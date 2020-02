Palmen murha on yhä selvittämättä, ja se ruokkii kirjailijoita ja elokuvantekijöitä

Palmen murha on ollut loputon runsaudensarvi ruotsalaisille taiteentekijöille: Ruotsin entisen pääministerin Olof Palmen (1927–1986) murha on päätynyt dekkareihin, elokuviin ja tv-sarjoihin. Tiistaina tapaus sai uuden käänteen, kun Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoi ohjelmassaan, että Palmen murha voi ratketa. Sitä on yritetty selvittää tuloksetta jo yli 30 vuotta.

Yle esitti 2010-luvun alkupuolella draamasarjan, jossa Palmen murhaa yritettiin ratkoa. Ruotsin Ylen tekemä Pyhiinvaeltajan kuolema (2013) perustui ajatukseen, että murha voisi selvitä Ruotsin poliisiin tuliterän huipputiimin avulla. Fiktiivistä tarinaa kerrottiin kuvitteellisen poliisin kautta. Hän sai koota ympärilleen uuden tutkijaryhmän ja luoda tuoreen tutkimuslinjan vanhan Palme-tutkinnan rinnalle.

Todellisuus tuli väliin. Palmen murha ei ratkennut oikeasti.

Kuvitteellinen poliisi yriittää selvittää Palmen murhaa tv-sarjassa Pyhiinvaeltajan kuolema. Yle

Dokkareita murhaajalla ja ilman

Selvittämätön Palmen murha on kiinnostanut Ruotsissa myös dokumenttielokuvaohjaajia.

Kristina Lindström ja Maud Nycander ohjasivat dokumenttielokuvan Palme (2012), jossa ei yritetä selvittää Palmen murhaajaa. Ruotsalaisten epätoivoisessa murhaajan metsästyksessä rajaus nähtiin jopa nerokkaana. Lindströmin ja Nycanderin Palme kertoo poikkeuksellisen lahjakkaasta yksilöstä, joka sai Ruotsissa osakseen sekä ihailua että vihaa.

Ylen entinen elokuvatoimittaja Esko Rautakorpi antoi elokuvalle neljä tähteä. Rautakorven mukaan dokumenttielokuva Palmesta ei silittänyt kohdettaan vain myötäkarvaan. Murhatusta pääministeristä jäi pikemmin ristiriitainen kuva. Ruotsissa Palme veti elokuvateattereihin ennätysyleisön ja tv:ssä sarjan jaksot keräsivät yli miljoona katsojaa.

Palme kiinnostaa loputtomasti ruotsalaisia, eivätkä dokumenttielokuvat jääneet tähän: Ruotsissa päätettiin palata muutama vuosi sitten takaisin Palmen murhapaikalle. Elokuvantekijänä oli palkittu journalisti Göran Ellung, joka uskoi, että nyt oli aika kertoa murhamysteeristä myös uusille sukupolville.

Hänen dokumenttielokuvassaan Palme – sista timmarna (2016), eli Palmen viimeiset tunnit, murhaa käsiteltiin 1980-luvun politiikan näkökulmasta. Ellungkaan ei onnistunut täydellisesti. Murha jäi ratkaisematta.

Palme on kelvannut materiaaliksi myös pitkän elokuvan tekijöille ilman murhaa. Hänet sotkettiin kuvitteellisena hahmona Ruotsia ravistelleeseen seksiskandaaliin ruotsalaiselokuvassa Call Girl (2012). Siinä esitettiin, että elokuvassa Palmea muistuttava hahmo osti seksiä alaikäiseltä tytöltä. Elokuva sai Palmen perheen raivostumaan.

Elokuva Call Girl sai Palmen sukulaiset raivostumaan. Jukka Male

Salaliittoteoriat kukkivat

Ruotsalaisten pakonomainen tarve selvittää Palmen murhamysteeri on poikinut dekkareita ja romaaneja. Tuoreimmasta päästä on toimittaja Jan Stocklassan dokumenttiromaani Stieg Larssonin tutkimukset – Kuka murhasi Olof Palmen (2018). Stocklassa pääsi käsiksi rikoskirjailija Stieg Larssonin (1954–2004) henkilökohtaiseen arkistoon. Millenium-trilogian isää on kuvattu intohimoiseksi Palmen murhatutkijaksi, ja Stocklassa kävi läpi Larssonin arkistoa useita vuosia.

Stocklassan mukaan Palmen murhan takana oli Etelä-Afrikan apartheid-hallinto, ja pääministerin murhasi Ruotsin äärioikeiston kannattaja. Kuka murhaaja oli, sitä Stocklassa ei paljasta.

Ruotsalaisella kriminologilla ja entisellä poliisilla oli sentään antaa murhaajan nimi. Leif G.W. Persson käsitteli Palmen murhaa peräti kolmessa dekkarissa. Hyvinvointivaltion romahdus -trilogiassa Persson kertoo, kuka Palmen murhasi, mutta myöskään hän ei onnistunut lopulta vapauttamaan ruotsalaisia vuosikymmeniä kestäneestä piinasta. Murhaajan henkilöllisyys oli mielikuvituksen tuotetta.

Ruotsin pääministerinä kahteen otteeseen toiminut Palme murhattiin ampumalla Tukholman keskustassa helmikuussa 1986, kun hän palasi elokuvista vaimonsa kanssa. Murhaajaa ei ole saatu selville.