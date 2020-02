Lumi-pandan pissanäytteitä seurataan Ähtärissä nyt tarkemmin kuin ikinä – Eläinlääkäri ei lomaile ja hormonitutkijan laukut on pakattu pikalähtöä varten

Lumin hormonitasoja ja käyttäytymistä tarkkaillaan päivittäin. Pandan kiima kestää vain 1-3 päivää, joten h-hetkellä on toimittava nopeasti.

Ähtärin eläinpuiston intendentti, eläinlääkäri Heini Niinimäen kevätlomat on tältä vuodelta peruttu.

Eläinpuiston pandalassa nimittäin seurataan tällä hetkellä tiiviisti naaraspanda-Lumin hormonitoimintaa. Lumilta otetaan virtsanäyte päivittäin siltä varalta, että sen ensimmäinen kunnollinen kiima käynnistyy.

– Sillä on kiima vain kerran vuodessa ja se kestää vain yhdestä kolmeen päivää. On ensiarvoisen tärkeää, että me pystymme tuon hetken bongaamaan, Niinimäki sanoo.

Lumin virtsanäytteet tutkitaan Belgiassa. Ne lähetetään Ähtäristä pikakyydillä analysoitavaksi Gentin yliopistoon.

Jos tuloksista voidaan nähdä kiiman käynnistyneen, tutkija ja näytteiden analysointi siirtyy Ähtäriin, eläinpuistoon rakennettuun hormonilaboratorioon.

– Silloin tulokset pitää saada useamman kerran päivässä.

Ähtärissä toivotaan pandapentuja nyt tosissaan.

Tutkimuksesta uutta tietoa

Ähtärin pandat kuuluvat Kiinan johtamaan pandojen suojeluohjelmaan. Yksi osa suojelua on tarhaoloissa tapahtuva tutkimustoiminta. Tutkimuksella pyritään muun muassa löytämään nykyistä parempia keinoja pandan kiiman ja tiineyden seurantaan sekä synnytyksen ennakoimiseen.

Lumin virtsanäytteiden ottaminen ja tarkka kirjanpito eläinten käyttäytymisestä ovat olleet osa pandahoitajien päivittäistä työtä.

Nyt kiimaa odotellessa hoitajat tarkkailevat Lumin hormonitoiminnan ohella myös pandojen puuhia. Apuna käytetään videotallenteita tarhoista.

– Pyrimme huomaamaan lisääntyneen merkkailun, aktiivisuuden ja esimerkiksi vedessä leikkimisen.

Vaikka ensisijaisesti tarkkaillaan naaraan hormonitoimintaa, kevään vaikutuksia myös Pyryyn seurataan eläinpuistossa tarkasti.

Lumi tutustuu Pyryn hajuihin tämän tarhassa silloin, kun Pyry ei ole paikalla. Samaan tarhaan niitä ei ole vielä päästetty yhtä aikaa. Tarmo Niemi / Yle

Näytteenotto sujuu

Päivittäinen virtsanäytteiden otto sujuu Heini Niinimäen mukaan jo hyvin, sillä näyte voidaan hakea Lumin aitauksen lattialta turvallisesti eläimen ollessa hoitotiloissa. Lumi osaa myös tulla kutsuttaessa paikalle ja pissata.

– Lumi tulee hoitajan luo ja tikistää näytteen hoitotilojen lattialle. Hoitaja voi sen sitten käydä siitä nappaamassa, Niinimäki kertoo.

Lumi tulee hoitajan luo ja tikistää näytteen hoitotilojen lattialle. Hoitaja voi sen sitten käydä siitä nappaamassa. Heini Niinimäki

Niinimäki muistuttaa kuitenkin, että pandoille ei opeteta varsinaisia temppuja. Vaikka Lumi ja Pyry osaavat molemmat tulla hoitajan ja eläinlääkärin luo antamaan verinäytteen, näyttämään hampaat ja Lumi asettua käsittelyhäkkiin niin, että sen mahan tutkiminen ja ultraaminenkin on mahdollista, kaikki opetettavat asiat helpottavat hoitajien ja pandojen yhteistyötä.

– Ne helpottavat meidän yhteistyötämme ja pandojen terveydentilan tarkkailua niin, että se ei aiheuta eläimille stressiä, vaan toimii ennemminkin virikkeenä ja kivana hetkenä.

Lumin ja Pyryn kommunikaatio vaikuttaa hyvältä

Isopandat Lumi ja Pyry ovat olleet Ähtärissä nyt melko tasan kaksi vuotta.

Lumilla oli Niinimäen mukaan kiimaa jo vuosi sitten, mutta koska Pyrykin oli kovin poikamainen, parittelua ei päästy silloin yrittämään.

Nyt Ähtärissä ollaan valmiita tositoimiin.

– Toivotaan, että Lumin kiima lähtisi hyvin käyntiin ja pääsisimme päästämään eläimet yhteen, Niinimäki sanoo.

Pandat ovat päässeet jo pidemmän aikaa tarkkailemaan toisiaan eri tarhossa. Ne on myös päästetty haistelemaan toistensa tarhoja ilman, että sen asukas on paikalla.

Mahdollista kiimaa ja eläinten yhteen päästämistä varten eläinpuistossa on tehty tarkat suunnitelmat.

– Tällä hetkellä pandojen välinen kommunikaatio vaikuttaa positiiviselta. Aina kun puhutaan isoista villieläimistä, niiden yhteenlaittamiseen liittyy kuitenkin riskejä, vaikka ajoitus olisi täysin oikea, Niinimäki sanoo.

Eläinpuiston intendentti Heini Niinimäen mukaan eläinpuistossa ollaan valmiita tositoimiin heti, kun Lumin hormonitoiminta kertoo kiiman alkaneen. Tarmo Niemi / Yle

Yleisöltä piilossa

Yleisö ei kiimaa ja pandojen toivottua parittelua pääse näkemään, Niinimäki arvelee.

– Voi olla, että rajoitamme yleisön pääsyä pandataloon. Menemme tilanteen mukaan, mutta eläinten hyvinvointi on ykkösasia.

Vaikka parittelu onnistuisi, se ei vielä tarkoita pandapentuja Ähtäriin. Pandalla on viivästynyt alkionkehitys ja mahdollinen tiineys nähdään vasta pitkän ajan kuluttua. On myös mahdollista, että alkio ei kiinnity lainkaan kohtuun tai ei lähde kehittymään.

– Osa tätä tutkimustyötä on, että oppisimme, miten saisimme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa tietää, onko naaras tiineenä.

Niinimäen mukaan suurin osa pandapennuista syntyy elo-syyskuussa.

Toiveissa on, että jos pentuja Ähtäriin syntyy, Lumi osaisi hoitaa ne itse.

– Yleensä ensikertalaisenkin vaistot heräävät aika hyvin, kun pentu syntyy. Monessa asiassa pystymme myös ensikertalaista vähän auttamaan, vaikka ihanteellisin tilanne olisikin, että Lumi hoitaisi ne itse. Emon hoiva on ykkösjuttu.

Tutkijan laukut pakattuna

Virtsanäytteiden hormonitasot antavat viitettä Lumin kiimasta vain muutama päivä ennen varsinaista h-hetkeä. Heini Niinimäki naurahtaa, että Belgiassa tutkijalla on jo laukut pakattuna Suomeen tulemista varten.

Myös Kiinassa seurataan, miten kevät Suomessa etenee. Ellei sieltä saada asiantuntijaa Ähtäriin, apua ja neuvoja on saatavissa videoyhteyden avulla.

Jos pandoille syntyy Suomessa pentuja, ne luovutetaan 2-4 vuoden iässä Kiinaan, missä ne pyritään palauttamaan luontoon.

