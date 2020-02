Mistä maailma puhuu -podcast: Miksi Ranskassa on suhtauduttu #metoo-liikkeeseen epäillen?

#metoo-mielenosoitus Pariisissa lokakuussa 2017. #BalanceTonPorc, käräytä sikasi, on ranskalainen versio seksuaalisen häirinnän vastaisesta kampanjasta.

#metoo-mielenosoitus Pariisissa lokakuussa 2017. #BalanceTonPorc, käräytä sikasi, on ranskalainen versio seksuaalisen häirinnän vastaisesta kampanjasta. AOP

Varsinkin Ranskassa on katsottu valtaeliitin kähmintöjä läpi sormien, Ylen Pariisin-toimittaja Annastiina Heikkilä sanoo.

– Raiskaus on rikos, mutta viettely-yritykset eivät, vaikka ne olisivatkin sinnikkäitä tai kömpelöitä.

Näin on sanonut tunnettu ranskalainen näyttelijä Catherine Deneuve, joka pitää #metoo-liikettä tekopyhänä. Deneuve on yksi lukuisista ranskalaisista kulttuurivaikuttajanaisista, jotka ovat kritisoineet seksuaalista häirintää vastaan taistelevaa liikettä "noitavainoksi".

#metoon paikallisen version #BalanceTonPorc (käräytä sikasi) -kampanjan perustajaa Sandra Mulleria ylistettiin kansainvälisessä lehdistössä, mutta Ranskassa hän sai viime syksynä 15 000 euron sakkotuomion kunnianloukkauksesta.

Muller oli twiitannut epäasialliseksi kokemastaan televisiopomo Éric Brionin iskuyrityksestä. Oikeuden mukaan Brionin saama negatiivinen huomio oli kohtuutonta vähäiseksi katsottuun ehdotteluun nähden.

Mutta ei #metoo-liikkeellä kuitenkaan aivan kurjasti Ranskassa mene. Noin puolet ranskalaisista kannattaa liikettä.

Ja uudet tuulet näkyvät lainsäädännössä. Toissa syksynä tuli voimaan laki, jonka mukaan poliisilla on mahdollisuus antaa kadulla tapahtuvasta häirinnästä rikesakko.

Ylen Pariisin-toimittaja Annastiina Heikkilä sanoo, että juuri hierarkkisessa Ranskassa on tarvetta #metoo-liikkeelle.

– Säännöt eivät ole olleet kaikille samat. Ranskassa on katsottu läpi sormien varsinkin valtaeliitin kähmintöjä ja nyt tämä #metoo-keskustelu on antanut äänen niille, jotka ovat tästä asetelmasta kärsineet. Heitä on ollut yllättävän paljon.

