Herätys: Al-Hol-käsittelyssä ehkä ratkaiseva päivä, nuoret kertovat amismuistoistaan, aktiivisuusranneke on valehdellessaankin hyödyllinen

Ulkoministeri Haaviston toiminnan käsittely jatkuu perustuslakivaliokunnassa

Aamulla alkavassa perustuslakivaliokunnan kokouksessa saattaa ratketa, pyytääkö valiokunta valtakunnansyyttäjää aloittamaan esitutkinnan ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimista liittyen al-Holin leirin suomalaisiin. Valiokunta aloitti Haaviston asian käsittelyn joulun alla opposition kansanedustajien pyynnöstä.

Kolme nuorta eri aikakausilta kertoo, millaista oli opiskella amiksessa

Sini Tuuva uskoo jatkuvan haun lisäävän intoa opiskella, koska silloin kouluun voi hakea heti motivaation syttyessä eikä tarvitse jäädä odottamaan hakuaikoja. Kalle Purhonen / Yle

Ammatillisen koulutuksen jatkuva haku on noussut kovaan suosioon parissa vuodessa. Opetushallituksen mukaan joillekin suosituille aloille jo lähes puolet opiskelijoista tulee nyt jatkuvan haun kautta. Jatkuva haku otettiin käyttöön vuonna 2018 ammatillisen koulutuksen uudistuksen yhteydessä.

Aktiivisuusranneke valehtelee, mutta muutokset liikkumisessa tulevat silti näkyviin

Elina Hannila synkronoi rannekkeen tiedot puhelimeen ja seuraa kuntonsa kehittymistä. Kalevi Rytkölä / Yle

Moni seuraa hyvinvointiaan aktiivisuusrannekkeella. Niissä on kuitenkin epätarkkuuksia: virheitä on niin sykkeissä, kalorien laskennassa kuin unen seurannassa. Vaikka aktiivisuusrannekkeiden lukemat eivät ole tarkkoja, ovat laitteet kuitenkin tutkijan mukaan hyödyllisiä.

Moskovalainen ilmastoaktivisti ei lannistu edes vankeustuomiosta

Moskovalainen Aršak Makitšjan aloitti jokaperjantaiset ilmastomielenilmaisut vajaa vuosi sitten. Grigori Vorobjov / Yle

Nuoret osoittavat mieltä ilmastonmuutosta vastaan myös Moskovassa. Venäjällä ilmastomielenosoitukset ovat kuitenkin paljon läntisiä esikuviaan vaatimattomampia. Nuoret joutuvat osoittamaan mieltään yksitellen, sillä viranomaisilta ei heltiä lupaa isompiin mielenosoituksiin.

Pääministeri Sanna Marin iltapäivällä Berliiniin Merkelin vieraaksi

Sanna Marin keskusteli Angela Merkelin kanssa 12. joulukuuta Brysselissä. Olivier Hoslet / EPA

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vierailee Berliinissä keskiviikkona. Hän tapaa Saksan liittokansleri Angela Merkelin. Keskusteluissa on esillä muun muassa EU:n budjetti vuosille 2021–2027. EU-maiden johtajien on tarkoitus sopia siitä torstaina ylimääräisessä huippukokouksessa. Saksa on heinäkuun alusta alkaen seuraava EU-puheenjohtajamaa.

Yksittäisiä lumi- ja räntäkuuroja, sää kylmenee

Henri Nyman / Yle

Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa sataa tänään paikoin lunta. Myös maan keskiosassa voi tulla yksittäisiä lumi- tai räntäkuuroja, mutta muuten on poutaista. Myös Lapissa sää selkenee vähitellen. Pohjoisesta virtaa kylmää ilmaa ja Lapissa pakkanen kiristyy illalla nopeasti. Myös etelämpänä sää alkaa kylmetä.

