Vaasa ja Helsinki mukana kunnianhimoisessa hankkeessa – Tarkoituksena on pelastaa maailman meret

Vaasa ja Helsinki ovat mukana edistämässä ympäristöystävällistä meriliikennettä.

Sea20-aloitteessa on tällä hetkellä kymmenkunta kaupunkia eri puolilta maailmaa miettimässä yhdessä, miten meriliikenteessä pystyttäisiin hyödyntämään ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja.

Liikenteen lisäksi tarkastelussa ovat muun muassa erilaiset ratkaisut satamarakentamisessa.

Kunnianhimoinen tavoite koko maailman meriin

Aloitteessa ovat tällä hetkellä mukana Vaasan lisäksi Helsinki, Rotterdam, Seattle , Hampuri, Trieste, Luulaja ja Genova. Tarkoitus on muodostaa satamakaupungeista maailmanlaajuinen verkosto, joka edesauttaisi ympäristöystävällisen meriliikenteen käyttöä.

Aloitteen alullepanijat ovat Ajatushautomo Nordic West Office ja Wärtsilä. Ajatushautomon toimitusjohtaja Risto E.J.Penttilän mukaan tavoite on erittäin kunnianhimoinen.

– Tarkoituksena on pelastaa maailman meret ja parantaa samalla satamakaupunkien asukkaiden elämänlaatua samanaikaisesti, kertoo Penttilä.

Vaasalle merikaupungin identeetti on tärkeä

Vaasassa aloitteeseen lähdettiin mukaan mielellään. Kaupungissa on jo monenlaista ympäristöystävällisen teknologian kehittämistä. Kaupunginjohtaja Tomas Häyry sanoo, että kaupungin etu on ketteryys.

– Olemme pieni ja ketterä. Vaasassa on hyvä pilotoida ja täällä kaikki tuntevat toisensa, kertoo Häyry.

Vaasan satama sijaitsee Vaskiluodossa. Yle/Jonas Mastosalo

Häyry muistuttaa, että ylipäänsä ilmastonmuutoksen torjunnassa yhteistyöverkostot ovat tärkeitä. Ei riitä, että esimerkiksi lähtösatama tekee asiat ympäristön kannalta kestävästi, vaan sen pitää mennä koko ketjun läpi.

– Emme voi toimia yksin. Vaasassa on jo pitkään toimittu ns. systeemitasolla. Kun rakennetaan logistiikka-aluetta, pitää sen tietenkin olla kytköksissä liikennevirtoihin. Sama pätee tähän meriliikenteeseenkin, sanoo Häyry.

Vaasalle myös merikaupungin identiteetti on tärkeä, ja se on yksi syy, miksi Vaasa on mukana.

Teknologia on olemassa, mutta sitä ei ole otettu käyttöön

Käytännössä kaupunkien yhteistyö tulee olemaan muun muassa kaupunkien välisiä työryhmiä ja tiedon jakoa. Toimitusjohtaja Risto E.J. Penttilän mukaan meriliikenteeseen keskittyminen on tärkeää.

Iso osa maailman tavaraliikenteessä kulkee meriteitä pitkin. Laivojen käyttämät polttoaineet ovat polttoaineista saastuttavimpia, joten tekemistä riittää, sanoo Penttilä.

– Paradoksi on se, että meillä on käytännössä olemassa se tarvittava teknologia, mutta sitä ei ole otettu käyttöön. Sitä haluamme nopeuttaa. Kaupunkit puhuisivat satamilleen, yrityksille ja laivateollisuudelle, että teknologian käyttöönoton suhteen pitäisi olla kunnianhimoisempi.

Aloitteen kautta yritetään saada aikaan yhteistyöverkostoa maailman satamakaupunkien välille. Tina Cavén

Kyse on siis myös asennekasvatuksesta?

– Kyllä siinä sitä on, myöntää Penttilä.

Kaupunginjohtaja Tomas Häyry on samaa mieltä, asenne ratkaisee paljon.

– Olemme pystyneet tarjoamaan usein Vaasasta näkemystä, jossa teknologialla vähennetään hiilijalanjälkeä tavalla, että se voi olla myös hyvää bisnestä. On helpompi muuttaa asenteita, jos näytämme, että tämän mallin mukaan toimimalla voi säästää luontoa ja se säästää rahaa.