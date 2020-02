Oulun edustan merialueella on alkamassa jättimäinen rakennusurakka – meren pohjaan juntataan massiivisia teräspaaluja turvalaitteita varten

Oulun syväväylän turvalaiterakentaja on valittu vaikeuksien jälkeen. Hankkeen budjetti oli aluksi aivan liian pieni.

Oulun syväväylän vaativaan turvalaiteurakkaan on löytynyt rakentaja. Väylä-virasto haki tekijää aluksi kahdella kilpailutuksella, mutta urakkaan varattu budjetti osoittautui aivan liian pieneksi.

Kiinteiden turvalaitteiden rakentamiseen saatiin viime vuonna 15 miljoonan euron lisäraha, joka yli kaksinkertaisti hankkeen budjetin.

Nyt urakoitsijaksi on valittu vesirakentamiseen erikoistunut Terramare Oy, jonka tavoitteena on saada työt tehtyä vielä tämän vuoden aikana.

Oulun edustalle rakennetaan kahdeksan kiinteää turvalaitetta kymmenien kilometrien matkalle. Ongelmia hankkeelle on aiheuttanut merenpohjan heikko kantavuus, minkä takia pohjaan saatetaan joutua junttaamaan jopa 40-metrisiä ja 200 tonnia painavia perustuspaaluja.

Syväväylän pituus on lähes 80 kilometriä ja syvyys on 12,5 metriä, mikä mahdollistaa aiempaa isompien alusten liikennöinnin Ouluun. Vanha väylä on 10 metriä syvä.