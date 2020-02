Kolarin terveyskeskus teki sen, mistä monet kunnat haaveilevat: kuntalaisille oma yhteyshenkilö, hoitojonot hävisivät

Kuntien terveyskeskuksissa on totuttu jonottamaan lääkäriin pääsyä viikkoja tai jopa kuukausia. Valtakunnalliseen ongelmaan saattaisi kuitenkin olla yksinkertainen ratkaisu: esimerkiksi Lapissa Kolarissa hoitojonot on onnistuttu poistamaan kokonaan siirtymällä uudenlaiseen toimintamalliin.

Kolarissa potilas ensin soittaa oman alueen hoitajalle tai käyttää terveyskeskuksen internetsivun kautta avautuvaa sähköista ilmoittautumista. Terveyskeskuksessa asiaan tartutaan mahdollisimman pian.

Samantapainen asiakaskohtaiseen yhteyshenkilöön perustuva toimintamalli on aiemmin otettu käyttöön Keski-Uudellamaalla Tuusulassa (siirryt toiseen palveluun) (HS) ja sitä kokeillaan myös Kiteellä (siirryt toiseen palveluun) (Mediuutiset).

Kolarissa uuteen malliin ovat tyytyväisiä niin lääkärit kuin potilaatkin. Annalea Tervo otti yhteyden Kolarin terveyskeskukseen Virtu-palvelun kautta internetissä.

– Kirjauduin ja laitoin viestiä ja lääkäri vastasi. Ja nyt me olemme täällä. Puolisen tuntia siinä meni joten aika näppärästi meni kyllä, Tervo kehuu.

Terveyskeskukslääkäri Maija Hultin mielestä työpäivät ovat muuttuneet merkittävästi entiseen verrattuna.

– Potilaskontakteja tulee varmaan enemmän ja ne on lyhyempiä. Enemmän puhelinkontakteja, konsultaatioita ja ehkä kasvokkain vastaanottoja on vähemmän. Asiat hoituvat jouhevammin, Hult sanoo.

Vuoronumeroista luovuttu melkein kokonaan

Terveyskeskuksen käytävällä oleva taulukko kertoo kuinka monta varattua aikaa lääkäreille on sovittu tulevaisuuteen. Nekin lähinnä potilaan toiveesta, muuten potilaat pyritään hoitamaan heti.

– Hoitaja arvioi, saako hän hoidettua tämän asian loppuun. Sitten hän joko hoitaa sen tai ohjaa läääkärille, joka ottaa kopin hoidosta ja mahdollisesti soittaa potilaalle tai sopii jatkot. Antaa mahdollisesti ajan, kertoo Kolarin terveyskeskuksen johtava lääkäri Ulla Ylläsjärvi.

Entisestä vuoronumeroon perustuvasta poliklinikkavastaanotosta on lähes kokonaan luovuttu. Laput kuitenkin ovat yhä aulassa niitä varten jotka eivät ole soittaneet tai nettiin päässeet.

Kolarin terveyskeskuksessa käyttöönotettu uusi malli on onnistunut hävittämään hoitojonot käytännössä kokonaan. Raimo Torikka / Yle

Pelko siitä, että puhelimessa potilaiden kanssa keskustelu ja hoito olisi hankalaa, on osoittautunut Maija Hultin mukaan vääräksi.

– Yllättävän moni asia hoituu puhelimessa näppärästi ja siitä on tullut hyvää palautetta myös potilailta. Tällä kokemuksella tässä vaiheessa uskaltaisin suositella tätä muillekin, kyllä tässä on järkeä, vakuuttaa Hult.

Sovellettavissa myös muualle

Uusi toimintamalli on ollut Kolarissa käytössä nyt lokakuusta lähtien. Sen jälkeen koko hoitohenkilökunta on toiminut uuden mallin mukaisesti.

Uusi toimintamalli on herättänyt kiinnostusta muuallakin Lapissa. Lapin sairaanhoitopiirin hanketta vetäneen perusterveydenhuollon yksikön ylilääkärin Miia Palon mukaan mitään periaatteellista estettä ei ole siihen, että malli otettaisiin käytöön myös muualla.

Perustava toimintamallin muutos ei ole kuitenkaan helppo.

– Varmasti se vaatii sitoutumista esimiehiltä ja myös henkilöstöltä sekä uskoa siihen, että muutos on mahdollinen. Kolarissakin on tarvittu ulkopuolista tukea, koska on kuitenkin iso muutos muuttaa kokonaisvaltaisesti toimintamallia, mutta mahdollistahan se kyllä on.

