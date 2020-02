Lidl lanseeraa keväällä oman etuohjelmansa – toimii älypuhelinsovelluksella

Lidl on aiemmin järjestänyt tempauksia, joissa alennusta on saanut vaikka kirjastokortilla. Tempaukset ovat olleet kuittailua S- ja K-ryhmän etuohjelmille. Kuvassa Lidl Intiaanikylä Kokkolassa.

Kauppaketju Lidl testaa paraikaa etuohjelmaa, joka tulee käyttöön kevään aikana. Aiemmin Lidl ei ole tarkoituksella luonut kanta-asiakasohjelmaa vaan päinvastoin vinoillut S- ja K-ryhmälle antamalla tempauksissaan alennusta vaikka kirjastokortilla.

Ketjun etuohjelma Lidl Plus toimii älypuhelimeen ladattavalla sovelluksella, kertoo Lidl. Kassalla asiakas skannaa digitaalisen asiakaskortin erilliseen lukijaan.

– Suomalaisten lompakot ovat täynnä erilaisia etukortteja. Halusimme oman etuohjelmamme digitaaliseen muotoon, jotta se kulkee ketterästi mukana, Lidl Suomen kaupallinen johtaja Mikko Forsström kertoo tiedotteessa.

Sovellus kerää tietoa asiakkaan ostohistoriasta. Se antaa mahdollisuuden räätälöidä etuja.

– Jatkossa Lidl Plus -asiakkaat voivat saada kohdennettuja etuja itseään kiinnostavista aiheista. Esimerkiksi kasvisruokaa suosivat asiakkaat voivat saada huippuedun uudesta kasvisruoasta tai take away -tuotteita suosiva asiakas lounastarjouksen kupongin muodossa, Forsström jatkaa.

Asiakkaille tarjotaan sovelluksessa erilaisia etuja muun muassa alennuskuponkien muodossa. Sovelluksessa on myös raaputuskuponkiominaisuus: näyttöön ilmestyy harmaa alue, josta saa sormella hankaamalla esille etukupongin.

Lidl Plus -etuohjelma on käytössä tällä hetkellä jo Espanjassa, Tanskassa, Itävallassa, Hollannissa, Slovakiassa, Puolassa sekä pilottialueella Saksassa. Sovelluksen käyttö laajenee tänä vuonna useisiin uusiin Lidl-maihin.

Lidlin etuohjelman osallistumisehdot (siirryt toiseen palveluun) ja kuluttajaohjeet (siirryt toiseen palveluun) ovat jo yrityksen verkkosivuilla.

