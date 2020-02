Kirjeenvaihtajan analyysi: Miljardööri Bloombergistä tuli demokraattiväittelyn nyrkkeilysäkki

Entistä New Yorkin pormestaria syytettiin naisten ja vähemmistöjen huonosta kohtelusta sekä yrityksestä ostaa demokraattien presidenttiehdokkuus miljoonillaan.

WASHINGTON Viisi vastaan yksi. Näin voi tiivistää perusasetelman demokraattien yhdeksännestä väittelystä, jossa debytoi miljardööri, New Yorkin entinen pormestari Michael Bloomberg.

Bloomberg selviytyi ensimmäistä kertaa mukaan väittelyyn, kun demokraattipuolue oli muuttanut väittelyyn kelpuuttamisen sääntöjä siten, että mielipidekyselyissä menestyminen riitti lavalle pääsemiseen. Aiemmin ehdokkaiden on pitänyt myös ylittää yksittäisten tukijoiden määrässä tiettyjä rajoja.

Bloomberg ei ole pieniä eikä isompiakaan kampanjatukijoita vailla. Miljardööri voi käyttää kampanjointiin omaa mittavaa varallisuuttaan.

Näin Bloomberg on jo tehnytkin: tähän mennessä hän on polttanut vaalimainontaan yli 400 miljoonaa dollaria. Se on enemmän kuin muut demokraattien presidenttiehdokkuutta havittelevat yhteensä.

Bloomberg saikin vastaanottaa teräviä iskuja jokaiselta muulta ehdokkaaksi pyrkivältä. Väittelyn järjestänyt NBC-kanava kirjasi (siirryt toiseen palveluun) ehdokkaiden saamia hyökkäyksiä, ja tuon listan selvässä kärjessä oli Bloomberg. Kaksituntisen väittelyn aikana häntä vastaan hyökättiin 45 kertaa.

Erityisesti senaattori Elizabeth Warren iski Bloombergia useita kertoja ja lujaa. Heti ensimmäisessä puheenvuorossaan Warren sanoi, että vastassa on naisia läskeiksi ja hevosnaamaisiksi lesboiksi kutsuva miljardööri eikä tämä henkilö ole Trump vaan Bloomberg. Lasvegasilaisyleisö kohahti.

Warren hillosti Bloombergia myös sopimuksista, joita hänen mukaansa entinen pormestari on solminut pitääkseen epäasiallisesta kohtelusta valittaneita naisia hiljaisina. Bloomberg yritti puolustautua sanomalla, että kyse on ehkä ollut siitä, etteivät kaikki ole pitäneet hänen vitseistään.

Warren tiukkasi Bloombergiltä kuinka monta ns. hyssyttelysopimusta Bloomberg on solminut. Warren sai tukea vaatimukseensa julkistaa nämä hiljentämissopimukset entiseltä varapresidentiltä Joe Bidenilta.

Tosin iski Biden itsekin Bloombergiä vastaan. Hän toi esiin, että Bloomberg oli alkujaan presidentti Barack Obaman hallinnon aikaansaamaa terveydenhuoltouudistusta vastaan.

Bloomberg on tv-mainoksissaan käyttänyt kuvia ja videoita, joissa syntyy vaikutelma Obaman ja Bloombergin läheisyydestä. Biden näytti haluavan rikkoa tätä vaikutelmaa.

Bidenin mukaan Obama lähetti edustajansa selvittämään, mitä Bloombergin johtamassa New Yorkissa oikein tapahtui. Bloombergin rikostenvähentämisponnisteluissa alettiin toteuttaa politiikkaa, jossa silmätikuiksi ja poliisin pysäyttämiksi joutuivat erityisesti vähemmistöt.

Senaattori Amy Klobuchar kummasteli, miksi Bloomberg ei ole julkistanut verotietojaan, kun kaikki muut lavalla olijat ovat sen tehneet. Bloomberg totesi sen vievän aikaa, mutta tapahtuvan muutaman viikon kuluessa.

Höykytyksessä ollut Bloomberg totesi väittelyn loppupuoliskolla tuloerojen kasvusta puhuttaessa, että heidän keskustelunsa tekee Trumpin uudelleenvalinnasta helppoa.