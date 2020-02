Libyan hallinto vetäytyy tulitaukoneuvotteluista – syyttää vastapuolta tulitauon rikkomisesta

Bengasissa Libyan itäosassa juhlittiin vallankumouksen vuosipäivää 17. helmikuuta. Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien.

Bengasissa Libyan itäosassa juhlittiin vallankumouksen vuosipäivää 17. helmikuuta. Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien. Abdullah Doma / AFP

Pysyvästä tulitauosta on neuvoteltu Sveitsin Genevessä.

Libyassa kansainvälisesti tunnustettu hallitus kertoo vetäytyvänsä YK:n vetämistä tulitaukoneuvotteluista, joiden oli määrä jatkua Genevessä kuun lopulla. Sisällissodan repimään maahan on jo pidempään pyritty saamaan aikaan pysyvää tulitaukoa.

– Ilman kestävää tulitaukoa neuvotteluissa ei ole mitään järkeä. Pommitusten keskellä ei voi olla rauhaa, hallituksen tiedotteessa todetaan.

Hallituksen mukaan vetäytymisen syynä on se, että sotapäällikkö Khalifa Haftarin joukot ovat toistuvasti rikkoneet väliaikaista tulitaukoa. Tiistaina pääkaupunki Tripolin satamaan osui raketti-isku, jossa kuoli uutistoimisto Reutersin mukaan kolme ihmistä.

Libyan kansallisen öljy-yhtiö kertoi iskun jälkeen, että yksi raketeista osui lähelle nestekaasua kuljettavasta aluksesta. Yhtiö siirsi sen jälkeen kaikki polttoainealuksensa pois satamasta.

Sisällissota kestänyt pian 10 vuotta

Libyassa on käyty sisällissotaa vuoden 2011 kansannoususta lähtien. YK:n mukaan taisteluissa on kuollut yli tuhat ihmistä ja arviolta 140 000 on joutunut jättämään kotinsa.

Sisällissotaan on sotkeutunut myös monia muita maita, pääosin tukemalla sodan eri osapuolia. Tammikuussa voimaan tuli Turkin sekä Haftaria tukevan Venäjän välittämä tulitauko.

Maanantaina EU:n ulkoministerit kertoivat sopineensa toimista, joilla pyritään lopettamaan aseiden virta Libyaan.

Lähteet: AFP, Reuters