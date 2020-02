Voisiko Olof Palmen murha vihdoin ratketa? Tässä lyhyesti tärkeimmät käänteet tutkinnasta, joka on tuottanut 133 tunnustusta

Syyttäjä Krister Peterson kertoi tiistaina Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n Veckans brott-ohjelmassa, että syyte Ruotsin pääministerin Olof Palmen murhasta saatetaan nostaa lähikuukausina. Petersonin mukaan uusia todisteita on paljon.

Tutkinta on jatkunut jo yli 30 vuotta. Kokosimme tähän Ruotsin historian kalleimman murhatutkinnan keskeisimmät käänteet.

28.2.1986 – Pääministeri Olof Palme ammutaan

Ruotsin pääministeri Olof Palme on vaimonsa Lisbethin kanssa kävelemässä elokuvista kotiin, kun heitä ammutaan Sveavägenin ja Tunnelgatanin kulmassa Tukholman keskustassa.

Olof Palme kuolee välittömästi, ja Lisbeth haavoittuu. Kello on 23.21. Murhaaja pakenee paikalta.

Tuntomerkkien perusteella poliisi etsi 35–40-vuotiasta tummatukkaista ja -takkista miestä. Rikospaikalta löydetään kaksi luotia, joiden todetaan sopivan Smith & Wesson .357 -revolveriin.

Poliisi tekee heti aluksi ratkaisevia virheitä, eikä esimerkiksi eristä rikospaikkaa. Todisteita todennäköisesti häviää.

Maaliskuu 1986 – Ensimmäinen epäilty

Ensimmäinen murhasta pidätetty on Victor Gunnarsson -niminen mies, joka on kuulunut Palmea vastustavaan Euroopan työväenpuolueeseen.

Palmea kiihkeästi vihaava Gunnarsson kertoo kuulusteluissa hapuilevasti siitä, missä oli murhahetkellä. Pian Gunnarsson kuitenkin vapautetaan.

Toukokuu 1986 – Christer Petterssonia kuullaan

Christer Petterssonia kuullaan ensimmäistä kertaa. Poliisi ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa osaa pitää päihdeongelmaista taparikollista potentiaalisena murhaajana, vaikka Pettersson on tuomittu aikaisemmin taposta.

Huhti–syyskuu 1986 – Äärioikeistoa epäillään

Muun muassa eri äärioikeistolaisten ryhmien jäseniä kuulustellaan osallisuudesta Palmen murhaan. Epäillään, että murhan takana olisi poliisin sisällä toimiva äärioikeistolainen solu.

Tammikuu 1987 – PKK epäiltynä

PKK:ta eli Kurdistanin työväenpuoluetta epäillään Palmen murhasta. Kurdialueen itsenäisyyttä ajavan järjestön motiivina pidetään sitä, että Palmen hallitus oli nimennyt PKK:n terroristijärjestöksi.

Noin 20 kurdia on epäilyjen takia kuulusteltavana. Tutkintaa johtava Tukholman lääninpoliisimestari Hans Holmér on epäillyt kurdeja lähes alusta asti.

Joulukuu 1988 – Petterssonista epäilty

Christer Petterssonia kuulustellaan ensimmäistä kertaa murhaepäiltynä. Pettersson on Solvallassa asuva rikoksista tuomittu mies, jolla on päihdeongelmia.

Tammikuu 1989 – Leski tunnistaa Petterssonin

Lisbeth Palme tunnistaa Petterssonin poliisin tunnistusrivistä.

Heinäkuu 1989 – Pettersson tuomitaan

Käräjäoikeus tuomitsee Christer Petterssonin Olof Palmen murhasta elinkautiseen vankeusrangaistukseen.

Marraskuu 1989 – Pettersson vapautetaan

Puoli vuotta käräjäoikeuden tuomion jälkeen hovioikeus vapauttaa Petterssonin puutteellisten todisteiden ja motiivin puutten vuoksi. Hovioikeuden mukaan Lisbeth Palmen tunnistus ei riitä tuomioon. Poliisi on tehnyt virheitä rivitunnistuksen toteutuksessa.

Myöhemmin Pettersson vuoroin myöntää tehneensä murhan, vuoroin kieltää asian.

1990 – Poliisipäällikkö tuomitaan

Palmen murhan ensimmäisenä tutkinnanjohtajana toiminut Hans Holmér ja kaksi Ruotsin turvallisuuspoliisin päällikköä tuomitaan kurdien laittomasta salakuuntelusta murhatutkimusten aikana.

1995 – "Lainasin aseen Petterssonille"

Pelihalliyrittäjä Sigge Cedergren väittää lainanneensa Christer Petterssonille Smith & Wesson 357 -revolverin vuoden 1985 lopussa. Cedergren kertoo asiasta ennen kuolemaansa. Myöhemmin hänet liitetään toisella tavalla Palmen murhaan.

1996 – Epäilyt Etelä-Afrikkaan

Eteläafrikkalainen entinen agentti Eugene de Kock väittää, että Etelä-Afrikan turvallisuuspalvelu olisi murhannut Palmen. De Kockin mukaan murhan motiivina olisi ollut Palmen äänekäs apartheid-politiikan vastustus.

1997 – Pommimiehen toimeksianto?

Pommimiehenä tunnetun Lars Tingströmin epäillään tilanneen murhan Christer Petterssonilta kostoksi elinkautistuomiosta. Tingström oli saanut tuomionsa tehtyään pommi-iskuja viranomaisia vastaan.

Asia käy ilmi Tingströmin testamentista.

2001 – Kurdijohtajaa kuullaan

Murhan tutkijat kuulustelevat Turkissa vangittua kurdijohtajaa Abdullah Öcalania. Kuuleminen ei johda tuloksiin.

Syyskuu 2004 – Pettersson kuolee

Christer Pettersson kuolee tapaturmaisesti syksyllä 2004 57-vuotiaana.

2004 – Petterssonin kaksoisolento

Ruotsin poliisi aikoo kuulustella Montenegrossa asuvaa Mirko Vuksicia. Häntä epäiltiin ensimmäisen kerran Palmen murhasta jo 1990-luvulla. Vuksicia on kuvattu ulkonäöltään lähes Petterssonin kaksoisolennoksi.

Helmikuu 2005 – Palmen murha ei vanhene

Ruotsin lainsäädäntöä muutetaan niin, ettei Palmen murha vanhene. Aikaisempi henkirikosten vanhenemisen 25 vuoden aikaraja poistetaan.

Helmikuu 2006 – Uhrina väärä mies?

Ruotsin tv:n dokumentissa Christer Pettersonin ystävä Roger Östlund sanoo nähneensä, kun Pettersson ampui Palmen. Östlund väittää, että murha oli erehdys – tarkoitus oli tappaa huumekauppias Sigge Cedergren.

2011 – Asialla Jugoslavian turvallisuuspalvelu?

Saksalainen Focus-lehti viittaa Saksan poliisin kuulustelutietoihin, joiden mukaan Jugoslavian turvallisuuspalvelu olisi tilannut Palmen murhan.

Aiemmin Palmen murhaan liitettiin myös kroatialaisen äärioikeistolaisen Ustaša-järjestön Miro Barešići, joka murhasi Jugoslavian Tukholman suurlähettilään vuonna 1971.

25.2.2016 – 30 vuotta murhasta

Ruotsin poliisi järjestää tiedotustilaisuuden tutkinnasta juuri ennen kuin Palmen murhasta tulee kuluneeksi 30 vuotta.

Poliisi esittelee tilastoja: 133 henkilöä on tunnustanut murhan, ja yli 10 000:ta ihmistä on kuultu. 4 300 ajoneuvoa ja 52 200 tapahtumaa on kirjattu ylös. Henkilödokumentteja on 70 000. Tutkintamateriaalia on yhteensä 250 hyllymetriä.

18.10.2018 – Lisbeth Palme kuolee

Pääministerin leski Lisbeth Palme kuolee 87-vuotiaana. Hän oli murhan ainoa tiedetty silminnäkijä.

18.2.2020 – Syyttäjä uskoo murhan ratkeamiseen

Vuodesta 2017 Palme-tutkimuksia johtanut Krister Peterson sanoo SVT:lle uskovansa, että murha ratkeaa.

Petersonin mukaan tavoitteena on nostaa syytteet kesään mennessä. On myös mahdollista, että ainoastaan tutkimusten tulokset kerrotaan, mutta syytteitä ei nosteta. Tutkinta on tarkoitus lopettaa joka tapauksessa.

