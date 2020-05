Väylävirasto Itä-Suomen ratahankkeista: Parasta olisi korjata nykyisiä ratoja

Väyläviraston selvitys uudesta Helsingistä itään suuntautuvasta ratalinjauksesta on valmistunut.

Selvityksen mukaan kannatettavin vaihtoehto olisi nykyisten ratojen kehittäminen. Uusista ratayhteyksistä paras vaihtoehto olisi ratayhteys kulkisi Porvoosta Kouvolaan.

Väylävirasto aloitti selvityksen liikenne- ja viestintäministeriön toimeksiannosta viime syksynä. Uudella selvityksellä oli tarkoitus vertailla, mitä kautta uusi ratayhteys kannattaisi rakentaa.

Seuraavaksi liikenne- ja viestintäministeriö kartoittaa kuntien näkemyksiä hankeyhtiön perustamisesta ja osallistumisesta itäisen ratayhteyden suunnittelun rahoittamiseen.

– On tärkeää muistaa, että tekeillä on vasta selvitys siitä, onko tarpeen tehdä itäinen, uusi rata, ja jos on, mistä suunnasta. On aivan liian aikaista puhua siitä, että lähdettäisiin hankeyhtiöön, liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka kertoi Ylelle helmikuussa.

Lue lisää: Suomen suuret raidehankkeet etenevät eri tahtiin – ministeri: "Selvitämme vasta, onko kokonaan uusi rata Itä-Suomessa tarpeen"

Uudeksi itäiseksi rautatieksi on ollut kolme reittivaihtoehtoa. Yle

Vaihtoehdot Helsingistä itään lähtevälle uudelle junaradalle ovat itärata, itäinen rantarata sekä rata, joka kulkisi Lahdesta Mikkeliin.

Itärata kulkisi Helsingistä lentokentän kautta Porvooseen ja sieltä Kouvolaan. Itäinen rantarata puolestaan kulkisi Helsingistä Porvooseen ja edelleen rantaa pitkin Kotkan ja Haminan kautta Lappeenrannan kupeeseen Luumäelle.

Väylävirasto selvitti viime vuonna kolmen ratalinjauksen suuntaa-antavia kustannuksia. Selvityksen mukaan itäradan karkea hinta-arvio olisi 1,7 miljardia euroa. Itäinen rantarata maksaisi yli miljardin enemmän, noin 2,8 miljardia euroa. Kolmas vaihtoehto Lahden ja Heinolan kautta Mikkeliin maksaisi noin 1,5 miljardia euroa.

Ratalinja jakaa hallitusta

Uusi raideyhteys on jakanut Suomen hallitusta.

Osa ministereistä haluaisi rakentaa uuden ratayhteyden Porvoon ja Kouvolan kautta Itä-Suomeen. Tätä linjausta on kannattanut ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen (vihr.), joka asuu Joensuussa ja on käynyt koulunsa Kouvolassa.

RKP:n ministerit Anna-Maja Henriksson ja Thomas Blomqvist ovat puolestaan asettuneet Suomenlahden rannikkoa pitkin kulkevan itäisen rantaradan kannalle(siirryt toiseen palveluun) (siirryt toiseen palveluun) (Kymen Sanomat). Yhteyttä Porvoon, Loviisan ja Kotkan kautta itään on kannattanut myös kotkalaisministeri Sirpa Paatero (sd.).

Ministereiden lisäksi Itä-Suomen kaupungit ovat olleet eri mieltä siitä, mistä ratayhteyden tulisi kulkea.

Itään suuntautuva rata on yksi Suomen kolmesta suuresta raidehankkeesta.

Turun tunnin junan ja Tampereen Suomi-radan hankeyhtiöistä sekä niiden rahoituksesta valtio pääsi kuntien kanssa sopuun helmikuun puolivälissä. Yhtiöissä on mukana kaikkiaan 25 kuntaa ja kaupunkia.

Täydennämme uutista.

