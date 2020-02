Armeijan käymättömyydestä nousi haloo – Katso varusmiespalveluksen aloituksen erot maakunnittain: Kaakkois-Suomi paras, Pirkanmaa heikoin

Tamperelaiset Ikke Pikkarainen (vas.) ja Milo Helander perustelevat omalla vakaumuksellaan sitä, etteivät he halua varusmiespalvelukseen. Kaksikko arvelee, että myös Tampereen seudun hyvät opiskelu- ja työmahdollisuudet voivat vaikuttaa siihen, että into varusmiespalvelukseen on muuta maata pienempää.