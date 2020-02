Koronavirus voi tuoda aukkoja kaupan hyllyille jo keväällä – kauppaketjun Kiina-yksikön johtaja ratkoo pulmia Suomesta, sillä kotiin ei ole menemistä

Kokkolalaislähtöisen HalpaHalli-ketjun Aasian-yksikön johtaja Rauli Ratasvuoren pitäisi olla toimistossaan Pekingissä. Hän olisi yhteyksissä Shanghain-konttoriin, matkustaisi tehtailla, tapaisi tavarantoimittajia ja etsisi tuotteita ketjun lähes 40 myymälään.

Sen sijaan hän seisoo ketjun pääkonttorissa Kokkolassa ja miettii, miten estää siivoustarvikkeiden loppuminen koronaviruksen takia. Tai mistä tulevat ensi syksyn reput ja penaalit.

Käyttötavarakauppiasta, kuntosalilaitevalmistajaa, hienokemikaalitehdasta ja autoliikettä yhdistää se, että koronavirusepidemia saattaa pitkittyessään vaikuttaa yrityksen toimintaan. Osalla vaikutuksia tuntuu jo.

Rauli Ratasvuoren koti ja työpaikka ovat Kiinassa. Itse hän on perheineen Suomessa, toistaiseksi määrittelemättömän ajan.

HalpaHallin toimitusjohtaja Janne Ylinen on ollut jo monen viikon ajan erittäin huolissaan. Kiina tuottaa paljon sekä käyttötavarasta että eri alojen tarvitsemista komponenteista.

– Korona vaikuttaa tavaravirtoihin paljon. Esimerkiksi kengistä kuusi prosenttia tehdään Kiinassa alueella, joka on eristetty, sanoo Ylinen.

Koristeista Kiina valmistaa globaalisti jopa 80 prosenttia.

HalpaHallin käyttötavaravalikoimista arviolta 30–40 prosenttia on kytköksissä Kiinaan, kun mukaan lasketaan yrityksen oma tuonti ja tavarantoimittajat.

– Tässä on isot vaaranmerkit ilmassa, sanoo Ylinen.

HalpaHallin omat tuotemerkit kulkevat Rauli Ratasvuoren kautta, ja moni tuote hyllyssä onkin tuttu omalta työpöydältä. Nyt Ratasvuori järjestelee uudelleen osaa tilauksista, jotka eivät ehdi Suomeen ajoissa. Vielä pula ei etukenon ansiosta näy.

– Kevään mittaan voi tulla jo pieniä vajauksia saatavuudessa, ja pitkittyessään tilanne näkynee kuluttajille enemmänkin, arvioi Ratasvuori.

Huoli koskee esimerkiksi siivoustuotteita ja taloustavaraa, joiden menekki on kova.

Pitkällä tähtäimellä vaikutuksia voisi hänen mukaansa tulla niiden asiakkaiden osalta, joiden oma myynti on riippuvainen Kiinan-kaupasta tai sieltä tulevista raaka-aineista tai materiaaleista.

Kobolttitehdas Freeport Cobalt on kieltänyt henkilöstöään matkustamasta Kiinaan ja vierailut Kiinasta on rajoitettu. Tuotantoon epidemialla ei ole eikä odoteta olevan vaikutuksia, sillä yritys ei ole riippuvainen Kiinasta tulevista materiaaleista.

Raaka-aineiden saatavuus voisi heiketä, jos tilanne venyy kuukausiksi. Puskuria on, sillä tuotantoketjut ovat pitkät.

Sesongit varmistellaan hyvissä ajoin: piha- ja puutarhakauden tuotteet ovat tulossa tai jo Suomessa. Alkusyksy on arvoitus.

– Koulun aloitus on ensimmäinen sesonki, jossa tuotteista voi tulla pulaa, jos tilanne ei parane.

Kaikkea ei toki tuoda Kiinasta, ja esimerkiksi siivousvälineitä valmistetaan vielä Suomessakin. Jos kalliimpien tavaroiden osuus hyllyssä kasvaa, kannattavuus laskee.

Toisaalta kaikki Kiinan ulkopuolella valmistetut tavaratkaan eivät ole turvassa koronan vaikutukselta: nekin voivat odottaa komponentteja tehtaalta, joka on suljettuna Kiinassa.

Valtaosa Suomen turkistuotannosta on pohjalaismaakunnissa

Turkistuottajat kärsivät siitä, että maaliskuinen turkishuutokauppa on siirretty huhtikuulle, sillä ostajat eivät olisi päässeet Aasiasta paikalle. Nyt ala tekee siitos- ja muita ratkaisuja sokkona, tietämättä kysynnästä ja hintatasosta.

Ja jos tuontitavarasta tulee pulaa, ongelma ei ole vain HalpaHallin, vaan alkaa näkyä kaikilla.

– Samat huolet on uskoakseni muillakin, olivat ne tukkureita tai keskusliikkeitä, sanoo Ratasvuori.

Kaupan näkökulmasta tilanteen paheneminen tarkoittaisi paitsi toimitusvaikeuksien jatkumista, myös viennin tökkimistä. Se taas heikentäisi ostovoimaa.

Vienti voi ontua

Kuntosalilaitteita ja terveysteknologiaa vievälle kokkolalaiselle HURille Aasia on suurin vientialue. Sinne menee kokonaismyynnistä noin 30 prosenttia.

Tällä hetkellä yhtiöllä on jäissä Wuhanin alueelle neuvoteltu kauppa. Toimitusjohtaja Lena Karjaluoto on optimistinen sen toteutumisen suhteen, mutta tällä hetkellä asia ei etene.

Markkinointi on mutkistunut, sillä isoja seminaareja ja messuja Kaukoidässä on siirretty. Jälleenmyyjät pistävät parastaan ja somemarkkinointiin satsataan, mutta matkustaminen puolin ja toisin on vähentynyt.

HURin Aasian-myynti on kuitenkin alkuvuonna toistaiseksi edellä viime vuotta.