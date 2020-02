Kun pakolaisvene rantautui Lesbokselle, avustustyöntekijä sai syliinsä vastasyntyneen: "Ajattelin, voiko tämä olla totta"

Gunilla Luther-Lindqvist on ollut Nada Nord -järjestön mukana pakolaisleireillä Kreikassa ja Turkissa 12 kertaa. Maaliskuussa hän lähtee taas.

Gunilla Luther-Lindqvist muistaa sen yön ja sen vauvan aina. Pakolaisia kuljettanut vene rantautui Lesboksen saarelle ja hänen syliinsä ojennettiin kahden viikon ikäinen pikkuvauva. Vauva oli syntynyt matkalla ja oli aloittamassa elämäänsä.

– Ajattelin, että voiko tämä olla totta, että näissä oloissa on syntynyt terve lapsi. Se oli niin suuri ihme ja lahja. Osoitus siitä, että elämä menee eteenpäin.

Luther-Lindqvist on kulkenut pietarsaarelaisen hyväntekeväisyysjärjestö Nada Nordin mukana Kreikan ja Turkin pakolaisleireillä vuodesta 2014. Tänä aikana tilanne leireissä on naisen mukaan koko ajan pahentunut. Maaliskuussa hän on jälleen lähdössä Lesbokselle.

Elämän ihme. Gunilla Luther-Lindqvist sai syliinsä kaksiviikkoisen vauvan. Kasper Dalkari

Nada Nord vieraili Morian leirillä Lesboksella viimeksi marraskuussa 2019. Mukana oli kaksi lääkäriä, terveydenhoitaja ja viisi avustustyöntekijää. Silloin leirillä oli 17 000 ihmistä. Nyt heitä on jo yli 20 000.

Itse pakolaisleirille avustustyöntekijät eivät pääse, mutta he tapaavat avun tarvitsijoita porttien ulkopuolella. Sinne on syntynyt telttakylän lisäksi eri avustusjärjestöjen ylläpitäminä esimerkiksi pesula, ravintola ja lämmin suihkupiste. Yhteistyö on päivän sana.

– Pakolaisleirissä on esimerkiksi yksi kylmä suihku ja vessa 70 ihmiselle. Sen vuoksi yksi järjestö hakee 10 naista kerrallaan pois leiriltä, jotta nämä pääsevät lämpimään suihkuun. Sen jälkeen naiset saavat istua sohvalla pari tuntia, juoda teetä, kuunnella musiikkia ja nauttia. Me taas annamme heille puhtaat alusvaatteet, Luther-Lindqvist kertoo.

Leirin läheisyyteen on perustettu pesula. Siellä voi pesettää vaatteensa kerran puolessa vuodessa. Nada Nord

Käytössä rahaa paikallisiin ostoksiin 25 000 euroa

Nada Nord tekee viikon kestävän avustusmatkan Kreikan pakolaisleirille kaksi kertaa vuodessa. Väliajalla kerätään rahaa sekä autetaan kotimaan avun tarvitsijoita.

Kirpputorimyynnistä, yksityisihmisten lahjoituksista ja erilaisista tempauksista saamillaan rahoilla avustustyöntekijät ostavat paikallisilta ruokaa ja vaatteita ja hygieniatarvikkeita.

Joka kerta käytössä on ollut vähintään 25 000 euroa rahaa.

– Täällä rahalla saa siellä enemmän kuin Suomessa. Samalla kreikkalaiset saavat laastaria haavoihin, kun he joutuvat ylläpitämään pakolaisleirejä eikä näillä saarilla ole sen vuoksi turisteja, Luther-Lindqvist painottaa.

Gunilla Luther-Lindqvist on vuosien aikana siivonnut rantoja, ottanut vastaan mereltä tulevia pakolaisia, istunut teltassa juttelemassa, leikkinyt lasten kanssa, ostanut vaatteita, pesukoneen, kuivausrummun ja pelastusveneen.

– Sinne ei voi lähteä seisomaan ja itkemään tai pelkäämään. Siitä ei ole mitään hyötyä. Sinusta täytyy tulla voima näille ihmisille. Heidän pitää saada toivoa. Kotona voi sitten itkeä, Luther-Lindqvist muistuttaa.

Gunilla Luther-Lindqvist on muun muassa siivonnut rantoja. Lotta Lindqvist

Pohjoismaista yhteistyötä peitojen ja lastenvaunujen kanssa

Nada Nord tekee tiivistä yhteistyötä erityisesti ruotsalaisen team Swedenin ja norjalaisen Dråpen i Havet kanssa. Yhteistyön avulla pakolaisille hankittiin muun muassa 1000 lämpöpeittoa, 350 lastenvaunua ja vauvatarvikkeita. Tällä kertaa keskitytään leirillä oleviin orpoihin.

– Lesboksella on kalastajan ylläpitämä ravintola, johon nuoret voivat tulla laittamaan ruokaa ja syömään. Me annamme kalastajalle rahaa ruoan hankintaan ja ostamme ravintolaan tuleville lapsille vaatteita. Jos jakaisimme vaatteita yleisesti alueella, niistä tulisi tappelu, Luther-Lindqvist selventää.

Veneellä saapuvat jättävät märät kenkänsä rannalle kuivumaan. Siitä ne saavat kuivina seuraavat tulijat. Gunilla Luther-Lindqvist

Materian lisäksi tärkeää on läsnäolo.

– Viemme aina 50 prosenttia rakkautta ja 50 prosenttia apuvälineitä ja apua. Rakkaus on hirveän tärkeätä näille ihmisille. Se on melkein yhtä tärkeätä kuin ruoka. Se, että joku näkee heidät, että he voivat toivoa jotain tulevaisuudessa, Luther-Lindqvist toteaa kyyneleet silmissä.

Luther-Lindqvistin mukaan pakolaisleirille on helppo mennä, mutta vaikea tulla takaisin, kun näkee, miten ihmiset kärsivat. Voimaa hän saa "rakkauspuolesta". Lotta Lindqvist

Lue lisää:

Hallitus puntaroi yhä yksinäisten lasten auttamista Kreikan leireiltä

Siirtääkö Suomi Kreikasta alaikäisiä turvapaikanhakijoita? Sisäministeriö selvitti, kokosimme 5 kysymystä ja vastausta.

Syyrian pakolaisleirien todellisuus iski kasvoille – avustuslasti saatiin perille