkea ovia, väistellä kulkuesteet ja käyttää hissiä. Se voi myös toimittaa lääketieteellisen jätteen asianmukaiseen paikkaan. Henkilökunnan riski saada tartunta sairaalajätteestä pienenee merkittävästi.

Sairaala hyödyntää myös tekoälyalgoritmeja. Niiden kerrotaan nopeuttavan sairauden toteamista ja säästävän kallisarvoista aikaa potilaan hoidon aloittamisessa.

Sairaalassa on 800 vuodepaikkaa, mutta sairastuneita on jo niin paljon, että hoitotiloista on huutava pula.

Osalla sairastuneista lukuisia sisäelinvaurioita

Kamppailu koronavirusta vastaan näyttää epätoivoiselta, mutta kiinalaisviranomaiset ovat toiveikkaita. Wuhanissa koronaan sairastuneiden potilaiden parantumisprosentti pyörii vain 8,5 prosentin tuntumassa, kun Kiinan keskiarvo on noin 15 prosenttia.

– Hoitotiloista ja hapesta on pulaa. Joissain paikoin myös hoidon organisointi kestää aikansa. Mutta suunta on oikea ja näemme varmasti tuloksia pian, arvioi yksi terveysviranomaisista, Jiao Yahui Reutersin haastattelussa.

Sairaaloita kuormittaa se, että vakavimmin sairastuneet joutuvat olemaan hoidossa pitkän aikaa.

– Lääkkeet eivät kaikissa tapauksissa auta. Potilas saattaa kärsiä keuhkovaurioiden lisäksi myös sydän-, munuais- ja maksavaurioista.

Koronavirustapauksia on todettu jo yli 70 000. (siirryt toiseen palveluun) Viruksen aiheuttamiin sairauksiin on kuollut lähes 2 000 ihmistä. Sairastuneista on kuollut 2,5 prosenttia. Suomessa kuolemantapauksia on ollut tähän mennessä yksi.

Lähteet: Reuters