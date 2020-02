Herätys: Tutkijan mukaan vihapuheesta on tullut poliittisen väkivallan muoto, EU:n budjettineuvottelut alkavat, nettideittailu uuvuttaa monia

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko kuvailee, että somessa on mahdollista rakentaa poliittiseen väkivaltaan kuuluva viholliskuva. Somessa viholliskuvaa on myös helppo levittää.

Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Teemu Tammikko kuvailee, että somessa on mahdollista rakentaa poliittiseen väkivaltaan kuuluva viholliskuva. Somessa viholliskuvaa on myös helppo levittää. Jari Kovalainen / Yle

Tutkija: Vihapuheesta tullut uusi poliittisen väkivallan muoto

Sosiaalisen median ilmapiiri ja puheet ovat koventuneet viime aikoina niin kärjekkäiksi ja koviksi, että tutkija Teemu Tammikko kuvaa sitä jo uudeksi poliittisen väkivallan muodoksi. Uhka- ja viholliskuvien rakentaminen on ääriryhmien keino lietsoa epävakautta ja hiljentää virkamiehiä – ja ylipäätään monia ihmisiä osallistumasta keskusteluun.

Demokraattiehdokkaat väittelivät – Bloomberg joutui koville

New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg ajettiin rahankäytöstään heti puolustuskannalle väittelyissä. Etienne Laurent / EPA

Yhdysvaltain demokraattipuolueen presidenttiehdokkaat ovat väitelleet Las Vegasissa, Nevadassa. Mukana oli ensi kertaa New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg. Hän joutui puolustamaan toimintaansa, koska on käyttänyt valtavan määrän rahaa kampanjaansa. Häntä syytettiin puolueen ostamisesta. Nevadan esivaali on lauantaina.

Kahdeksan ihmistä kuollut Saksassa ampumisissa, useita loukkaantunut

Ampumiset tapahtuivat myöhään keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Wiesbaden 112 / EPA

Saksan poliisi on vahvistanut kahdeksan ihmisen kuolleen kahdessa eri ampumisessa Hanaussa, lähellä Frankfurtin kaupunkia kertoo Deutsche Welle (siirryt toiseen palveluun). Lisäksi useiden kerrotaan haavoittuneen. Eri medialähteiden mukaan tuntematon hyökkääjä avasi tulen ensin keskustan vesipiippukahvilassa Hanaussa ja toinen ampuminen olisi tapahtunut niin ikään vesipiippukahvilassa, mutta Kesselstdtin alueella.

EU:n budjettineuvottelut alkavat – Suomi taistelee aina vaan maataloudesta

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel ei ole pystynyt lähentämään jäsenmaiden näkemyksiä siitä, kuinka paljon budjettia kasvatetaan. John Thys / AFP

EU-maiden johtajat kokoontuvat torstaina Brysseliin rutistamaan EU:n vuosien 2021–2027 budjettia. Britannian EU-ero aiheuttaa noin 60 miljardin euron loven budjettiin. Odotukset ovat matalalla. Rikkaat nettomaksajat eivät haluaisi kasvattaa budjettia yli prosenttiin yhteisestä bkt:sta, köyhemmät jäsenmaat vastustavat leikkauksia. Suomen tavoite on välimaastossa.

Vuosi Tinderissä oli järkytys: Jasmin Rautiainen, 30, uupui nettideittailuun, eikä hän ole ainut

Jasmin Rautiainen toivoisi nettideittailuun reiluutta. Väärinkäsityksiltä vältyttäisiin, jos ihmiset kertoisivat avoimemmin, mitä hakevat. Antti Karhunen / Yle

Kuopiolainen Jasmin Rautiainen kokeili deittisovellus Tinderiä pitkän suhteen jälkeen ja uupui sovellukseen reilussa vuodessa. Deittisovellusten viidakossa ihmiset ovat kertakäyttötavaraa, eikä tökeröiltä seksiehdotuksiltakaan vältytä. Jasmin Rautiainen ei ole kokemuksensa kanssa yksin, sillä psykologin ja psykoterapeutin mukaan deittiuupumus on nuorilla aikuisilla laajempi ilmiö. Ilmiö koskettaa heterosuhteissa molempia sukupuolia.

Poutaista ja selkeää, aurinko ilahduttaa suuressa osassa maata

Joonas Koskela / Yle

Torstai on aurinkoinen suuressa osassa maata. Lämpötila on päivällä etelässä vähän nollan yläpuolella, muualla on pakkasta, eniten Lapissa. Perjantaiyönä etelätuuli voimistuu lännestä alkaen ja samalla sateita leviää koko maahan. Lapissa sataa paikoin runsaastikin lunta. Etelämpänä sade alkaa lumena tai räntänä, mutta ainakin etelärannikolla ja lännessä sade muuttuu vedeksi.

