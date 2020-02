Yhdysvallat pyrkii suitsimaan kiinalaismedian toimintaa maassa

Yhdysvaltain hallinto haluaa nykyistä tarkempaa tietoa kiinalaismedian toiminnasta. Yhdysvaltain ulkoministeriö kertoi tiistaina, että viiteen suureen valtiolliseen kiinalaisviestimeen aletaan soveltaa samoja sääntöjä kuin ulkomaisiin lähetystöihin.

Tämä tarkoittaa, että niiden on ilmoitettava Yhdysvaltain ulkoministeriölle maassa olevat työntekijänsä, omaisuutensa sekä vuokraamansa tilat.

Uudet säännöt koskevat muun muassa uutistoimisto Xinhuaa, monikielistä televisiokanavaa CGTN:ää sekä englanninkielistä China Daily -lehteä.

Kansainvälisten uutistoimistojen mukaan Yhdysvaltain ulkoministeriöstä perustellaan tiukennuksia sillä, että Kiinan valtion suoraan hallitsemat tiedotusvälineet pyrkivät vaikuttamaan julkiseen mielipiteeseen Yhdysvalloissa.

Kiina vastasi keskiviikkona tiukasti, että se pitää Yhdysvaltain toimia perusteettomina ja saattaa ryhtyä vastatoimiin.

Kolme Wall Street Journalin toimittajaa häädetään Kiinasta

Kiinan ulkoministeriö ilmoitti keskiviikkona myös peruneensa kolmen toimittajan työluvat. Toimittajat työskentelevät yhdysvaltalaislehti Wall Street Journalin palveluksessa. Uutistoimisto AP:n mukaan Kiina on viime vuosina jättänyt uusimatta toimittajien työlupia, mutta luvan suora peruminen on poikkeuksellista.

Perusteeksi ulkoministeriön edustaja Geng Shuang kertoi lehden julkaiseman mielipidekirjoituksen otsikon, jota Kiina pitää rasistisena. Yhdysvaltalaisen professorin kirjoituksen otsikko oli "Kiina on Aasian todellinen sairas mies" (englanniksi China is the Real Sick Man of Asia).

Helmikuun alussa julkaistussa tekstissä (siirryt toiseen palveluun) kritisoitiin Kiinan hallinnon ensireagointia koronaviruksen leviämiseen. Kiina oli jo aiemmin pyytänyt lehdeltä anteeksipyyntöä tekstin takia.

Lähteet: Reuters, AFP, AP