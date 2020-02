Poliisi: Piiritystilanne Lahden Patomäessä – ei vaaraa sivullisille

Poliisi on sulkenut piiritetyn talon lähialueen ulkopuolisilta.

Poliisi on sulkenut piiritetyn talon lähialueen ulkopuolisilta. Emilia Korpela / Yle

Tilanne omakotitaloalueella on rauhallinen. Paikalla on kymmenen poliisipartiota.

Poliisilla on Lahden Patomäessä piiritystilanne. Hämeen poliisi kertoo Twitter-tilillään, että poliisi on eristänyt kohteena olevan asuintalon. Paikalla on noin 10 partiota.

Poliisin mukaan tilanteesta ei ole välitöntä vaaraa ulkopuolisille. Tilanne on poliisin hallussa, ja etenemisestä tiedotetaan Twitterissä.

Paikalla Patomäessä paikalla olevan Yle Lahden toimittajan Emilia Korpelan mukaan tilanne puoli kymmenen aikaa on rauhallinen.

– Aseita ei ole poliisilla näkyvissä. Poliisit lähinnä seuraavat tilannetta. Eristetyn alueen sisäpuolella olevista taloista on päästetty asukkaita jopa hakemaan postia, hän kuvailee.

Poliisi ei päästä sivullisia tapahtumapaikan välittömään läheisyyteen. Poliisi on joutunut poistamaan paikalle tulleita ihmisiä eteläisessä Lahdessa sijaitsevalta omakotialueelta.