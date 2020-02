Tupa oli täynnä ja tunteet kuumenivat, kun Soinissa keskusteltiin rinnehiihtokeskuksen tulevaisuudesta – osa yleisöstä poistui tilaisuudesta tuohtuneina

Vuorenmaan laskettelukeskuksessa Soinissa järjestettiin tiistaina avoin keskustelutilaisuus laskettelurinteen kehittämisestä ja kehittämissuunnitelmista kiinnostuneille.

Tilaisuus kiinnosti niin paljon, että rinnekahvio täyttyi yleisöstä ja tunteetkin kuumenivat.

Puolen tunnin keskustelun jälkeen osa yleisöstä, kymmenkunta henkilöä, marssi tilaisuudesta ulos närkästyneinä.

Rinnetoiminnasta vastaavan Erämaan elämyskeskus Oy:n valtakirjalla toimivan Jorma Leppäniemen mukaan julkisuudessa on kerrottu vain kunnan ja yrittäjän välisestä riitaisasta sopimusasiasta. Tilaisuuden kutsussa luvattiinkin avata asiaa ja investointisuunnitelmia aikatauluineen.

Tilaisuuden kireä ilmapiiri ei yllättänyt Leppäniemeä.

– Oli selvää, että näin tulee tapahtumaan. Täällä oli tiettyjä agitaattoreita, jotka oli tänne käsketty tulla, Jorma Leppäniemi sanoo.

Eteläpohjalainen Soinin kunta ja viime vuonna aloittanut lasketteluyrittäjä ovat kiistelleet julkisuudessa kunnan ja yrittäjän väliseen sopimukseen liittyvistä seikoista.

Leppäniemi esitteli tiistain tilaisuudessa muun muassa sähköpostiviestejä, joita on vaihdettu kunnan ja Leppäniemen välillä. Tulkintaristiriita muun muassa niiden merkityksestä on edelleen olemassa.

"Ei me tästä mihinkään lähdetä"

Jorma Leppäniemen tytär Outi Iivarinen kertoo yhä uskovansa Soinin Vuorenmaahan matkailukohteena. Iivarinen toimii rinnehiihtokeskuksen hissivastaavana. Infrat ja muut sovitut asiat on vaan saatava kuntoon, Iivarinen toteaa.

Leppäniemi ja IIvarinen ovat valmiita katsomaan, miten tilanne kunnan kanssa kehittyy.

– Meillä on kymmenen vuoden sopimus ja ei me tästä mihinkään lähdetä. Miksi, me odotetaan vaan ja laskutetaan joka päivä kuntaa, miten ne rikkoo sopimusta. Huomiselta taas lähtee lasku, kun ei rinnettä saada auki, Jorma Leppäniemi sanoo.

Leila Määttänen oli mukana tiistain keskustelutilaisuudessa, sillä Vuorenmaan alueen kehittäminen kiinnostaa häntä. Pasi Takkunen / Yle

Oikeilla nimillä ja oikeilla summilla

Tilaisuutta seurannut Leila Määttänen pitää Vuorenmaan kehittämistä tärkeänä. Hän peräsi mieltään askarruttaviin asioihin vastauksia ja otti kuvia tilaisuudessa esillä olleista dokumenteista, jotta voi tutustua niihin vielä kotona. Asioita jäi silti vielä ilman vastauksia.

– Tämä on hieno paikka ja valitettavasti ollut tyhjänä. Oli tosi mukava, että tänne yrittäjä tuli ja nyt on ikävä, että puhutaan tällaisista asioista, Määttänen sanoo.

Määttänen toivoo, että tilanne yrittäjän ja kunnan välillä selviäisi.

– Nyt pitäisi puhua asioista oikeilla nimillä ja hinnoista oikeilla summilla, että mentäisiin eteenpäin ja yhdessä.

Voitto Vuorenmaalle ja Tiina Ojalalle Vuorenmaa on kotirinne. Pasi Takkunen / Yle

Kotirinteen perusasiat kuntoon

Soinilaiselle Tiina Ojalalle Vuorenmaan rinne on tuttu ja rakas. Hän harrasti nuorena pujottelua ja suurpujottelua ja kilpaili SM- ja PM-tasolla saavuttaen useita mitaleja. 15-16-vuotiaana maajoukkuevalmennuksessa olleelle kotirinne oli tärkeä harjoittelupaikka.

– Tämä on minulle todella tärkeä paikka. Vaikka rinne on lyhyt ja vaatimaton, täällä sai toistoja paljon ja jyrkkyys toi sitä haastetta

Nyt Ojala tuo rinteeseen laskettelemaan kuutta lastaan. Perheen lapsille ostettiin joulukuussa kausikortit rinteeseen, kun laskettelukausi avattiin. Soinissa lunta on perinteisesti joka talvi ja Ojala uskoi, että rinteeseen päästään.

– Kyllähän siinä hetki emmittiin, mutta kuten voin kokemuksen äänellä sanoa, aina on rinteeseen päässyt. Tenavat oli sitä mieltä, että kausikortit hommataan, kun he on niin paljon siellä, Ojala sanoo.

Vuorenmaan rinteiden kehittämisessä Ojala lähtisi perusasioista: kunnossapito, hissin toimivuus ja perusasiat kuntoon.

– Säälle ei voi mitään, mutta kun päästään tykittämään, tykitettäisiin hyvin ja oikeaoppisesti.

Talkoilla rakennettu rinne

Vuorenmaan rinteet on rakennettu soinilaisen Voitto Vuorenmaan suvun maille. Maisemat ovat edelleen hänen kotimaisemiaan ja nykyinen rinneravintolakin on rakennettu Voitto Vuorenmaan kotitilalta siirretyn riihen hirsistä.

- Tämä on niin tuttua, että täällä on oltu alusta asti mukana. Melkein enemmän kuin kotona,

Vuorenmaa muistaa, miten rinne rakennettiin talkoovoimilla. Väkeä tuli laskettelemaan isolta alueelta, kun mäkiä ei ollut lähitienoilla niin kuin nyt.

– Ei ollut Lapualla eikä Vimpelissä mäkiä ja Seinäjoen Joupiska oli aluillaan. Tämä oli ykköspaikka silloin.

Vuorenmaassa on myös hypätty sotien jälkeen mäkeä ja järjestetty esimerkiksi yhdistetyn ja mäkihypyn kilpailuja.

– Lähelle 50 metriä on täällä ennätys.

Tiina Ojala ja Voitto Vuorenmaa toimittaja Päivi Rautasen haastattelussa Yle Uutiset Pohjanmaalta -lähetyksessä 18.2.20 (Kuvaus: Pasi Takkunen)

Alamäkiluistelurata toteuttamiskelpoinen?

Voitto Vuorenmaa miettii, mitä ilmastonmuutos vaikuttaa hiihtokeskukseen. Jos ennen oli minimissään metri lunta, nyt on kymmenen senttiä, Vuorenmaa muistuttaa.

Rinnehiihtokekuksen tulevia suunnitelmia Vuorenmaakin seuraa mielenkiinnolla. Hän pitää niitä sen verran suurina, että ponnisteluja tarvitaan, että ne toteutuvat ja ihmiset Vuorenmaahan saadaan.

Jos ensi kesänä alueelle alkaa rakentua Soinin Sisun elämysportaat ja alamäkiluistelurata. Tiistain keskustelutilaisuuden järjestänyt Erämaan Elämyskeskus on vain osa alueelle kaavailtua toimintaa, Vuorenmaa muistuttaa.

– Näillä leveysasteilla ei ole alamäkiluistelurataa. Se olisi varmasti vetonaula.

Kunnan ja yrittäjän väliseen kiistaan Voitto Vuorenmaa ei ota kantaa. Hän kuitenkin toteaa, että kunta on satsannut viime aikoina paljon rinteeseen.

Myös Tiina Ojala on seurannut julkista keskustelua. Hän uskoo kuitenkin, että esimerkiksi alamäkiluisteluratasuunnitelma voi toteutua.

– Olisin toivonut, että yhteistyö olisi lähtenyt mahtavasti käyntiin ja olisi pystytty asioista neuvottelemaan ja sopimaan. Harmi sinänsä, mutta näitä tapahtuu joskus.

