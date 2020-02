Keskusta hajosi keskinäiseen riitelyyn puolueen syvimmillä kannatusmailla Haapavedellä, jossa on alkamassa satojen miljoonien eurojen biohanke

Vahvasti vallankahvassa kiinni ollut keskusta on murentunut kuuden valtuutetun puolueeksi Haapavedellä.

Kyläkoulukiistat ja luottamuspula repivät keskustan valtuustoryhmää Haapavedellä.

Valtuusto päätti maanantaina äänestysten jälkeen jatkaa nykyisellä kouluverkolla vastoin hallituksen esitystä. Tämä oli liikaa kahdeksalle keskustavaltuutetulle, joiden mielestä talouden kannalta tarpeelliset säästöpäätökset olisi pitänyt tehdä nyt.

Koulupäätökseen pettyneet keskustavaltuutetut ilmoittivat eroavansa valtuustoryhmästä ja perustavansa oman ryhmän. Lähteneiden joukossa ovat muun muassa kaupunginhallituksen ja -valtuuston puheenjohtajat.

Uuden Yhdessä vastuullisesti -ryhmän puheenjohtaja Helinä Niemelän mukaan eron syynä on paha luottamuspula, joka kumpuaa kyläkouluvalmistelusta ja maanantaisesta päätöksenteosta.

– Tämä on erittäin sotkuinen tilanne, jossa on syntynyt luottamuspula, kun on tehty tunteita nostattavia päätöksiä.

Niemelän mukaan keskustaryhmän yhteistyössä on ollut ongelmia aiemminkin. Syksyllä keskustan ryhmästä erosi 3 valtuutettua koulukiistojen takia, eli keskustalla on enää jäljellä 6 edustajaa 27 hengen valtuustossa.

Kuntavaalit ja iso biohanke tulossa

Syksyllä keskustalla oli vielä 17 valtuutettua ja selkeä enemmistö valtuustossa perinteiseen tapaan.

Tilanne on hankala, arvioi puolueen kuntayhdistyksen puheenjohtaja Janne Mäkinen, sillä kuntavaalit tai ainakin niihin valmistautuminen kolkuttelevat ovelle jo vuoden päässä.

– Jos tilanne pysyy tällaisena, niin eihän tämä hyvää tee vaaleja ajatellen. Oma tavoitteeni on vielä löytää tähän neuvotteluratkaisu, Mäkinen toteaa.

Myös Niemelän johtama Yhdessä vastuullinen -ryhmä miettii vielä tulevaa toimintaansa ja suuntaansa. Niemelä ei tyrmää neuvotteluja keskustankaan kanssa.

Kuntavaalien lisäksi Haapavedellä vallan vaakakupissa painaa iso, satojen miljoonien ja satojen työpaikkojen biojalostamohanke, joka on alkamassa valtion lähes 25 miljoonan euron investointituen turvin.

Ensimmäisenä keskustan hajaannuksesta uutisoi Haapavesi-lehti (siirryt toiseen palveluun).