Saimaalla aloitetaan lisäjuoksutukset – vedenkorkeus pysyy aisoissa, jos sateet jatkuvat kevään mittaan

Saimaan vedenkorkeus on noussut niin vauhdikkaasti, että Ely-keskus on päättänyt aloittaa lisäjuoksutukset.

Päätöksen on tehnyt Kaakkois-Suomen Ely-keskus.

Luonnonmukaisen juoksutuksen viikkokeskiarvo on tällä hetkellä 640 kuutiometriä sekunnissa, mutta ensi tiistaista lähtien se nostetaan 800 kuutiometriin sekunnissa.

Ely-keskus kertoo tiedotteessaan, että lisäjuoksutuksilla pyritään välttämään tilanne, jossa mahdollinen sateiden jatkuminen myöhemmin keväällä ja kesällä nostaisivat Saimaan vedenkorkeuden haitalliselle tasolle.

Säätila on ollut tänä talvena poikkeuksellisen sateinen ja lauha. Tilanne ei ole kuitenkaan vielä hankala, vaan vastaa lähinnä normaalia kevättä.

Vedet ovat pysyneet vielä uomissaan

Johtava vesitalousasiantuntija Jukka Höytämö Kaakkois-Suomen Ely-keskuksesta kertoo, että suuremmasta tulvasta ei ainakaan isoilla valuma-alueilla ole vielä kysymys.

Toisaalta esimerkiksi Vaalimaa-Ylämaa -tiellä vesi on noussut jopa tien tasolle.

– Pienemmillä alueilla muutos on viikonlopun sateen johdosta havaittavampikin, mutta oma käsitykseni on, että vedet ovat kutakuinkin pysyneet uomissaan. Paikoin on vesi noussut alavammille peltoalueille ja purot virtaavat täysinä, Höytämö kuvailee.

Hän kertoo, että yleisillä teillä kunnossapitourakoitsijat tarkistavat kohteet. Jos vesi tulvii tielle, siitä kannattaa ilmoittaa Tieliikennekeskukseen, joka hoitaa paikalle kunnossapitäjän.

– Esimerkiksi rumpujen auki pitäminen on tärkeää. Jos rumpujen aukoissa on virtausesteitä, ne lisäävät veden nousun mahdollisuutta. Todennäköisesti kysymys on vain vesimäärän suuruudesta hetkellisen sateen johdosta, Höytämö arvioi.