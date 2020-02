Analyysi: Kiitos Jeff Bezos miljardilahjoituksesta, nyt maksa verosi

Amazonin perustaja Jeff Bezos kertoi eilen Instagramissa (siirryt toiseen palveluun) lahjoittavansa 10 miljardia dollaria ilmastonmuutoksen vastaisiin toimiin. Summa on suuri jopa maailman rikkaimmalle miehelle (siirryt toiseen palveluun).

Bezosin henkilökohtaisen omaisuuden arvo on noin 130 miljardia dollaria, riippuen Amazonin päivän osakekurssista. Kymmenen miljardia dollaria on siis huomattava osuus Bezosin omaisuudesta, vajaat 8 prosenttia.

Toisaalta miljardöörien kohdalla kaikki on suhteellista. Jo yksi miljardi on käsittämätön summa rahaa.

On perusteltua pohtia, kuinka paljon ihmiskuntaa hyödyttää talousjärjestelmä, joka mahdollistaa 130 miljardin dollarin omaisuuden keskittymisen yhdelle henkilölle. Se, että tämä henkilö jakaa rahojaan hyväntekeväisyyteen, ei tee asiasta yhtään ongelmattomampaa. Itse asiassa se voi tehdä asiasta entistä ongelmallisemman.

Veroprosentti lähes nolla

Bezosin perustama verkkokauppa Amazon on kasvanut vuosien saatossa yhdeksi maailman suurimmista yrityksistä. Nykyään Amazon on paljon enemmän kuin verkkokauppa. Se pyörittää omaa pilvipalveluaan, kehittää kasvojentunnistusjärjestelmiä sekä tuottaa elokuvia ja tv-sarjoja suoratoistopalveluunsa.

Vaikka Amazon on noussut markkinajohtajaksi usealla alalla, yhtiön kannattavuus on ollut vaatimatont (siirryt toiseen palveluun)a. Se on ollut vaatimatonta, koska yhtiö on keskittynyt voimakkaaseen kasvuun. Kaikki rahat on pistetty takaisin liiketoimintaan. Vasta vuonna 2016 Amazon salli itselleen yli 2 miljardin dollarin voitot.

Viime vuosien voitot eivät ole näkyneet yhtiön verotuksessa. Amazon ei maksanut senttiäkään Yhdysvaltain liittovaltion veroa vuonna 2017. Sama toistui seuraavana vuonna. Itse asiassa Amazon keräsi toissa vuonna yli sadan miljoonan dollarin veronpalautukset.

Viime vuonna Amazon maksoi liittovaltion tuloveroa 162 miljoonaa dollaria, mikä on reilun 280 miljardin dollarin liikevaihtoa pyörittävälle yhtiölle pähkinöitä. Ennen veroja Amazonin tulot Yhdysvalloissa olivat lähes 14 miljardia dollaria. Toisin sanoen Amazonin veroprosentti nousi juuri ja juuri yli yhden.

Suurin osa Amazonin tuloista tulee Yhdysvalloista, mutta silti yhtiön maksamat verot muihin maihin ovat moninkertaiset. Yhtiö maksoi viime vuonna kansainvälisiä veroja 1,1 miljardin dollarin edestä. Se on huomattava summa, mutta ei läheskään sitä, mitä sen paperilla pitäisi olla.

Verohelpotusten kalastelua pääkonttorin avulla

Amazon on voimakkaasti hakenut verohelpotuksia sieltä missä niitä on tarjolla. Kun yhtiö on suunnittellut uuden varaston tai datakeskuksen perustamista, se on samalla pyrkinyt varmistamaan itselleen mahdollisimman suuret verohelpotukset.

Tämä on noussut erityisesti esille Amazonin etsiessä paikkaa toiselle pääkonttorilleen, HQ2:lle (siirryt toiseen palveluun). Kun yhtiö ilmoitti syksyllä 2017 laajentavansa pääkonttoriaan Seattlesta, amerikkalaiskaupungit julistivat kilvan toinen toistaan suurempia verohelpotuksia ja tukipaketteja houkutellakseen Amazonin luokseen.

Virginian osavaltio lupasi Amazonille 750 miljoonan dollarin verohelpotukset. New York pisti paremmaksi 1,2 miljardin dollarin tukipaketilla. New Jersey lupasi yhteensä 7 miljardin dollarin verohelpotukset, jotta Bezos siirtäisi palan yhtiöstään Newarkiin.

Kuten aina, verohelpotukset perusteltiin työpaikoilla. Amazonin kakkospääkonttori loisi niitä yhtiön mukaan jopa 50 000. Ja toisin kuin Amazonin varastoissa, pääkonttorissa työskentelee kovapalkkaista väkeä.

Lopulta Amazon ilmoitti jakavansa HQ2:n Virginian ja New Yorkin kesken. Yhtiö joutui kuitenkin vetäytymään New Yorkista paikallisten voimakkaan vastustuksen vuoksi. Poliitikkoja hiersi verohelpotukset ja asukkaita pelotti kotien hintojen nousu.

Jeff Bezosin henkilökohtaisen omaisuuden arvo on noin 130 miljardia dollaria, riippuen Amazonin päivän osakekurssista. Michael Reynolds / EPA

Vaippakaupan nitistäminen paljasti Amazonin kynnet

Amazon on yksi maailman suurimmista yrityksistä, eikä se ole vältellyt asemansa hyödyntämistä. Kuten Piilaakson yrityksillä on tapana, Amazoninkin tavoitteena näyttää olevan monopoliaseman saavuttaminen omilla markkinoillaan.

Tästä hyvä esimerkki on vaippaverkkokauppa Diapers.com. Amazon kiinnitti huomiota vaippakauppaan vuonna 2009 ja pian yhtiö teki sivustosta ostotarjouksen. Kasvussa ollut vaippasivusto kieltäytyi tarjouksesta. Tämän jälkeen Amazon pudotti omien vaippojensa ja muiden vauvatarvikkeidensa hintoja kolmanneksella.

Pian Diapers.com huomasi myyntinsä ja sitä myötä kasvunsa tyrehtyneen. Sijoittajat alkoivat kaikota, ja yhtiön oli pakko harkita myyntiä.

Viimeinen naula diapers.comin arkkuun lyötiin syyskuussa 2010, kun kesken kauppaneuvotteluiden Amazon julkisti Amazon Mom -palvelun, joka tarjosi alennuksia ja ilmaiset toimitukset vauvatarvikkeista.

Amazon nieli omalla palvelullaan arvioiden mukaan yli sadan miljoonan dollarin tappiot hallitakseen vaippamarkkinoita. Ja lopulta Diapers.com myytiin Amazonille (siirryt toiseen palveluun).

Maailman pelastaminen ei voi tapahtua miljardöörien ehdoilla

Amazon on iso työllistäjä, koska diapers.comia ei enää ole. Tämä puoli voi unohtua, kun teknologiajätti itse esittelee työllistämissaavutuksiaan.

Jeff Bezos puolestaan pystyy olemaan iso hyväntekijä ainakin osin sen takia, että hänen yhtiönsä välttelee viimeiseen asti veroja. Tämä puoli voi unohtua, kun miljardööri jakaa rahojaan.

Bezosin toiminta johtaa maailmaan, jossa rikkaat ottavat toimintavastuun, koska päättäjät eivät siihen kykene. Ja päättäjät eivät pysty tarttumaan toimeen, koska heiltä puuttuvat varat. Ja heiltä puuttuvat varat, koska Bezos ja muut Piilaakson jättiläiset eivät maksa verojaan.

Sen sijaan, että demokraattisesti valitut poliitikot päättäisivät toimista ilmastonmuutosta vastaan, Bezos perustaa omaa nimeään kantavan säätiön ja tekee nämä päätökset yksin.

Bezosin ilmastorahasto on ilman muuta hieno ele. Samalla se kuitenkin on myös PR-liike. Ilmastonmuutoksen vastaisen työn kannalta parempi olisi, jos Bezos ja kumppanit maksaisivat veronsa.

Lue myös:

Amazon-pomo osti Los Angelesista ennätyskalliin 152 miljoonan euron talon – summa vastaa 0,125 prosenttia miljardöörin omaisuudesta

Amazonin perustajan puhelimeen lähetetty hakkerointitiedosto näyttää tulleen Saudi-Arabian kruununprinssiltä

Analyysi: Mitä Facebook, Google, Apple ja Amazon ovat tehneet ansaitakseen vihanpidon? Tässä ovat syntilistat