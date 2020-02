Ashraf Ghani vahvistettiin Afganistanin presidentiksi toiselle kaudelle – vaalitulos viipyi viisi kuukautta

Afganistanin presidentti Ashraf Ghani on tiistaina julkaistujen virallisten tulosten mukaan voittanut viime syyskuiset presidentinvaalit. Voitto oli varsin täpärä, Ghani sai tulosten mukaan 50,64 prosenttia äänistä.

Presidentinvaalit pidettiin jo viime syyskuun lopulla. Tulosten valmistuminen oli hidasta alun perinkin, ja tuloksen kertomista lykättiin useaan kertaan.

Joulukuussa keskusvaalilautakunta julkisti jo saman tuloksen kuin nytkin. Äänet laskettiin uudelleen, koska Ghanin päähaastaja, pääministeri Abdullah Abdullah esitti väitteitä vaalivilpistä.

Abdullah sai tulosten mukaan 39,52 prosenttia äänistä.

Abdullah Abdullah ja hänen liittolaisensa, varapresidentti Abdul Rashid Dostum eivät ole vielä kommentoineet asiaa. Aiemmin kumpikin on sanonut, ettei hyväksy "valheellista tulosta".

Viime päivinä on liikkunut tietoja Afganistanin sodan mahdollisesta rauhoittumisesta. Yhdysvaltain puolustusminieteri Mark Esper on kertonut, että Taliban-järjestön kanssa on sovittu viikon mittaisesta tulitauosta.

Afganistanin virkaatekevän sisäministerin Massoud Andarabin mukaan amerikkalaisten ja Talibanin sopimus väkivaltaisuuksien vähentämisestä tulee voimaan viiden päivän aikana.

Talibanin taistelijat ovat tästä huolimatta jatkaneet kovia hyökkäyksiään Afganistanin hallituksen asevoimia ja poliisia vastaan.

