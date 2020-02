Nuoren avioparin perustama Houm-kirkko täyttää jo viisi vuotta ja laajentaa – vastuu ja ihmisten luottamus pelottaa, mutta samalla palkitsee

Niklas ja Tanja Niemelä johtavat Houm-seurakunta yhdessä. Juuri se on tämän seurakunnan rikkaus, he sanovat.

Niklas ja Tanja Niemelä johtavat Houm-seurakunta yhdessä. Juuri se on tämän seurakunnan rikkaus, he sanovat. Tarmo Niemi / Yle

Seinäjoella toimiva Houm Church -seurakunta oli nuorten Tanja ja Niklas Niemelän unelma. Tai näky.

Niin vahva, että se piti toteuttaa.

– Me molemmat, mutta varsinkin minä, olemme aina unelmoineet suuria. Jo lapsena sanoin, että minusta tulee hiihtäjä tai pastori, Niklas Niemelä naurahtaa.

Niklaksesta tuli pastori omaan seurakuntaansa, sillä olemassaolevista yhteisöistä ei löytynyt sitä, mitä hän puolisonsa kanssa etsi.

Nyt Houm Church on viisivuotias. Se on todistanut vääräksi tulevaisuutensa epäilijät, sillä pikku hiljaa toimintaa laajennetaan Seinäjoelta myös Tampereelle, missä Houm Sunnuntait on tarkoitus aloittaa ensi syksynä.

Niemelät vakuuttavat, että seurakuntayhteisön eteen tehty työ on kannattanut, vaikka palkkaa siitä ei saa kuin nimeksi eivätkä kuluneet vuodet ole muutenkaan olleet pelkkää ruusuilla tanssimista.

Ystäväpiirin vaihtuminen ja yksinäisyys, kiire, uupumus ja masennus on koettu.

Puhumattakaan siitä, miltä tuntuu kantaa hengellistä ja taloudellistakin vastuuta muista ihmisistä.

– Kyllä se pelottaa. Se ja ihmisten silmitön luottamus. Olen kuitenkin ihan samanlainen ihminen kuin muutkin enkä yhtään muiden yläpuolella. Ja silti he luottavat silmittömästi, Tanja Niemelä sanoo.

Lue myös: Rokkaava citykirkko puree nuoriin aikuisiin Seinäjoella

Tanja ja Niklas Niemelä halusivat toteuttaa visionsa seurakunnasta. Tammikussa 2015 syntyi Houm Church. Kuva Houm Sunnuntaista 23.2.20 Tarmo Niemi / Yle

Kolmansilla treffeillä yhteen

Niemelät ovat olleet naimisissa kymmenen ja tunteneet 12 vuotta.

16-vuotias soinilaistyttö ja 18-vuotias neljännen polven helluntailaispoika tapasivat Seinäjoella kauppaoppilaitoksessa.

Parin viikon kuluttua, jo kolmansilla treffeillä Niklas muutti Tanjan luo, vaikka avoliitto ei ollutkaan niiden arvojen mukaista, mihin hänet oli kasvatettu.

Ensimmäiset vuodet nuoret opettelivat elämää ja riitelivät. Ystävien kanssa tehdyn mökkireissun yhteydessä Tanja tuli uskoon, pariskunta muutti erilleen ja aloitti seurustelun alusta. Niklas oli käyttänyt päihteitä, mutta luopui niistä muutoksen myötä.

Kaikki muuttui, he kertovat.

Olen kuitenkin ihan samanlainen ihminen kuin muutkin enkä yhtään muiden yläpuolella. Ja silti he luottavat silmittömästi. Tanja Niemelä

Naimisiin mentiin Tanjan täyttäessä 18.

Näky omasta seurakunnasta alkoi elää pian naimisiinmenon jälkeen. Niemelät huomasivat, että uskonnollisista yhteisöistä puuttuivat 20-30 -vuotiaat nuoret aikuiset. Omalle ystäväpiirillekään ei löytynyt sopivaa yhteisöä.

Niklas Niemelä kertoo, että he halusivat erityisesti irti sääntölähtöisestä uskonnosta ja vääräksi kokemastaan jumalakuvasta.

– Ainoa asia mistä me saarnataan varmana on, että Jumala rakastaa jokaista.

Yksinäiset vuodet

Niemelät keräsivät rohkeutta oman kirkon perustamiseen jonkun aikaa, mutta irtautuminen vanhasta kävi lopulta nopeasti.

Syyskuussa 2014 he esittelivät visionsa helluntaiseurakunnille, joissa olivat töissä, ja jo tammikuussa 2015 Houm Church oli toiminnassa.

– Meidän piti tehdä päätös irtisanoutumisesta tai koko asian unohtamisesta nopeasti, sillä ajatus oli heille [helluntaiseurakunnissa] jotenkin niin pelottava. Me taas tiesimme, että emme voi kuopata unelmaa, Niklas Niemelä sanoo.

Niemelät uskovat, että helluntaiseurakunnissa pelättiin erityisesti nuorten aikuisten siirtyvän heidän mukaanaan uuteen yhteisöön. Näin ei käynyt. Oikeastaan tilanne kääntyi lopulta lähes toisinpäin:

– Moni jäi sinne ja se näkyi meidän elämässämme yksinäisyytenä jonkin aikaa. Ensimmäiset vuodet olivat yksinäisyyden leimaamia, Tanja Niemelä sanoo.

Niklaksen isoisoisä oli pastori ja perusti seurakuntia. Isoisä on pastori edelleen. Kuitenkin myös osa sukulaisista ja parhaista ystävistä katkaisi välinsä pariskuntaan.

Siinä, missä Tanja kertoo, miten vaikeaa oli kestää yksinäisyyttä ja pitkiä katseita, Niklas toteaa, että vaikka alku oli raskas, oli se myös innostava.

– Niklas on meistä ehkä suuruudenhullumpi. Hänelle se löi vain vettä myllyyn. Minulle tuli tunne, että mitä jos tämä olikin virhe, Tanja Niemelä sanoo.

– Huomasimme, että ne, jotka vastustivat, olivat uskonnollisia ihmisiä. Ei-uskonnollisten ihmisten vastaanotto asiallemme oli todella mahtavaa, mikä innosti; tämän takia tätä tehdään, Niklas Niemelä muistelee.

Iisa-koira on tärkeä osa Tanja ja Niklas Niemelän perhettä. Tarmo Niemi / Yle

Avoimuus ja epätäydellisyys vahvuudeksi

Houm Church aloitti toimintansa tammikuussa 2015.

Se on rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta, jonka määrittely on vaikeaa jopa Niklas Niemelälle. Uuskarismaattinen seurakunta se ei kuitenkaan ole, Niemelä toteaa.

– Haluamme tavoittaa nimenomaan tavallisia ihmisiä, jotka eivät ole tottuneet käymään kirkossa, ja siksi pysyä aiemmin määriteltyjen tunnustuskuntien ulkopuolella, Niklas Niemelä sanoo.

Houm vetoaa erityisesti nuoriin aikuisiin, mutta oletettu keskittyminen nuoriin on koettu joskus jopa rasitteeksi. Ovet ovat auki kaikenikäisille.

Tanja ja Niklas Niemelä ovat seurakuntansa johtavia pastoreita.

– En ikinä haaveillut olevani pastori. Soinissa pappi oli aina 50-60 -vuotias mies eikä sillä tavalla mikään samaistuttava kohde, 28-vuotias Tanja Niemelä sanoo.

Tanja kertookin piiloutuneensa aluksi pastorin roolin taakse. Oletus oli, että pitää olla tietynlainen ja vahva. Vahvuus ja kulissit kuitenkin murenivat unettomuuden, vakava-asteisen masennuksen ja paniikkihäiriön myötä.

– Minun oli joko vedettävä totaalinen maski päälle tai oltava täydellisen avoin. Oireiluni meni lopulta niin pahaksi, että minun oli vaan tunnustettava avoimesti, että tiedättekö, nyt mun pönttö leviää.

Houm Sunnuntai etenee musiikin ja puheiden rytmikkäänä virtana. Yleisö osallistuu tilaisuuden kulkuun aktiivisesti. Tarmo Niemi / Yle

Pariskunta on pyrkinyt kääntämään avoimuuden vahvuudekseen. Sillä, että kertovat elämästään ja ongelmistaankin, nuoret pastorit haluavat laskea myös omia paineitaan.

– Me yritämme romuttaa täydellisyyden kuvaa, koska se ei millään tavalla pidä paikkaansa. Se on laskenut paineita itseltä ja lisännyt luottamusta meihin, Niklas Niemelä sanoo.

Sunnuntaisissa kokoontumisissa käy Niemelän mukaan Seinäjoella säännöllisesti pari sataa ihmistä ja Tampereella saman verran. Vapaaehtoisia tiimiläisiä Seinäjoella on noin 120, Tampereella 50-60. Seurakunnan budjetti tälle vuodelle on 250 000 euroa, mikä kootaan täysin vapaaehtoisin lahjoituksin.

Kaikkiin yliopistokaupunkeihin ja kasvukeskuksiin

Tanja ja Niklas Niemelä eivät ainakaan tunnusta olevansa yllättyneitä siitä, että Houm on viisivuotias. Laajenemista kohti on tehty tietoista työtä, sillä se on kuulunut unelmaan alusta asti.

– Epäilijöitä on kyllä ollut, Niemelät vastaavat.

Eniten kuluneissa vuosissa heitä itseään yllättää se, miten moni ihminen on sitoutunut heidän unelmaansa ja sen rakentamiseen. Niemelöiden visio on, että Houm löytyisi jokaisesta yliopistokaupungista ja kasvukeskuksesta.

– Voi olla, että se on työmaa, johon meidän elinikä ei riitä, Niklas sanoo.

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkimuskoordinaattori, uskonnontutkija Jussi Sohlberg oli yksi kolmesta tutkijasta, joita Yle haastatteli vuonna 2015 Houm-seurakuntaan liittyen. Hän ei ole yllättynyt, että Houm toimii edelleen.

– Itsenäisistä uusista kristillisistä seurakunnista suuri osa toimii vielä esimerkiksi 10 vuotta perustamisen jälkeen, vaikka yhteisöjä myös häviääkin.

Toiminnan laajentaminen Sohlbergia vähän yllättää, sillä nämä seurakunnat ovat usein hyvin pieniä ja paikallisia yhdistyksiä. Toisaalta Tampere kuulostaa hänestä Houmille luontevalta laajenemispaikkakunnalta.

Sohlbergin tilastoissa Houm on luokiteltu uuskarismaattisten yhteisöjen joukkoon, vaikka Niemelät eivät itse sitä haluakaan sinne luokitella. Houm ei kuitenkaan edusta äärikarismaattisuutta, mutta karismaattisuudelle on tilaa, Sohlberg toteaa.

– Kyllä se kuuluu selvästi protestanttiseen herätyskristillisyyden jatkumoon. Se yhdistää modernia toimintakulttuuria ja melko konservatiivista teologista sisältöä. Johtajien taustan kautta myös helluntailainen perinne näkyy, Sohlberg perustelee.

Kirkon tutkimuskeskuksen tietokannassa on noin 120 toimivaa uuskarismaattista itsenäistä yhteisöä ja noin 50 muuta uudempaa ja luokittelematonta kristillistä yhteistöä. Moni niistä on syntynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana.

Kiinnostavaa on nähdä, tapahtuuko teologiassa ajan myötä jotain muutosta ja mitä se aiheuttaa, jos näin käy. Jussi Sohlberg

Uskonnollisuuden muutosta tutkinut Sohlberg arvelee, että tietty modernin ja konservatiivisuuden yhdistelmä, kodinomaisuus ja yhteisöllisyys kiehtovat niissä toimivia.

Sohlbergin mukaan on aivan todennäköistä, että Houm Church on toiminnassa vielä seuraavan viiden vuoden kuluttua. Onko se laajentunut lisää, on vaikeampi kysymys. Se, mikä tutkijaa erityisesti kiinnostaa, on kuitenkin yhteisön teologian muuttuminen.

– Kiinnostavaa on nähdä, tapahtuuko teologiassa ajan myötä jotain muutosta ja mitä se aiheuttaa, jos näin käy.

"Kaikilla osa-alueilla on iso vastuu ja se hirvittää"

Viiden vuoden toiminnan jälkeen Tanja Niemelä laittaa rohkeuden perustaa seurakunta nuoruuden piikkiin.

1980- ja -90 -lukujen laman lapset tietävät, että elämästä selviää aina jotenkin, hän sanoo. Hyppy palkattomaan työhön ja siitä selviäminen ei ehkä siksi koskaan ollutkaan Niemelöille se pelottavin asia. Enemmän jännittivät ihmissuhteet ja ihmisiin liittyvät vastuut.

– Hengellinen vastuu on todella suuri. Sitten on johtajan vastuu ja nykyään meillä on myös henkilökuntaa. Kaikilla osa-alueilla on iso vastuu ja se hirvittää, Niklas Niemelä sanoo.

Kolmikymppisiltä odotetaan yleisesti perheen perustamista. Lapsihaaveita on kyselty myös Niemelöiltä, mikä vähän ärsyttää Tanjaa, jonka seurakuntanäkyyn kuuluu halu muuttaa esimerkiksi juuri perinteisiä perhekäsityksiä ja sukupuolirooleja. Niemelöillä ei ole lapsia, eikä niitä suunnitella. Ainakaan nyt.

Hengellinen vastuu on todella suuri. Sitten on johtajan vastuu ja nykyään meillä on myös henkilökuntaa. Kaikilla osa-alueilla on iso vastuu ja se hirvittää. Niklas Niemelä

Tällä hetkellä elämä pyörii Seinäjoen Houm Churchin ja Tampereen laajennuksen ympärillä.

Kysymys siitä, mitä pariskunta tekisi, jos huomaisivat, että seurakunta ei enää riitäkään elämänsisällöksi, saa Tanjan ja Niklaksen hiljaisiksi. Hetken miettimisen jälkeen he toteavat, että toistaiseksi se riittää, vaikka varmaksi tulevaisuutta ei koskaan voi sanoa.

– On meillä henkilökohtaisiakin unelmia, mutta ne ovat semmoisia, että ne voidaan täyttää seurakunnan kautta, Tanja Niemelä jatkaa.

Sitä, miten yhdessä johdetulle seurakunnalle kävisi, jos Tanja ja Niklas eivät enää olisikaan yhdessä, he eivät myöskään ole miettineet. Tämän seurakunnan rikkaus on juuri se, että he johtavat sitä yhdessä.

– Ajattelen, että jos minun pitäisi jatkaa yksin, varastaisin monelta sen parhaan kokemuksen seurakunnasta, Niklas Niemelä sanoo.

