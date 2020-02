Kaivosyhtiö Keliberissä vaihtuu toimitusjohtaja – paikan ottaa Nordkalkia aiemmin johtanut Hannu Hautala

Pertti Lamberg siirtyy uuden työnantajan leipiin, Keliberissä tarkoitus on toteuttaa pehmeä siirtymä.

Keliberin toimitusjohtaja Pertti Lamberg on ilmoittanut irtisanoutuvansa tehtävästään, hän sanoo siirtyvänsä uuden työnantajan palvelukseen. Keliberiä vuodesta 2016 johtanut Lamberg ei vielä halua kertoa uutta työnantajaansa. Keliberin hallitus on nimittänyt DI Hannu Hautalan yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi. Hautala aloittaa tehtävässään viimeistään 1.4.2020.

– Tässä on tarkoitus tehdä pehmeä siirtymä, että seuraajani pääsee hyvin hommiin käsiksi. Mitään päivämäärä ei ole edes lyöty lukkoon, milloin lopetan Keliberillä. Litiumprojektin siirtyessä kohti rakennus- ja tuotantovaihetta koen, että on aika siirtää vastuu projektin luotsaamisesta seuraajalleni, kertoo Lamberg.

Pertti Lamberg esittelee Keliberin onnistuneet tuotantokokeen tulosta, litiumhydroksidia. Ari Vihanta / Yle

– Haluan kiittää Pertti Lambergia väsymättömästä ja ansiokkaasta työpanoksesta Keliberin litiumprojektin eteen. Vuonna 2019 litiumprojektissa saavutettiin Pertin johdolla useita merkittäviä askelia, ja toivotan hänelleäin kaikkea hyvää tuleviin tehtäviin, sanoo Keliberin hallituksen puheenjohtaja Mika Seitovirta yhtiön tiedotteessa.

Uusi johtaja Hannu Hautala on syntynyt vuonna 1965. Hän on toiminut aikaisemmin muun muassa Nordkalkin toimitusjohtajana. Hautala jätti liki tuhat ihmistä työllistävän yhtiön vuosi sitten. Hautalan aiempia työnantajia ovat muun muassa Outokumpu, Flextronics, Elcoteq and SSAB.

– Olen ylpeä päästessäni mukaan tähän Suomen kannalta merkittävään projektiin, jolla on tärkeä rooli myös ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Toteutettavuusselvitykset sekä viimeisimpänä pilot-mittakaavan testitulokset ovat osoittaneet hankkeen kannattavuuden. Pertti Lambergin ja Keliberin tiimin rakentamalta vankalta pohjalta on hyvä jatkaa kohti hankkeen toteutusta”, kertoo Hautala.

