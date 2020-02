Israel aikoo rakentaa rautatien Jerusalemin vanhankaupungin ali Itkumuurille – Jordanialta jyrkkä vastalause

Jordania on tuominnut Israelin suunnitelman jatkaa Tel Avivin ja Jerusalemin välistä pikajunalinjaa turistien suosimalle Itkumuurille asti. Israelin liikenneministerin Bezalel Smotrichin toimisto ilmoitti suunnitelman hyväksymisestä maanantaina.

Asiasta kertovat brittiläinen yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun) ja israelilainen The Times of Israel (siirryt toiseen palveluun).

Israelin tarkoitus on rakentaa kolmen kilometrin pituinen tunneli miehitetyn Itä-Jerusalemin alle.

Jordanian mukaan suunnitelma loukkaa räikeästi kansainvälistä oikeutta, ja Jordanian ulkoministeriö pyytää muitakin maita vastustamaan hanketta. Israelin tiedotusvälineet arvelevat, että ratatunnelia vastustavat myös esimerkiksi arkeologit.

Tel Avivin – missä on Israelin vilkkain lentokenttä – ja Jerusalemin välinen suurinopeusjuna vihittiin käyttöönsä joulukuussa 2019, useiden lykkääntymisten jälkeen.

Jordania valvojan roolissa

Israel miehitti Itä-Jerusalemin vuoden 1967 sodassa. Se kuului sitä ennen Jordanialle, ja Jordanialla on edelleen vastuu valvoa muslimien pyhiä paikkoja Jerusalemissa. Tällainen on esimerkiksi Kalliomoskeija, joka on Länsimuurin eli Itkumuurin takana.

Jordanian näkemys ratahankkeen laittomuudesta perustuu siihen, että kansainvälinen oikeus ei tunnusta valtioille omistusoikeutta miehitettyihin alueisiin.

Israel pitää Jerusalemia jakamattomana pääkaupunkinaan, palestiinalaiset puolestaan Itä-Jerusalemia tulevan valtionsa pääkaupunkina. Vanha Jerusalem on täynnä eri uskontojen ja kirkkokuntien pyhiä paikkoja.

Temppelivuori on kolmen uskonnon pyhä paikka. Muslimien pyhätöistä siellä on al-Aqsan moskeija. Alaa badarneh / EPA

Donald Trump, Itkumuuri

Liikenneministerin maanantaisessa ilmoituksessa viitattiin vuonna 2017 julkistettuun suunnitelmaan junayhteydestä Itkumuurille. Radan tarkasta reitistä ei maanantaina puhuttu, mutta joka tapauksessa se tarkoittaisi ratatunnelin rakentamista vanhankaupungin alle.

Alkuperäiseen suunitelmaan kuuluu kahden aseman rakentaminen. Tuolloisen liikenneministerin Yisrael Katzin mukaan toinen olisi nimeltään "City Centre" ja toinen "Donald Trump, Western Wall".

Presidentti Donald Trump oli juuri ennen ratatunnelisuunnitelman julkistamista päättänyt tunnustaa Jerusalemin Israelin pääkaupungiksi.

Israelissa on arvioitu tunnelihankkeen maksavan vajaat 700 miljoonaa euroa. Itkumuurilla käy vuosittain miljoonia turisteja.