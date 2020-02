Lidl ottaa käyttöön oman versionsa bonuskortista – jakaantuvatko asiakkaat kahteen kastiin?

Pitkään ilman etukorttia ollut Lidl lähtee nyt kilpailuun omalla kännykkäsovelluksella eikä muovikortilla. Suomalaisten keskuudessa kanta-asiakasohjelmat ovat suosittuja, ja kaupoille etuohjelmat antavat tietoja ihmisten ostoskäyttäytymisestä.

Lidl on onnistunut meilläkin iskemään kiilaa suurten suomalaisten S- ja K-ryhmän hallitsemiin ruokamarkkinoihin. Lidlin markkinaosuus on kymmenen prosentin luokkaa. Lidlin oman bonusohjelman käyttöönotto kieliikin ruokakaupan kilpailun kovenemisesta.

Samuli Huttunen / Yle

– Me olemme miettineet tätä pitkään. Meidän mielestämme puhelimen älysovellus on tätä päivää ja yksi suuri etu tavallisiin kortteihin verrattuna on se, ettei aina tarvitse kantaa korttia, Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström sanoo.

Lidlin kaupallinen johtaja Mikko Forsström. Markku Pitkänen / Yle

Johtaja Forsström huomauttaa, että heidän kaavailemaansa ohjelmaan liittyminen on helppoa.

– Se onnistuu ihan minuutissa. Ei tarvitse lähettää postitse ja odottaa koodeja ja maksaa liittymismaksuja, vaan ohjelman voi ladata kaupan ulkopuolella, ja sitten se toimii, Forsström kehuu.

Lidl vakuuttaa, ettei sen asiakaskuntaa olla jakamassa kahtia: niihin, joilla on hyvät tarjoukset kännykässä ja niihin, joilla ei ole älykännyköitä.

– Pystymme pitämään kaikista asiakkaistamme kiinni. Normaalitarjoukset ja hintataso pysyvät samoina kaikille joka tapauksessa. Tässä ei olla siirtämässä tarjouksia uuteen sovellukseen. Tämä sovellus on asiakkaille, jotka haluavat siihen liittyä ja antaa luvat markkinointitarkoituksiin ja sitä kautta saada vielä lisää etuja Lidlistä, Forsström sanoo.

Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto. Anna Dammert

Kaupan mukaan suomalaiset suosivat ylipäätään kanta-asiakasohjelmia niiden etujen takia. Ne ovatkin erittäin tärkeitä kaupoille.

– Tässä on kaksi asiaa: toisaalta kyse on asiakkaan palkitsemisesta, ja toisaalta kauppa saa asiakastiedon käyttöön, jolla he pystyvät ohjaamaan omaa toimintaansa, Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto selvittää.

Luoto sanoo olevansa varma, että kaikki kaupan yritykset käsittelevät saamiaan tietoja huolellisesti, koska tärkeintä kaikille yrityksille on kuluttajan luottamuksen säilyttäminen.