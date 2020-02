Vältä mökkihuijarin uhriksi joutuminen – asiantuntijat antavat viisi vinkkiä mökinvuokraajalle

Mökkihuijausten osuus petoksista on pieni, mutta yrityksiä on. Tori.fi -sivustolla niiden yritykset vähentyneet.

Mökkihuijaukset keskittyvät sesonkiaikoihin, kuten talvilomakauteen, joulun pyhiin ja juhannukseen. Niitä ei rikostyyppinä tilastoida erikseen, mutta poliisin mukaan niiden osuus petosrikoksista on pieni. Valtakunnallisesti erityisesti nettipetosten määrä on kuitenkin kasvanut.

Visit Levin vt. toimitusjohtaja Yrjötapio Kivisaari kertoo, että Levin keskusvaraamon tietoon tulee muutamia tapauksia vuosittain. Hänellä on huijausyrityksestä myös omakohtainen kokemus. Huijaukseen on käytetty hänen omaa mökkiään.

– Mökki löytyi kansainvälisestä myyntikanavasta. Jouduin hieman todistelemaan, että olen kohteen oikea omistaja, minkä jälkeen he ottivat sen välityksestä pois, Kivisaari kertoo.

Mökkihuijauksia tehdään netin ilmoituskanavissa, kuten suositulla tori.fi -sivustolla. Tori.fi ei kerro huijausyritysten kokonaismäärää, mutta toimitusjohtaja Juha Merosen mukaan niiden määrä on laskenut selkeästi.

– Käyttäjämme ovat valistuneita ja huomaavat vaaran merkit, kuten myyjän kiireen. Olemme laatineet asiasta kattavat ohjeet. Lisäksi käytämme koneälyä ja omaa tiimiämme siihen, että ilmoitukset luetaan ja tarvittaessa niitä verrataan ilmoittajan historiaan, Meronen sanoo.

Merosen mukaan huijausyritykset ovat vähentyneet myös käyttäjien ilmiantojen ja viranomaisyhteistyön ansiosta.

Tarkista ainakin nämä viisi asiaa

Vaikka mökkihuijaukset ovat marginaalinen ilmiö, ei vara venettä kaada. Ainakin seuraavat asiat kannattaa huomioida, kun aiot vuokrata mökin netistä.

1. Tunnista vaaran merkit

– Sellaiset puheet kuten "Nyt on liian kiire" tai "Nyt ei voi lähettää valokuvia lisää" ovat yleensä merkkejä siitä, että jotain epäilyttävää on tekeillä, sanoo Juha Meronen.

2. Kiinnitä huomiota avoimuuteen ja selkeyteen

– Kun kysyt lisätietoa, niin niihin on saatava selkeät ja johdonmukaiset vastaukset. Ei saa tulla sellaista ajatusta, että nyt pitää kiireellä maksaa joku summa jollekin tilille. Mökistä on oltava selkeä kuvaus ja hyvät kuvat ja sen sijainnin on oltava tarkka, Meronen neuvoo.

3. Ota selvää vuokranantajasta

– Ennen maksamista kannattaa olla vuokranantajaan yhteydessä ja pyytää asunnosta kuvia ja muita tietoja. Vuokranantajan koko nimi ja yhteystiedot tulee pyytää. Jos on mahdollista, asuntoa kannattaa käydä katsomassa ennakkoon tai sopia vuokranantajan kanssa tapaaminen kasvotusten, opastaa Lapin poliisilaitos.

4. Tarkista osoite

– Yksityiseltä taholta vuokratessa kannattaa tarkistaa, että ilmoitetussa osoitteessa on ylipäänsä tähän tarkoitukseen soveltuva rakennus. Tämän voi tarkistaa esimerkiksi internetin karttapalveluista, poliisi vinkkaa.

5. Etsi tietoa sosiaalisesta mediasta

– Jos kohteesta löytyy palautetta esimerkiksi Trip Advisorista ja näkee, että se on oikea virallinen kohde, niin silloin voi olla aika turvallisin mielin, sanoo Yrjötapio Kivisaari.

